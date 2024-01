Nba: sorridono Fontecchio e i Jazz, vincono anche Denver e Minnesota

NBA

Utah domina contro Toronto, Nuggets e Timberwolves ok. Colpi esterni per Clippers e Warriors

© afp Nella notte Nba, dominano i Jazz di Simone Fontecchio, che realizza 13 punti nel 145-113 di Utah contro Toronto. Sorridono anche le big della Western Conference: Minnesota e Denver battono rispettivamente Portland (116-93) e New Orleans (125-113). Colpi esterni per Clippers e Warriors, che sbancano Memphis (128-119) e Chicago (140-131), mentre crolla ancora Orlando, stesa 99-96 a Miami. Philadelphia supera 112-93 Sacramento.

MINNESOTA TIMBERWOLVES-PORTLAND TRAIL BLAZERS 116-93

Minnesota prova a staccare Okc in vetta ad Ovest battendo 116-93 Portland in un match che si decide ben prima della sirena finale visto il 36-15 del primo quarto e il complessivo 88-57 a 12 minuti dalla fine della partita. I Timberwolves vincono grazie ai 24 punti di Gobert e ai 23 di Towns, con gli altri tre del quintetto titolare (McDaniels, Conley e Edwards) a quota 9. Ai Blazers non bastano i 17 dalla panchina di Walker: Minnesota a 27-11 di record, Blazers penultimi con 10-28.

DENVER NUGGETS-NEW ORLEANS PELICANS 125-113

Prova di forza dei campioni in carica: Denver supera 125-113 i Pelicans che nel finale riescono solo a rendere meno amaro il ko. I Nuggets sono avanti 66-51 a fine primo tempo, un +14 che diventa +20 (100-80) a 12 minuti dal termine. Zion Williamson, con i suoi 30 punti, prova a guidare la rimonta di New Orleans, ma dall'altra parte c'è un ispiratissimo Nikola Jokic: 27 punti, 10 rimbalzi e 14 assist di cui uno spettacolare (no look e spalle a canestro). Denver resta così la principale inseguitrice di Minnesota e Okc ad Ovest, Pelicans raggiunti al sesto posto da Dallas.

UTAH JAZZ-TORONTO RAPTORS 145-113

Utah esagera e si impone 145-113 su Toronto dominando la parte centrale di gara, aggiudicandosi inoltre ogni parziale. Dal +3 (28-25) di fine primo quarto si passa al 64-47 di metà gara, ma è con il 40-28 dell'ultimo periodo che i Jazz si assicurano la vittoria. Buona prestazione per Simone Fontecchio che, partito nel quintetto titolare, realizza 13 punti con 2 rimbalzi: un ottimo contribuito in una serata in cui Markkanen (22) e Sexton (20) fanno quasi quello che vogliono, con i Raptors capaci di opporsi solo con Siakam (27) e Barnes (19). Jazz al quarto successo di fila e ora con un record in parità (20-20) ad Ovest, canadesi dodicesimi ad Est.

PHILADELPHIA 76ERS-SACRAMENTO KINGS 112-93

Philadelphia non sbaglia e batte nettamente Sacramento che torna a perdere dopo due vittorie: finisce 112-93, un successo che permette ai Sixers di sorridere dopo tre sconfitte di fila. Fondamentale per i padroni di casa il primo tempo, visto che il +19 finale è lo stesso dell'intervallo lungo (65-46), con una ripresa da 47-47. Ancora senza Embiid, decide un super Tobias Harris da 37 punti, aiutato dai 21 di Maxey, mentre ai californiani non bastano i 21 di Fox, i 15 di Murray e la doppia doppia da 14 punti e 12 rimbalzi di Sabonis.

ATLANTA HAWKS-INDIANA PACERS 108-126

Colpo esterno di Indiana, che si impone 126-108 in casa di Atlanta consolidando la posizione playoff nella Eastern Conference. I Pacers, dopo il +6 (68-62) dell'intervallo lungo, scappano via nel terzo quarto salendo sul +18 e mantenendo questo vantaggio fino alla fine. Sono 29 i punti di Dejounte Murray, 13 quelli di Trae Young, mentre ai georgiani i più prolifici (Hield e Toppin a quota 18) arrivano dalla panchina. Indiana quarta ad Est con 23-15, mentre gli Hawks restano fuori dalla zona play-in con 15-22 di record ma potenzialmente insieme a Brooklyn.

MEMPHIS GRIZZLIES-LOS ANGELES CLIPPERS 119-128

Sorridono in trasferta anche i Clippers, che battono 128-119 Memphis con una perfetta fase centrale di gara: se consideriamo secondo e terzo periodo, il parziale è di 77-53 in favore degli ospiti, che resistono al tentativo di rimonta dei Grizzlies nel finale. Decisivo un Pal George da 37 punti, con Kawhi Leonard a quota 22, mentre per i padroni di casa sono 21 di Jackson e 20 per Tillman, oltre ai 17 dalla panchina di Roddy. Memphis perde dopo tre vittorie di fila e resta comunque penultima con 14-24 di record. Sempre ad Ovest, i Clippers sono quarti con 25-13 di record, a due partite di distanza dalla vetta.

CHICAGO BULLS-GOLDEN STATE WARRIORS 131-140

Reazione d'orgoglio di Golden State che si impone 140-131 a Chicago. I Warriors sorridono grazie ad un super terzo periodo da +28 (48-20), fondamentale per ribaltare il -13 (75-62) di metà gara in favore dei Bulls, che provano poi senza successo nel finale a tornare in gara. Tornano decisivi gli Splash Brothers, con Thompson e Curry che realizzano rispettivamente 7 e 6 triple e 30 e 27 punti, con anche Kuminga (24) decisivo dalla panchina. Ai padroni di casa non bastano invece i 39 di uno strepitoso DeRozan e i 25 di LaVine e White. Golden State resta comunque fuori dalla zona play-in ad Ovest, Bulls noni ad Est e ko dopo tre vittorie di fila.

SAN ANTONIO SPURS-CHARLOTTE HORNETS 135-99

Serata perfetta per San Antonio, che travolge 135-99 Charlotte aggiudicandosi ogni quarto e indirizzando la gara già nel primo tempo che termina 66-45 in favore degli Spurs, che allungano nel corso della ripresa. Tra i padroni di casa il migliore è ovviamente Wembanyama con 26 punti e 11 rimbalzi, ma ci sono anche i 14 dalla panchina di McDermott e i 13 di Sochan, oltre ai 12 di Vassell. Inutili, invece, i 28 (con 15 liberi realizzati) di LaMelo Ball. Quarto ko di fila per gli Hornets che restano terzultimi ad Est, mentre gli Spurs provano ad avvicinarsi al penultimo posto di Portland, anche se le vittorie in 37 partite restano solo 7.

MIAMI HEAT-ORLANDO MAGIC 99-96

Brutto ko per Orlando a Miami: finisce 99-96 per gli Heat che, sotto 96-95, trovano grazie ad Adebayo (21 a fine serata) e ai liberi di Highsmith i punti che valgono il successo al termine di un match molto equilibrato. Decisivi anche i 23 di Robinson, mentre Banchero è il migliore dei suoi a quota 25, ma sbaglia diversi canestri negli ultimi secondi tra cui la tripla del potenziale overtime. Inutili anche i 19 dalla panchina di Moritz Wagner e i 16 di Okeke. Ad Est, gli Heat agganciano al sesto posto i Knicks, staccando Orlando che ora è settima ad una partita di distanza da New York e da Miami.

DETROIT PISTONS-HOUSTON ROCKETS 110-112

Soffre ma vince Houston, che batte 112-110 Detroit nel finale, con i Pistons avanti 91-88 a 12 minuti dalla fine. Decisivo anche un canestro nelle ultime battute di Şengün, che realizza 29 punti, uno in più di Jalen Green, con anche VanVleet (20) e Jabari Smith (19) a completare un quartetto che realizza 96 dei 112 punti di squadra. Tra le fila di Detroit, che resta ultima ad Est, non bastano i 19 di Knox e Burks e i 18 di Ivey. Nella Western Conference, Houston torna alla vittoria e sale a 19-18, un record che vale il nono posto. 3-36, invece, quello impietoso di Detroit.