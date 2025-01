Pistoia, Okorn: "Mi scuso coi tifosi per la nostra prestazione"

A margine della sconfitta maturata a Trapani (104-60), coach Gasper Okorn ha parlato della prestazione della sua Estra Pistoia: "Complimenti a Trapani. Mi scuso coi tifosi per la nostra prestazione. Proveremo a prepararci insieme per la prossima partita contro Treviso. La loro difesa è stata aggressiva e asfissiante da subito, non siamo riusciti a pareggiare il livello dell'intensità. Abbiamo sbagliato tanti tiri aperti. Ma è una partita, dobbiamo andare avanti e questo è il basket".