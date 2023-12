Nba: vincono Minnesota, Philadelphia e Milwaukee. Colpo Okc a Denver  

NBA

Timberwolves, Sixers e Bucks a valanga su Indiana, Charlotte e Detroit, i Thunder vincono in casa dei campioni in carica

© Getty Images Nella notte Nba, vincono le big ad Est: Milwaukee e Philadelphia travolgono rispettivamente Detroit (146-114) e Charlotte (135-82). A Ovest, Minnesota si conferma prima battendo 127-109 Indiana, mentre Okc si impone 118-117 in casa dei campioni in carica di Denver. Golden State batte 124-120 Brooklyn, la tripla doppia di Doncic vale il 131-120 di Dallas a Portland. Fontecchio e i Jazz ko: Sacramento vince 125-104. Sorridono Cleveland, Miami e i Clippers.

MINNESOTA TIMBERWOLVES-INDIANA PACERS 127-109

Sono Towns ed Edwards a trascinare Minnesota, che si impone 127-109 in casa contro Indiana e si conferma prima ad Ovest con 19-5 di record. Con 40 e 37 punti, la coppia rappresentano più di due terzi del bottino offensivo dei Timberwolves: basti pensare che il resto del quintetto di partenza (McDaniels, Gobert e Conley) ne realizza solo 15, con 5 a testa. L'allungo decisivo, dopo il 67-65 di metà gara, arriva con il 38-23 del terzo periodo. Minnesota è ora a 19-5 di record ed in testa con tre gare di vantaggio rispetto al secondo posto occupato dai Thunder.

DENVER NUGGETS-OKLAHOMA CITY THUNDER 117-118

Proprio Okc fa il colpaccio di serata e vince 118-117 in casa dei campioni in carica di Denver, che scivolano al quarto posto. Dopo un match equilibrato, decide il canestro a poco più di un secondo dalla fine di Shai Gilgeous-Alexander, che chiude la sua serata con 25 punti. Sono invece 24 per Jalen Williams e 17 per Chet Holmgren, mentre tra le fila dei Nuggets non bastano i 24 di Jokic, che aggiunge anche 12 assist e chiude con 8/15 dal campo. Okc torna così a sorridere dopo la sconfitta di Sacramento e resta alle spalle di Minnesota, mentre dopo tre successi di fila cade Denver.

MILWAUKEE BUCKS-DETROIT PISTONS 146-114

Non c'è gara al Fiserv Forum: Detroit dura poco più di un tempo e Milwaukee vince 146-114. I Bucks partono fortissimo e sono addirittura già sul +23 (43-20) dopo il primo quarto. Il 27-33 della ripresa dopo l'81-56 dell'intervallo lungo pone fine con largo anticipo al match. Tra le fila della franchigia del Wisconsin il migliore è Lillard con 33 punti, 6 triple e 11/22 dal campo, mentre sorprende dalla panchina Portis che ne mette a referto 31. Sono 22, invece, per Giannis Antetokounmpo, che sbaglia solo due tiri (7/9). Non bastano i 25 di Cunningham e i 24 di Bogdanovic per i Pistons, che continuano a perdere: è la sconfitta di fila numero 23. Milwaukee resta seconda ad Est insieme a Philadelphia.

CHARLOTTE HORNETS-PHILADELPHIA 76ERS 82-135

Dilagano proprio i Sixers che che, all'intervallo lungo, sono già avanti di 29 punti e battono 135-82 Charlotte. Gli ospiti partono forte e a metà gara sono sul 73-44, poi il 27-15 del terzo quarto e il 35-23 dell'ultimo sono solo la prova che in casa degli Hornets non c'è partita sin dai primi minuti. L'Mvp della scorsa Regular Season, Joel Embiid, chiude con 42 punti, 16 rimbalzi e uno strepitoso 18/23 al tiro. Bene anche Maxey (21) e Harris (15), mentre chi fa meno peggio tra le fila dei padroni di casa è Miller, che ne mette però a referto appena 14.

GOLDEN STATE WARRIORS-BROOKLYN NETS 124-120

Non senza brividi finali, Golden State torna alla vittoria e festeggia al meglio le 3500 triple raggiunge da Steph Curry, che ottiene il traguardo già nei primi minuti ma chiude comunque con 37 punti e un clamoroso 6/8 dall'arco (e 14/22 al tiro), oltre al canestro a 17 secondi dalla fine che mette in ghiaccio la partita. Il resto lo fanno Thompson (24) e Podziemski (19). Inutile la grande prestazione di Thomas (41) tra le fila di Brooklyn, il cui quintetto chiude tutto in doppia cifra: pesano, però, i soli 13 punti arrivati dalla panchina. Warriors più vicini alla zona play-in ad Ovest, Nets al terzo ko nelle ultime quattro partite.

PORTLAND TRAIL BLAZERS-DALLAS MAVERICKS 120-131

La tripla doppia di Luka Doncic (40 punti, 12 rimbalzi e 10 assist) consente a Dallas di imporsi 131-120 a Portland e di salire al terzo posto ad Ovest complice il ko di Denver. Un match che si indirizza con il 38-24 del secondo quarto e con il 74-63 del primo tempo, perché nella ripresa è perfetta parità (57-57). Oltre allo sloveno, i Mavericks possono gioire anche grazie ai 18 punti di Exum e Jones, ma soprattutto con i 25 dalla panchina di Hardaway. Ai Blazers, invece, non bastano i 33 di Simons e i 27 di Grant, che insieme realizzano il 50% dei punti di Portland, sempre più penultima insieme a Memphis.

SACRAMENTO KINGS-UTAH JAZZ 125-104

A realizzare più punti in tutta la notte Nba è Keegan Murray, che con i suoi 47 punti consente a Sacramento di battere 125-104 gli Utah Jazz di Simone Fontecchio, che partendo nel quintetto titolare ne realizza 7 con 3/9 dal campo. La sfida è subito indirizzata grazie al +12 (35-23) in favore dei Kings, che poi allungano ulteriormente con il 44-26 del terzo periodo. Bene tra le fila dei padroni di casa anche Sabonis (20) e Monk (18) dalla panchina. Ai Jazz non bastano i 28 di Sexton e i 18 di Markkanen. Sacramento è quinta ad Ovest con 15-9 di record, mentre Utah resta dodicesima (9-17).

MIAMI HEAT-CHICAGO BULLS 118-116

Miami-Chicago si decide sulla sirena: la conclusione a tempo scaduto di Jimmy Butler vale il 118-116 in favore dei vicecampioni in carica. Una giocata che pone fine ad una sfida equilibrata, con i Bulls che sfiorano la rimonta (90-81 per i padroni di casa dopo tre quarti) ma vengono beffati proprio all'ultima occasione disponibile. Il match winner Chiude con 28 punti, ma un grande contributo arriva anche dalla panchina e da Kevin Love (22) e Jaquez jr (18). Chicago, invece, crolla nonostante tre giocatori con almeno 22 punti: sono DeRozan (27), Williams (25) e White (22). Ad Est, gli Heat si confermano quinti (15-11), mentre Chicago è dodicesima (10-17).

LOS ANGELES CLIPPERS-NEW YORKS KNICKS 144-122

A Los Angeles non c'è storia: i Clippers superano 144-122 i Knicks e si confermano in zona playoff ad Ovest. I padroni di casa iniziano ad accumulare un vantaggio consistente già nel secondo quarto (42-33) dopo il 35-33 dei primi 12 minuti. Così, a 12 minuti dalla fine, la sfida è già ben indirizzata. A garantire la vittoria sono i 36 punti di Kawhi Leonard, che si sommano ai 25 di Paul George, ai 10 di Harden e ai 10 di Westbrook dalla panchina, che contribuisce anche con i 16 di Powell. Non bastano, invece, i 22 di Randle e Brunson e i 18 di DiVincenzo e Barrett. 15-10 il record dei Clippers, mentre New York, ad Est, scivola al sesto posto (14-11).

CLEVELAND CAVALIERS-ATLANTA HAWKS 127-119

Cleveland parte forte nel primo tempo, gestisce nella ripresa e vince 127-119 contro Atlanta. I Cavs, all'intervallo lungo, sono sul +18 (70-52), anche se gli Hawks provano a riaprirla tornando sul -11 a fine terzo quarto e sul -7 a un minuto e mezzo dalla fine, prima dei canestri decisivi di Mitchell (22 a fine gara) e LeVert (14 dalla panchina). Il migliore della franchigia dell'Ohio è però Allen (25), mentre non bastano i 35 di uno scatenato Trae Young (7/12 dall'arco) e i 21 di Dejounte Murray. Ad Est, i Cavs sono ottavi a 24-12, mentre Atlanta è decima a 10-15, lo stesso record di Toronto.