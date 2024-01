Nba: vincono Boston e i Jazz di Fontecchio, Milwaukee ko  

NBA

I Celtics superano Indiana, Utah si impone a Philadelphia con 7 punti dell'azzurro. Bucks battuti a Houston

© Getty Images Nella notte Nba, i Boston Celtics battono 118-101 gli Indiana Pacers e allungano in vetta alla Eastern Conference, visto che Philadelphia perde 120-109 in casa contro gli Utah Jazz di Simone Fontecchio (7 punti e 7 rimbalzi), mentre Giannis Antetokounmpo ne realizza addirittura 48 con 17 rimbalzi ma non evita la sconfitta (112-108) dei Milwaukee Bucks a Houston. Infine, sorridono i New York Knicks, capaci di imporsi 121-105 a Washington.

INDIANA PACERS-BOSTON CELTICS 101-118

Sono ancora Jayson Tathum e Jalen Brown a trascinare Boston, che si impone 118-101 in casa dei Pacers. Il primo realizza 38 punti con 13 rimbalzi e 6 assist, il secondo ne mette invece a referto 31: 69 su 118 portano la firma della scatenata coppia dei Celtics, che partono forte (29-17), ma Indiana riesce ad avvicinarsi e a riportarsi a -3 (84-81) prima degli ultimi 12 minuti. A rivelarsi decisivo è allora il 34-20 dell'ultimo periodo. Ai padroni di casa non bastano i 17 di Tyrese Haliburton e i 15 di Buddy Hield. Nella Eastern Conference, Boston si conferma prima, anzi: arrivano in contemporanea i ko di Philadelphia e Milwaukee, quindi la capolista riesce addirittura ad allungare. Indiana, invece, torna a perdere dopo sei vittorie consecutive e resta al quinto posto insieme ad Orlando, Cleveland e Miami: una vera e propria mischia per i playoff.

PHILADELPHIA 76ERS-UTAH JAZZ 109-120

Non è di certo il miglior realizzatore di serata, ma con 7 punti e 7 rimbalzi, oltre a una tripla e 3/9 dal campo, Simone Fontecchio contribuisce al 120-109 con cui Utah sbanca Philadelphia. Partito nel quintetto titolare, l'azzurro resta in campo per 33 minuti. Il match si decide, in ogni caso, nella ripresa, visto che all'intervallo lungo è 58-57 in favore dei Jazz: fondamentale una ripresa da 62-52. I migliori sono Markkanen (33 con 13 rimbalzi) e Sexton (22 con 10 assist), mentre ai Sixers, privi dell'Mvp della scorsa Regular Season Joel Embiid, non bastano i 25 di Maxey, i 24 di Oubre Jr e i 16 di Reed. Philadelphia resta terza ma è ora a cinque partite di distanza dalla capolista ad Est, Boston, mentre ad Ovest Utah è a 17-20 di record: la zona play-in della Western Conference è vicinissima.

HOUSTON ROCKETS-MILWAUKEE BUCKS 112-108

Un super Giannis Antetokounmpo non riesce ad evitare la sconfitta di Milwaukee, che perde 112-108 a Houston contro i Rockets. Il tutto nonostante ben 48 punti e 17 rimbalzi da parte del greco, che però non riesce nel finale a ridurre le distanze dai texani. A 12 minuti dalla fine, infatti, è 89-73 in favore dei padroni di casa, che nel finale rischiano di buttare alle ortiche il cospicuo vantaggio. Alla fine, però, Houston riesce a salire a 18-16 di record, avvicinandosi alla zona play-off della Western Conference. Decisivi i 21 punti di Şengün, i 14 di VanVleet e Smith Jr e i 16 di Jeff e Jalen Green. Milwaukee, invece, rischia di scivolare a quattro partite di distanza da Boston, prima ad Est.

WASHINGTON WIZARDS-NEW YORK KNICKS 105-121

I Knicks vincono 121-115 in casa di Washington e si confermano quarti ad Est con la quarta vittoria consecutiva, fondamentale per staccare Indiana, Orlando, Cleveland e Miami in una zona playoff ad Est decisamente incasinata. Premiato il fenomenale primo tempo di New York, che vola sul +15 (34-19) nei primi 12 minuti e si presenta all'intervallo lungo con un vantaggio di 20 punti (63-43). Impossibile per i Wizards ridurre le distanze. Fondamentali per i Knicks, i 72 combinati di Julius Randle (39) e Jalen Brunson (33), così come i clamorosi 19 rimbalzi di Hartenstein. Inutili, invece, i 27 di Kuzma e i 23 di Avdija per Washington, sempre più penultima ad Est con appena 6-29 di record.