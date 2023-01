Nba: vincono i Celtics e Dallas, Banchero sconfigge Golden State  

nba

Boston sorride ancora, sconfiggendo San Antonio con l'ennesima grande notte di Tatum e Brown. Rispondono a tono Doncic e LeBron. 25 punti per l'italoamericano nel successo di Orlando

© Getty Images Prosegue la marcia dei Boston Celtics, che sconfiggono 121-116 i San Antonio Spurs grazie ai 29 punti di Jaylen Brown e ai 34 di Tatum. Risponde a distanza, con una tripla doppia e 34 punti realizzati, Luka Doncic nel successo dei Dallas Mavericks sui New Orleans Pelicans (127-117). Sorride anche Paolo Banchero, con 25 punti nel trionfo di Orlando su Golden State (115-101). Vincono i Lakers con super-LeBron (37 punti), i Bulls regolano Utah.

SAN ANTONIO SPURS-BOSTON CELTICS 116-121

Prosegue la marcia dei Boston Celtics, che mettono in fila la sesta vittoria nelle ultime otto contro una delle squadre più in difficoltà dell'Nba. I padroni di casa lottano come dei leoni, mandano otto giocatori in doppia cifra e tengono Boston sulle spine fino a 33 secondi dal termine, quando arriva il canestro decisivo di Tatum. Proprio Tatum è il trascinatore dei suoi, con 34 punti e cinque triple, venendo accompagnato come di consueto da Brown (29), con l'ottimo contributo di Brogdon (23). A San Antonio non bastano i 18 punti di Jones e Richardson e la rimonta nel terzo quarto, che porta gli Spurs a -4 prima della parità nell'ultimo periodo. Sulla lunga distanza esce la maggior qualità dei Celtics, che rafforzano il primato a Est con 28 successi e 12 sconfitte. Sempre penultimi gli Spurs con tutt'altro score (13-27).

DALLAS MAVERICKS-NEW ORLEANS PELICANS 127-117

Nella sfida di vertice della Western Conference, trionfano i Dallas Mavericks di Luka Doncic, che trascina i suoi a una serata relativamente tranquilla: nona tripla doppia stagionale per lo sloveno, che realizza 34 punti, 10 rimbalzi e 10 assist nella vittoria dei suoi. I Pelicans, privi di Williamson, Ingram e McCollum, subiscono la quarta sconfitta nelle ultime cinque, contrassegnata da un primo quarto con soli 15 punti realizzati. Ne approfittano i Mavericks, che si portano sul +19 e devono solo gestire le seguenti fasi della sfida: ai 34 punti di Doncic si aggiungono i 28 di Christian Wood, grande protagonista e beneficiario degli assist dell'ex Real Madrid. Per i Pelicans, sempre terzi a Ovest (24-16), da segnalare i 25 punti di Valanciunas e i 24 di Marshall. Dallas si avvicina al podio della Western Conference, con uno score di 23 successi e 17 ko.

GOLDEN STATE WARRIORS-ORLANDO MAGIC 101-115

Piove sul bagnato per Golden State, che deve fare a meno di Curry da tempo e perde anche Klay Thompson nel riscaldamento, dovendo schierare una formazione "spuntata" contro i Magic. Ne approfittano Banchero e compagni, che vincono autorevolmente col punteggio di 115-101: sono 25 i punti per l'italoamericano nella quindicesima vittoria stagionale dei suoi (13mi a Est), con tre assist e cinque rimbalzi. La seconda sconfitta consecutiva in casa dei Warriors matura nel terzo quarto, dove il margine dei Magic si amplia fino al +10 e Golden State affonda definitivamente: non bastano il career-high di Lamb (26 punti) e la buona prestazione di Poole (21) per riacciuffare Orlando. Arriva così un'altra sconfitta per Golden State, lontana dalla forma dei tempi migliori, con uno score di 20 vittorie e 20 ko e il nono posto a Ovest. Esulta invece Orlando, che vince al Chase Center dopo dieci anni.

SACRAMENTO KINGS-LOS ANGELES LAKERS 134-136

Quinta vittoria di fila per i Los Angeles Lakers, che la spuntano solo nel finale in un match combattutissimo. I Sacramento Kings vendono infatti cara la pelle, in una sfida che vede la parità protrarsi addirittura fino agli ultimi tre secondi: i Lakers chiudono il primo periodo sul +1, ma a metà partita e nel terzo quarto prevale la parità, così come nell'ultimo e decisivo tempo. La spezzano solo i liberi di Dennis Schröder, che infligge la sconfitta ai Kings e chiude con 27 punti. Il grande protagonista è ovviamente LeBron James, con 37 punti e otto rimbalzi, ma è una grande serata offensiva per i Lakers: Thomas Bryant realizza 29 punti con 15 rimbalzi, Westbrook ne mette a referto 23 con 15 assist. Ai Kings non basta portare tutto il quintero in doppia cifra, coi 34 punti di Fox e un Sabonis da 25 punti e 12 rimbalzi. Il lituano esce nell'ultimo minuto per il computo dei falli, e forse proprio questa è la svolta della partita, che regala ai Lakers il sogno-playoff: Los Angeles è 12a nella sua Conference, ma a una sola vittoria dal quinto posto.

CHICAGO BULLS-UTAH JAZZ 126-118

Sesta sconfitta nelle ultime sette per gli Utah Jazz, che continuano a non schierare Simone Fontecchio e vengono travolti nell'ultimo e decisivo quarto dai Bulls. Il finale è tiratissimo, con Chicago che approfitta della strepitosa serata di Zach LaVine e DeMar DeRozan: 36 e 35 punti per i veterani, con quest'ultimo che entra nella top-40 dei realizzatori nella storia dell'Nba. Niente da fare per Utah, che aveva rimontato lo svantaggio di metà partita chiudendo sul +5 al termine del terzo quarto. Ai Jazz non bastano i 28 punti di Markkanen e i 18 di Clarkson per evitare il ko, che peggiora ulteriormente il loro score: 20 vittorie e 22 sconfitte stagionali.