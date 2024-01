Nba: vincono Boston e Minnesota, Denver batte Milwaukee

NBA

Sorridono le prime in classifica delle due Conference. Il big match tra Nuggets e Bucks va a Jokic, Philadelphia ko

© afp Nella ricca notte Nba, Boston torna alla vittoria e batte 118-112 New Orleans, dimenticando la sconfitta coi Clippers che perdono 118-108 contro Cleveland. Il big match tra Denver e Milwaukee va ai Bucks (113-107), mentre Minnesota si prende la sfida ad alta quota ad Ovest: 107-101 in casa di Okc. Delude anche l'altra squadra di Los Angeles: i Lakers incassano un pesante 135-119 a Houston. Philadelphia, invece, cade a Portland (130-104).

BOSTON CELTICS-NEW ORLEANS PELICANS 118-112

Boston torna subito a sorridere: dopo il ko coi Clippers arriva il 118-112 su New Orleans che vale anche l'allungo su Bucks e Philadelphia in testa alla Eastern Conference. Successo che arriva in rimonta, visto che a 12 minuti dalla fine i Pelicans sono avanti 87-81. Decisiva la quasi tripla doppia di Tatum che chiude con 28 punti, 10 rimbalzi e 8 assist, non bastano i 28 di Ingram a New Orleans.

DENVER NUGGETS-MILWAUKEE BUCKS 113-107

La super sfida tra i Nuggets di Nikola Jokic e i Bucks di Giannis Antetokounmpo va ai campioni in carica, che si impongono 113-107 grazie a soprattutto al 26-19 del terzo periodo, fondamentale vista la perfetta parità (56-56) dell'intervallo lungo. L'Mvp delle scorse Finals chiude in tripla doppia: 25 punti, 16 rimbalzi e 12 assist, numeri che vanificano quelli del greco (29 con 12 rimbalzi). Denver si prende così il secondo posto ad Ovest, stessa posizione per i Bucks ad Est, che però ora sono a quattro partite di distanza da Boston.

OKLAHOMA CITY THUNDER-MINNESOTA TIMBERWOLVES 101-107

L'altro big match, quello di Oklahoma tra i Thunder e Minnesota, va ai Timberwolves che si impongono 107-101 grazie al 34-24 dell'ultimo quarto, fondamentale visto il 49-47 dell'intervallo lungo. Ancora una volta, non bastano i 37 punti di Shai Gilgeous-Alexander, che non evita il secondo ko di fila ai suoi. Decisiva, invece, la doppia doppia da 21 punti e 10 rimbalzi di Karl-Anthony Towns. Ad Ovest, Minnesota si conferma prima con 33-14 di record, Thunder terzi a 32-15.

CLEVELAND CAVALIERS-LOS ANGELES CLIPPERS 118-108

Dopo aver battuto i Celtics, i Clippers perdono 118-108 a Cleveland. In Ohio, i Cavs si prendono ogni singolo parziale e chiudono i conti nel finale trascinati dai 28 punti con 12 rimbalzi di Donovan Mitchell, mentre i 30 di Leonard non salvano la franchigia di Los Angeles che aveva vinto al TD Garden. Ad Ovest, la formazione di Lue resta quarta, mentre Cleveland si conferma quinta ad Est.

PORTLAND TRAIL BLAZERS-PHILADELPHIA 76ERS 130-104

Brutta sconfitta per Philadelphia che, senza Embiid, perde 130-104 a Portland. Un match che si decide nella ripresa visto il 58-55 in favore dei Blazers all'intervallo lungo: i padroni di casa allungano nel terzo quarto (36-22) e chiudono i giochi nel quinto. Sono 24 i punti di Brogdon per la franchigia dell'Oregon, 25 quelli di Oubre Jr, che risultano però inutili: Philadelphia resta al terzo posto ad Est e si allontana da Boston.

HOUSTON ROCKETS-LOS ANGELES LAKERS 135-119

Dopo due vittorie di fila, i Lakers cadono a Houston: in Texas finisce 135-119 per i Rockets che, trascinati dai 34 punti con 12 rimbalzi e 7 assist di Green, stendono i gialloviola in un match che si chiude ben prima della sirena finale visto il 108-84 che i LeBron James (23 punti e 10 assist) e compagni incassano nei primi 36 minuti al Toyota Center. Nella zona play-in ad Ovest, i Lakers confermano il record in parità (24-24), mentre Houston è undicesima (22-24) e accorcia.

DALLAS MAVERICKS-ORLANDO MAGIC 131-129

Sono i liberi di Luka Doncic nel finale a tenere Dallas davanti ad Orlando: finisce 131-129, con i Mavericks guidati dallo sloveno che realizza 45 punti e 15 assist, andando ad un rimbalzo da un'altra tripla doppia. Ai Magic, che ci provano sulla sirena con la tripla di Wagner che non entra, non bastano i 36 con 9 rimbalzi di Banchero. Dallas si conferma così settima ad Ovest e accorcia sui Pelicans.

MIAMI HEAT-PHOENIX SUNS 105-118

Il colpo di serata lo mettono a segno i Suns, che si impongono 118-105 in casa dei vicecampioni in carica di Miami. Sono 20 punti con 8 rimbalzi e 7 assist di Kevin Durant, mentre non bastano i 26 di Butler agli Heat in un match che va presto in archivio: a 12 minuti dalla fine è infatti 100-74 in favore della franchigia dell'Arizona, che resta così in zona playoff ad Ovest.

BROOKLYN NETS-UTAH JAZZ 147-114

Non c'è storia al Barclays Center: Brooklyn travolge Utah imponendosi 147-114 e dominando in avvio (43-28) e a fine gara (con il +16 dell'ultimo periodo). Fondamentali i 33 punti di Bridges, mentre i 21 di George non salvano i Jazz. Serata da dimenticare per Simone Fontecchio, che ne realizza solo 5 con 2/9 dal campo. La franchigia di Salt Lake City resta così in zona play-in con i Lakers e con un record in perfetta parità (24-24), mentre ad Est Brooklyn resta decima insieme ad Atlanta.

CHARLOTTE HORNETS-NEW YORK KNICKS 92-113

New York batte 113-92 Charlotte in un match che si decide nel terzo quarto: dopo il 46-43 in favore dei Knicks, infatti, arriva un +20 (44-24) al rientro sul parquet dello Spectrum Center che indirizza in modo evidente la sfida: inutile il 25-23 degli ultimi 12 minuti in favore dei padroni di casa. Decidono i 32 punti di Brunson, mentre non bastano i 29 di Miller. New York si prende la settima vittoria di fila e ora punta davvero al terzo posto di Philadelphia, mentre Charlotte si conferma terzultima dopo il quarto ko consecutivo.

MEMPHIS GRIZZLIES-SACRAMENTO KINGS 94-103

Sacramento si impone 103-94 a Memphis grazie soprattutto alla ripresa. Dopo metà gara, infatti, è 50-47 in favore dei Grizzlies, poi i Kings trovano un secondo tempo da 56-44 e trovano un successo, il quarto di fila, fondamentale per restare in zona playoff ad Ovest e accorciare su Clippers e Okc. Memphis resta invece terzultima nonostante i 16 punti di Aldama, mentre tra le fila di Sacramento sono più che degni di nota i 26 rimbalzi di Sabonis, che fa doppia doppia mettendo inoltre a referto 20 punti.

SAN ANTONIO SPURS-WASHINGTON WIZARDS 113-118

Lo scontro diretto tra due delle peggiori squadre di questa Regular Season numeri alla mano va a Washington, che si impone 118-113 a San Antonio. Inutili i 22 punti con 11 rimbalzi di Victor Wembanyama: la formazione di Popovich, avanti dopo i primi tre quarti (93-87), incassa il 31-20 nell'ultimo parziale da parte dei Wizards, trascinati dai 16 punti con 13 rimbalzi di Gafford. Spurs sempre ultimi ad Ovest, Washington sale a 9-37 e accorcia su Charlotte, terzultima ad Est.