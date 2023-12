Nba: vincono Minnesota, Denver, Boston e Milwaukee

NBA

I Timberwolves passano a Sacramento, Denver si impone a Charlotte. Celtics e Bucks ok su Clippers e Knicks

© Getty Images Nella notte Nba, la capolista ad Ovest Minnesota si impone 110-98 a Sacramento, mentre Denver passa 102-95 a Charlotte. Successo esterno anche per i Lakers, che battono 129-120 Okc, quinta vittoria di fila per Golden State: 126-106 contro Portland. Ad Est, sorridono Boston (145-108 sui Clippers) e i Bucks (130-111 a New York). A Toronto trionfa Utah: 126-119, 6 punti per Fontecchio. A Dallas il derby texano con gli Spurs: finisce 144-119.

SACRAMENTO KINGS-MINNESOTA TIMBERWOLVES 98-110

Ad Ovest, non cambiano le distanze in vetta alla classifica: Minnesota si impone 110-98 in casa di Sacramento grazie ad un ottimo avvio nel primo tempo, quando è 59-47 all'intervallo lungo. I Kings provano a riavvicinarsi, spinti dalla tripla doppia di Sabonis (17 punti, 10 rimbalzi e 10 assist), dai 27 di Fox e dai 20 di Murray, ma la rimonta non riesce. A trascinare i Timberwolves è invece Anthony Edwards, autore di 34 punti e 10 assist.

LOS ANGELES CLIPPERS-BOSTON CELTICS 108-145

Clamorosa prova di forza di Boston, che domina 145-108 travolgendo una delle squadre più in forma del momento: i Clippers. I Celtics si aggiudicano ogni quarto e all'intervallo lungo sono già sul +17 (68-51), poi allungano ulteriormente nella ripresa. Inutili i 21 punti di Paul George per la franchigia di Los Angeles, mentre i 30 punti di Jayson Tatum, i 24 di Jalen Brown e i 20 di Jrue Holiday trascinano i primi in classifica ad Est, che conservano il vantaggio su Milwaukee.

CHARLOTTE HORNETS-DENVER NUGGETS 95-102

La principale inseguitrice ad Ovest di Minnesota, Denver, non sbaglia: i campioni in carica si impongono 102-95 in casa di Charlotte. Un successo che matura grazie soprattutto al clamoroso 30-9 del terzo quarto, che ribalta il 60-54 dell'intervallo lungo e decide il match. Nel finale, gli Hornets provano ad accorciare le distanze, ma è troppo tardi. Inutili i 22 punti di Bridges, mentre Jokic va ad un assist dalla tripla doppia mettendo a referto anche 18 punti e 10 rimbalzi: sono 20, invece, per Porter. I Nuggets si prendono il secondo posto approfittando del ko di Okc contro i Lakers.

NEW YORK KNICKS-MILWAUKEE BUCKS 111-130

In Nba è la notte dei colpi in trasferta pesanti e non fa eccezione Milwaukee, che supear 130-111 i Knicks a New York. Decisivi un ottimo avvio (36-27 a fine primo quarto) e la ripresa da 68-57, che permettono ai principali inseguitori di Boston di tenere il passo della capolista ad Est. Giannis Antetokounmpo trascina i suoi mettendo a referto 28 punti, 7 rimbalzi e 7 assist, mentre non bastano i 36 di Brunson ai Knicks, che restano comunque sesti in classifica e in zona playoff.

OKLAHOMA CITY THUNDER-LOS ANGELES LAKERS 120-129

Dopo quattro sconfitte di fila, i Lakers tornano alla vittoria e lo fanno contro una delle squadre più in forma: i Thunder. Finisce 129-120 per i gialloviola trascinati da un clamoroso LeBron James: 40 punti, 7 rimbalzi e 7 assist in un match che gli ospiti si aggiudicano grazie al 71-52 a cavallo tra il secondo e il terzo periodo. Inutili i 34 con 7 assist di Shai Gilgeous-Alexander: dopo tre successi consecutivi, Okc cade e si vede superare, seppur momentaneamente, da Denver al secondo posto. I Lakers, invece, restano noni ad Ovest.

GOLDEN STATE WARRIORS-PORTLAND TRAIL BLAZERS 126-106

Quinta vittoria di fila per Golden State, che risale la classifica ad Ovest grazie al 126-106 in casa contro Portland. Un successo che gli uomini di Kerr legittimano grazie al 34-16 del secondo periodo, anche se serve il 37-29 dell'ultimo per certificare il successo. Decisivi gli Splash Brothers: 28 punti con 6/10 dall'arco per Thompson, mentre il recordman di triple ne realizza 27. Bene anche Podziemski: il rookie chiude con 15 punti, 10 rimbalzi e 7 assist. Ora, la sfida di Natale a Denver.

DALLAS MAVERICKS-SAN ANTONIO SPURS 144-119

Il Derby del Texas va a Dallas, che travolge 144-119 San Antonio in un match nel quale è evidente la firma di Luka Doncic: tripla doppia da 39 punti, 12 rimbalzi e 10 assist. Mai in discussione la sfida dell'American Airlines Center: a fare la differenza è il clamoroso 45-20 del terzo quarto dopo il 72-66 dell'intervallo lungo. Non bastano i 23 di Sochan agli uomini di Popovich, privi di Victor Wembanyama e ancora ultimi in classifica con un poco invidiabile 4-24 di record. Dallas, invece, è sesta a 17-12.

TORONTO RAPTORS-UTAH JAZZ 119-126

Utah passa a Toronto: un 126-119 che arriva in rimonta, visto che a 12 minuti dalla fine i Raptors sono sul 98-85. Serve un ultimo quarto da +20 nel quale è evidente la firma di Markkanen, che realizza 30 punti e 9 rimbalzi. Barnes firma una doppia doppia da 32 punti e 14 rimbalzi (più 7 assist), ma non basta. Tra le fila dei Jazz, Simone Fontecchio, in uscita dalla panchina, ne mette a referto 6, contribuendo comunque al successo di Utah, sempre dodicesima nella Western Conference. Ad oggi, invece, Toronto sarebbe fuori dalla post Season: è dodicesima con 11-18 ad Est.

ATLANTA HAWKS-MEMPHIS GRIZZLIES 119-125

Continua a risalire Memphis, che dal rientro di Ja Morant ha soltanto vinto: 3 successi in 3 partite, l'ultimo dei quali è il 125-119 ai danni di Atlanta. Serve il 35-26 dell'ultimo periodo per avere ragione della franchigia della Georgia che, guidata da Trae Young (30 punti e 13 assist) si illude di poterla portare a casa. Ma i Grizzlies sorridono grazie ai 37 punti di uno scatenato Desmond Bane (37 punti, 6 rimbalzi e 6 assist) e ai 30 di Ja Morant. Memphis risale così al tredicesimo posto, anche se la zona play-in resta lontana sei vittorie.

INDIANA PACERS-ORLANDO MAGIC 110-117

Dopo quattro sconfitte di fila, Orlando torna a vincere e lo fa a Indianapolis: 117-110 sui Pacers che restano in partita fino alla fine. Avanti 93-92, i Magic la chiudono con il 24-18 del terzo quarto. Strepitosa partita di Paolo Banchero, che mette a referto 34 punti e 7 rimbalzi, mentre non bastano i 29 con 15 assist di Tyrese Haliburton. Orlando resta così quarta e in zona playoff ad Est con 17-11 di record, mentre Indiana continua il momento negativo: ha perso 6 delle ultime 7 partite. Un crollo che vale l'ottavo posto con un record in parità (14-14).

NEW ORLEANS PELICANS-HOUSTON ROCKETS 104-106

Grazie ad un super Şengün (37 punti, 11 rimbalzi e il canestro della sicurezza), Houston centra il secondo successo di fila battendo 106-104 i Pelicans a New Orleans. A 12 minuti dalla fine, i padroni di casa sono avanti 84-79, poi si scatena il turco. Non bastano i 28 punti realizzati da Zion Williamson: nella Western Conference, i texani sono ora all'ottavo posto con 15-12 di record, mentre i Pelicans abbandonano il sesto posto, staccati da Dallas, e restano al settimo, poco sopra i Rockets.

BROOKLYN NETS-DETROIT PISTONS 126-115

Ennesimo ko per Detroit, il numero 27 in 29 partite di questa Regular Season: a Brooklyn vincono 126-115 i Nets, che chiudono la pratica in avvio di partita (32-21) e di terzo quarto (33-26). Bene Bridges, che mette a referto 29 punti, 6 rimbalzi e 7 assist, mentre non bastano i 20 di Stewart alla squadra con il peggior record in questo avvio di stagione. Brooklyn, invece, pone fine alla striscia di cinque sconfitte consecutive e mantiene il nono posto ad Est con 14-15 di record, avvicinandosi all'ottavo di Indiana.

CHICAGO BULLS-CLEVELAND CAVALIERS 95-109

Vittoria esterna anche per Cleveland, che si impone 109-95 a Chicago grazie ad una grande ripresa. Se all'intervallo lungo, infatti, il margine è di un solo punto (57-56), nel terzo periodo il 25-16 permette ai Cavs di staccare i Bulls, che crollano nonostante la doppia doppia (20 punti e 12 rimbalzi) di Vucevic. Super Allen: 19 punti, ma soprattutto 17 rimbalzi e 7 assist. Nella Eastern Conference, Cleveland si avvicina al sesto posto di New York: ora è settima con 17-13 di record. Chicago, invece, crolla dopo tre vittorie di fila, ma non subisce il sorpasso di Atlanta.