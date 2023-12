Nba: vince Minnesota, Denver batte Dallas. Philadelphia e Lakers ko

BASKET

La capolista ad Ovest supera Miami, a Jokic il duello con Doncic. Sixers e gialloviola stesi in casa da Chicago e New York

© afp Nella notte Nba, il big match tra Denver e Dallas va ai Nuggets (130-104). La capolista ad Ovest non sbaglia: Minnesota batte 112-108 Miami, mentre ad Est Philadelphia perde 108-104 in casa contro Chicago. Vanno ko anche i Lakers (New York vince 114-109 a Los Angeles), mentre i Clippers passeggiano contro Indiana (151-127). Okc stende Memphis (116-97), Utah si impone 125-108 su Brooklyn (solo 2 punti per Simone Fontecchio).

MIAMI HEAT-MINNESOTA TIMBERWOLVES 108-112

Terza vittoria di fila per Minnesota, che con il 112-108 in casa di Miami sale all'80% di successi (20-5) in Regular Season. I Timberwolves si impongono nel finale: il 35-25 degli ultimi 12 minuti risulta fondamentale per battere i vicecampioni in carica, che perdono nonostante i 25 punti di Herro e i 22 di Adebayo, mentre Butler si ferma a quota 15. Tra i primi ad Ovest brilla Anthony Edwards, che ne mette a referto ben 32 con 13/25 dal campo. Minnesota si conferma in vetta alla Western Conference, mentre Miami Subisce l'aggancio di Cleveland al sesto posto.

DENVER NUGGETS-DALLAS MAVERICKS 130-104

Il duello tra Denver e Dallas lo vince, a livello di squadra, Nikola Jokic, visto che i campioni in carica superano 130-104 i Mavericks, ma ai punti è Luka Doncic a fare una super partita. Non bastano però i 38 punti, gli 11 rimbalzi e gli 8 assist per portare i texani alla vittoria. Solo 8 punti, 9 rimbalzi e 7 assist, invece, per il serbo. Fortunatamente, sono Murray (22) e Gordon (21) a trascinare i detentori dell'anello in un match ben indirizzato ad un quarto dalla fine (98-80). Ad Ovest, Denver si conferma terza con 28-10 di record, con Dallas che scivola a 16-10 subendo l'aggancio dei Clippers.

PHILADELPHIA 76ERS-CHICAGO BULLS 104-108

Sorpresa a Philadelphia: Chicago si impone 108-104 rallentando la corsa dei Sixers ad Est. Gli ospiti si aggiudicano i primi tre quarti (81-69), e resistono nel finale nonostante il tentativo di rimonta dei padroni di casa. Risultano fondamentali i 24 punti di White e i 23 di Vucevic in una serata non eccellente di DeMar DeRozan (15 con 5/15 dal campo). La miglior prestazione individuale della notte, la tripla doppia da 40 punti, 14 rimbalzi e 6 assist di Joel Embiid, non salva invece Philadelphia, che ad Est scivola al terzo posto, staccata da Milwaukee. Chicago, invece, mantiene le distanze dal decimo posto.

OKLAHOMA CITY THUNDER-MEMPHIS GRIZZLIES 116-97

Okc non sbaglia e si impone 116-97 su Memphis giocando tre quarti strepitosi: a 12 minuti dalla fine è infatti 94-66 in favore dei Thunder. A trascinarli è sempre Shai Gilgeous-Alexander, che realizza 30 punti e va ad un rimbalzo dalla doppia doppia, ma un ottimo contributo lo dà anche Chet Holmgren con 17 punti. Ai Grizzlies, invece, non bastano i 19 dalla panchina di Williams e i 17 di Bane. Ma a partire dal prossimo match, in casa di New Orleans, tornerà ufficialmente a disposizione Ja Morant: la squalifica di 25 partite è infatti scaduta.

LOS ANGELES LAKERS-NEW YORK KNICKS 109-114

Crollo interno dei Lakers, che a Los Angeles incassano un 114-109 dai Knicks. Decisivo il secondo tempo dopo il 58-57 del primo in favore dei gialloviola: il 33-22 del terzo quarto degli ospiti indirizza la gara. Non bastano la doppia doppia di Anthony Davis (32 punti e 14 rimbalzi), la tripla doppia di LeBron James (25 con 11 rimbalzi e 11 assist) e i 20 di Reaves dalla panchina. Quasi metà dei punti di squadra arriva da Brunson (29) e Randle (27). Ad Ovest, i Lakers scivolano all'ottavo posto, mentre ad Est i Knicks salgono in solitaria al quinto.

SACRAMENTO KINGS-WASHINGTON WIZARDS 143-131

Con una grande fase centrale di gara, Sacramento batte 143-131 i Wizards. Washington, infatti, chiude il primo quarto in vantaggio (31-27), ma tra il secondo e il terzo quarto arriva l'allungo dei Kings, che piazzano un 85-60 decisivo per chiudere la gara con un quarto d'anticipo. I capitolini ci provano con i 28 di Poole e i 27 di Kuzma, ma Fox (30) e un super Sabonis (tripla doppia con 28 punti, 13 rimbalzi e 12 assist) garantiscono la vittoria a Sacramento, che si conferma quarta ad Ovest con 16-9 di record. Ad Est, invece, Washington è sempre più penultima con 4-22 di record.

INDIANA PACERS-LOS ANGELES CLIPPERS 127-151

Non sbaglia, invece, l'altra franchigia di Los Angeles: i Clippers si impongono 151-127 in casa dei Pacers dominando la parte centrale di gara, in particolare il secondo (40-28) e il terzo (37-28) periodo del match, che va in archivio ben prima della sirena finale. A trascinare gli ospiti è James Harden che mette a referto 35 punti, ma degne di nota sono anche le prestazioni di Paul George (28) e Kawhi Leonard (27). Tra le fila di Indiana, che continua la striscia di ko, l'unico a provarci è Mathurn (34) dalla panchina: sono però quattro le sconfitte di fila. Clippers quinti ad Ovest con 16-10 di record e ben otto successi consecutivi.

UTAH JAZZ-BROOKLYN NETS 125-108

Vince Utah, che batte 125-108 i Nets con un ottimo secondo tempo. All'intervallo lungo, infatti, è +5 per Brooklyn (59-54), ma il 71-49 della ripresa fa la differenza. Non riesce purtroppo a farla Simone Fontecchio che, partito nel quintetto titolare, trova un solo canestro e 2 punti. A trascinare i Jazz sono allora Sexton e Horton-Tucker, entrambi a referto con 27 punti, e Markkanen (20). Non bastano i 32 di un ancora sorprendente Thomas, invece, ai Nets, che ad Est sono ora al nono posto con il record in perfetta parità: 16-16. Utah quartultima ad Ovest, ma ha vinto tre delle ultime quattro sfide.

CLEVELAND CAVALIERS-HOUSTON ROCKETS 135-130

L'unico match ad andare all'overtime nella notte Nba è quello tra Cleveland e Houston: 135-130 per i Cavs dopo il 122-122 dei tempi regolamentari. Una sfida equilibrata che supera i 48 minuti grazie al libero di Şengün a 36 secondi dalla fine. Nel supplementare, però, è subito 11-2 per la franchigia dell'Ohio, poi il risultato si assesta sul 135-130 finale. Decisivi i 37 punti di uno scatenato Donovan Mitchell, non bastano i 27 di VanVleet e i 24 del turco ai Rockets, al secondo ko di fila e ancora noni in classifica ad Ovest.

ATLANTA HAWKS-DETROIT PISTONS 130-124

A delimitare la zona play-in ad Est, oltre a Toronto, è Atlanta, che batte 130-124 Detroit: per i Pistons è la ventiquattresima sconfitta di fila. Eppure, Cunningham le prova tutte per evitarla: ben 43 punti e 7 assist, inutili però dato che la franchigia della Georgia parte forte (subito +13) e mantiene le distanze a 12 minuti dalla fine. Non bastano neanche i 25 di Bogdanovic: i soliti Trae Young (31 con 15 assist) e Dejounte Murray (20), oltre ai 17 con 15 rimbalzi di Capela e i 21 di Bey, permettono ad Atlanta di vincere.

TORONTO RAPTORS-CHARLOTTE HORNETS 114-99

Toronto non sbaglia e batte 114-99 Charlotte, ma serve un favoloso ultimo quarto per avere ragione degli Hornets. Gli ospiti, infatti, sono avanti 81-79 dopo 36 minuti, ma incassano un pesantissimo 35-18 che alla fine vale la quinta sconfitta consecutiva. Tra i padroni di casa risultano decisivi i 27 punti di Siakam e i 22 di Barnes, gli stessi che mette a referto Trent Jr partendo dalla panchina. I 22 punti di Rozier, invece, non salvano Charlotte. I canadesi si confermano, con 11-15, in zona play-in insieme ad Atlanta.