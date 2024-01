Nba: vincono Minnesota, Boston e i Lakers, male Milwaukee

NBA

Sorridono i Timberwolves, i Celtics e i gialloviola, Bucks travolti da Cleveland

© Getty Images Nella notte Nba, vincono le prime due delle rispettive Conference: Minnesota si impone 124-117 in casa di Detroit, mentre Boston sorride 117-98 in casa contro gli Spurs. I Lakers battono 127-110 Dallas, mentre fa rumore il ko di Milwaukee, travolta 135-95 a Cleveland. Successi interni per New York, Toronto e Atlanta, che stendono rispettivamente Houston (109-94), Miami (121-97) e Orlando (106-104), bene anche Portland e i Pelicans.

DETROIT PISTONS-MINNESOTA TIMBERWOLVES 117-124

Dopo essersi ripresa la vetta solitaria ad Ovest, Minnesota allunga su Okc e batte 124-117 Detroit grazie soprattutto al 31-22 del secondo periodo, mentre il fanalino di coda ad Est resta comunque in gara fino alla fine contro una delle migliori squadre in questa metà di Regular Season. Non bastano, però, i 32 punti di Ivey, mentre Minnesota sorride grazie ai 27 messi a referto da Karl-Anthony Towns.

BOSTON CELTICS-SAN ANTONIO SPURS 117-98

Victor Wembanyama fa vedere le sue qualità anche al TD Garden, ma i suoi 27 punti non evitano un'altra sconfitta a San Antonio: vince Boston, che si impone 117-98. Decisivo un super primo tempo da 70-45 in favore dei Celtics, trascinati da Jalen Brown, mentre la formazione di Popovich, nella ripresa, riesce soltanto a rendere leggermente meno amara questa sconfitta. E Boston allunga in vetta ad Est visto il ko dei Bucks.

CLEVELAND CAVALIERS-MILWAUKEE BUCKS 135-95

La notizia della notte Nba, almeno per quanto riguarda il campo, è invece il pesantissimo 135-95 che Cleveland rifila ai Bucks. In Ohio non c'è mai storia: i Cavs dominano in lungo e in largo e ipotecano il match ben prima della sirena finale, visto che a 12 minuti dalla fine è addirittura +41 (108-67). Il migliore per i padroni di casa è Donovan Mitchell, autore di 31 punti e 7 assist. Milwaukee si allontana così dalla vetta ma resta seconda ad Est.

LOS ANGELES LAKERS-DALLAS MAVERICKS 127-110

La sfida tra LeBron James e Luka Doncic va al Re e ai Lakers, che vincono 127-110. A decidere la sfida, dopo il 55-53 del primo tempo in favore dei gialloviola, è un super terzo periodo da 42-27. A fine gara, risultano decisivi i 29 punti di D'Angelo Russell, ma soprattutto i 28 con 12 rimbalzi di Anthony Davis e i 25 di LeBron James, mentre lo sloveno è top scorer del match con una tripla doppia da 33 punti, 13 rimbalzi e 10 assist che, però, non evita la sconfitta ai Mavericks. Ad Ovest, i Lakers restano decimi, mentre Dallas scivola al settimo posto.

NEW YORK KNICKS-HOUSTON ROCKETS 109-94

Vittoria al Madison Square Garden per New York, che batte 109-94 Toronto grazie soprattutto ad un secondo tempo da +13, visto che all'intervallo lungo i Knicks sono avanti solo di un possesso (48-46). Decisivo il 61-48 della ripresa, così come i 31 punti di Julius Randle che vanificano la doppia doppia da 24 con 12 assist di VanVleet. In classifica, i texani si allontanano dalla zona play-in, ora distante due vittorie, mentre ad Est New York aggancia al quinto posto gli Heat.

TORONTO RAPTORS-MIAMI HEAT 121-97

Proprio Miami perde, e malamente, in Canada: a Toronto finisce 121-97 per i Raptors, che di fatto indirizzano la gara già dopo 12 minuti al termine dei quali è 41-17 in favore dei padroni di casa. All'intervallo lungo gli ospiti sono addirittura doppiati (88-43), così il secondo tempo diventa solo un lungo conto alla rovescia verso la vittoria di Toronto, con gli Heat che rendono solo meno amara la sconfitta. Solo 16 punti per Jimmy Butler, mentre Trent Jr ne mette a referto 28.

ATLANTA HAWKS-ORLANDO MAGIC 106-104

Grazie al canestro a tempo praticamente scaduto di Dejounte Murray, Atlanta supera 106-104 Orlando, che aveva pareggiato a 9 secondi dalla fine con la tripla di Paolo Banchero. Nulla da fare: a sorridere sono gli Hawks grazie ai 26 punti dell'ex San Antonio e ai 18 di Trae Young, mentre per Banchero sono 26 punti che non evitano la sconfitta ai Magic. Risultato fondamentale per Atlanta che si riprende il decimo posto in solitaria ad Est, mentre per Orlando è il quarto ko nelle ultime cinque partite.

PORTLAND TRAIL BLAZERS-BROOKLYN NETS 105-103

Epilogo identico a Portland: i Trail Blazers vincono grazie al buzzer beater di Anfernee Simons, che a tempo scaduto realizza il 105-103 che consente ai suoi di battere Brooklyn. Beffa atroce per i Nets, che avevano trovato il momentaneo 103-103 a 5 secondi dalla fine con Cameron Johnson. Fondamentali, oltre ai due punti decisivi di Simons, i 30 di Grant per la franchigia dell'Oregon, non bastano i 19 di Dinwiddie a Brooklyn, ora più lontana dalla zona play-in ad Est dopo il quarto ko di fila.

NEW ORLEANS PELICANS-CHARLOTTE HORNETS 132-112

Decisamente meno sofferto il successo dei Pelicans, che battono 132-112 Charlotte grazie alla tripla doppia di Ingram, che mette a referto 28 punti, 10 rimbalzi e 10 assist. Non bastano i 29 di LaMelo Ball agli Hornets in un match che vede i padroni di casa allungare soprattutto nella ripresa: 66-51 dopo il 66-61 in favore di New Orleans, che consolida il quinto posto con 25-17 di record. Ad Est, invece, Charlotte è terzultima con appena 8-30 e sei sconfitte consecutive.