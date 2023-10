Nba: vincono Denver e Golden State, Lakers e Bucks ko

NBA

I campioni in carica travolgono Okc, Curry e Thompson stendono Houston. LeBron e Antetokounmpo battuti da Sacramento e Atlanta

Nella notte Nba, i campioni in carica di Denver travolgono 128-95 Okc con 28 punti e 14 rimbalzi di Jokic. Le triple di Curry e Thompson permettono invece a Golden State di superare 106-95 Houston. Dilagano anche i Clippers e Philadelphia, che battono rispettivamente San Antonio (123-83) e Portland (126-98). I Lakers di LeBron James perdono invece 132-127 all'overtime contro Sacramento, Atlanta si impone 127-110 su Milwaukee.

OKLAHOMA CITY THUNDER-DENVER NUGGETS 95-128

Prima sconfitta per Okc, che perde 128-95 in casa contro i campioni in carica: fa tre su tre, invece, Denver, prima naturalmente in classifica ad Ovest. Match senza storia: i Nuggets si aggiudicano ogni parziale e, dopo 12 minuti, sono già sul +11 (34-23), mentre all'intervallo lungo è + 18 (69-51). Il 31-20 dell'ultimo quarto allarga ulteriormente la forbice e alla fine è +33 con, tanto per cambiare, un super Nikola Jokic: l'Mvp delle scorse Finals mette a referto una doppia doppia da 28 punti e 14 rimbalzi, con il 75% dal campo (12/16). Il serbo è comunque ben aiutato da Porter, che ne mette 20 con 9 rimbalzi, e Jamal Murray, a quota 19. Ad Okc, ora a 2-1 di record, non bastano i 19 punti di Chet Holmgren, i 13 di Williams, i 12 di Mann e i 10 di Dort.

HOUSTON ROCKETS-GOLDEN STATE WARRIORS 95-106

Al Toyota Center, seppur in parte, si rivedono gli Splash Brothers: le 11 triple di Steph Curry e Klay Thompson permettono a Golden State di superare 106-95 Houston. Il match, nonostante un tentativo di fuga degli Warriors, avanti 57-47 all'intervallo lungo, resta in bilico fino ai minuti finali, quando le conclusioni dall'arco del giocatore più rappresentativo degli uomini di Kerr permettono la fuga definitiva. Alla fine, sono 24 punti per Curry, frutto di 6 triple e 6 liberi. 19, invece, quelli di Thompson, che fa 2/2 in area e 5/10 dal perimetro, ai quali si aggiungono i 15 di Payton e i 13 di Wiggins. Golden State è a 2-1 di record dopo questi primi tre match, mentre Houston è a 3 sconfitte su 3 partite giocate.

MILWAUKEE BUCKS-ATLANTA HAWKS 110-127

Primo tonfo rumoroso di Milwaukee, che incassa una pesante sconfitta in casa contro Atlanta: finisce 127-110 per gli Hawks che chiudono i giochi ben prima della sirena finale. Già all'intervallo lungo, infatti, è +21 (68-47), un distacco che rimane invariato prima dei 12 minuti conclusivi, nei quali i Bucks riescono soltanto a limitare, e in minima parte, i danni. Trae Young trascina i suoi con 20 punti e 11 assist, non basta la doppia doppia (26 con 11 rimbalzi) di Giannis Antetokounmpo. Malissimo Lillard: appena 6 punti con 2 triple e un deludente 2/12 dal campo per l'ex Portland, che chiude con un pesantissimo -29 di plus/minus.

SACRAMENTO KINGS-LOS ANGELES LAKERS 132-127

Seconda sconfitta per i Lakers e per LeBron James, battuti all'overtime 132-127 da Sacramento che, invece, centra la prima vittoria interna grazie al 17-12 del supplementare, dopo il 115-115 dei tempi regolamentari. Il primo tempo sorride ai Kings, avanti 66-55 all'intervallo lungo, ma il 60-49 della ripresa rimette tutto in perfetto equilibrio prima del successo di Sacramento. A trascinare la formazione di Brown è Fox, che chiude con 37 punti e 14/24 dal campo, mentre ai gialloviola non bastano le doppie doppie di LeBron James e Anthony Davis, rispettivamente a referto con 30 e 27 punti e 16 e 15 assist. I Kings sono ora a 2-1 di record contro l'1-2 dei Lakers.

PHILADELPHIA 76ERS-PORTLAND TRAIL BLAZERS 126-98

Philadelphia domina e travolge 126-98 Portland in un match che resta in bilico soltanto nel primo tempo e che, infatti, si chiude 66-60 in favore dei Sixers. Poi si scatena un trio da 85 punti, composto dall'Mvp della scorsa Regular Season Embiid (35 con 15 rimbalzi), da Tyrese Maxey (26 con 10 rimbalzi) e Tobias Harris (24), e nel secondo tempo è 60-38 in favore dei padroni di casa, che centrano così il secondo successo consecutivo e salgono a 2-1 di record. Tra le fila dei Blazers, invece, spiccano soltanto Sharpe (20) e Brogdon (18 con 7/16 dal campo). Terza sconfitta in altrettante partite per la franchigia dell'Oregon.

LOS ANGELES CLIPPERS-SAN ANTONIO SPURS 123-83

Sorride, invece, l'altra squadra di Los Angeles: i Clippers dominano e travolgono 123-83 gli Spurs di Popovich e Wembanyama. Un match che si chiude con larghissimo anticipo, dato che a fine primo tempo è già +19 (56-37) in favore dei padroni di casa, che ampliano ulteriormente il divario nella ripresa chiudendo con un clamoroso +40. A trascinare la formazione di Tyron Lue sono i tre big dei Clippers: Kawhi Leonard, Paul George e Russell Westbrook, autori rispettivamente di 21, 19 e 19 punti per un totale di 59 sui 123 complessivi di squadra. Solo in tre, invece, superano la doppia cifra tra le fila di Popovich: uno di questi è Victor Wembanyama, che ne realizza 11 con 4/10 dal campo. Gli altri due sono Vassell (14) e Osman (12). Clippers a 2-1 di record dietro Denver, Spurs a 1-2.