Nba: Toronto a fatica su Orlando, male Gallinari e i Clippers

21/11/2018

Quattro le partite nella notte Nba: Toronto regala ai propri tifosi la 14esima vittoria stagionale (14-4), battuti nella notte i Magic di Vucevic (14-18). Partita da dimenticare per Danilo Gallinari autore di soli 3 punti con nessun canestro realizzato dal campo, i Clippers hanno dovuto arrendersi a Wall (30) e Beal (27). Portland continua a vincere (118-114 contro i Knicks), dodicesima vittoria (12-5) e primo posto in Western. Bene anche i Nets contro gli Heat.



Toronto Raptors-Orlando Magic 93-91

Partita molto combattuta quella tra i Raptors (14-4) e i Magic (9-9), dove i primi hanno saputo portare a casa il risultato grazie ad un importante “jumper" dalla media di Green, con soli 0.5 secondi rimasti sul cronometro. Partita dal basso punteggio che però ha visto quattro giocatori Raptors in doppia cifra: Leonard (18), Ibaka (14), Siakam (15), Green (13). I Magic mandano in doppia cifra invece tre giocatori: Gordon (16), Fournier (27) e Vucevic (14 con 18 rimbalzi).



Los Angeles Clippers-Washington Wizards 118-125

Vittoria inaspettata quella dei Wizards sui Clippers, considerando soprattutto il pessimo periodo dei primi (al centro di numerosi rumors di eventuali trade). Nella notte John Wall (top scorer della partita) realizza ben 30 punti e con l'ausilio dell'immancabile di Beal (27) e di Oubre Jr. (11-14), porta a casa un importante risultato. Pessima partita di Gallinari che in 28 minuti di gioco realizza solo 3 punti, tirando con percentuali nulle (0/8 dal campo, 0% con 0/4 da oltre l'arco) i tre punti dell'italiano sono solamente arrivati dalla lunetta (3/3 ai liberi, 100%).



Brooklyn Nets-Miami Heat 104-92

I Nets vincono senza particolari difficoltà all’Americans Airlines Arena di Miami, battuti gli Heat con 12 punti di scarto, (quarto quarto con un parziale di 30-15 per i Nets). Brooklyn nonostante l'assenza di LeVert riesce a vincere grazie ai 20 punti di Russell, ai 16 di Dinwiddie e alla doppia-doppia da 13 punri e 14 rimbalzi di Allen. La doppia-doppia più impressionante della serata però arriverà dalla franchigia avversaria, infatti Hassan Witheside metterà a segno 21 punti con 23 rimbalzi in 31 minuti di gioco.



Portland Trailblazers-New York Knicks 118-114

Vittoria numero 12 per la prima classificata a Ovest, che rifila invece ai Knicks la 14esima sconfitta stagionale (4-14, 13esima ad Est). Partita molto combattuta quella nonostante la disparità nei record delle due squadre. I Trailblazers vittoriosi soprattutto grazie ai 60 punti in due di Lilllard (29) e McCollum (29), da non sottovalutare però anche la doppia-doppia di Nurkic (13-11). Nei Knicks ottima partita di Hardaway che realizzerà ben 32 punti, inutili però ai fini del risultato.