Nba: porte aperte a Washington

22/11/2018 di GABRIELE CATTANEO

L’esatto contrario di John Wall. Come valore assoluto, il prodotto da Kentucky è probabilmente un talento di primo livello, ma il nuovo accordo di 203 milioni fino al 2023 e una leadership messa in discussione dal rendimento delle ultime stagioni, stanno allontanando molte pretendenti.



Ecco perché i Wizards potrebbero essere ostaggio del proprio fenomeno, dovendo magari privarsi di Otto Porter, giocatore poco pubblicizzato, ma estremamente redditizio, anche se con uno stipendio elevato (26 milioni) che complica la possibilità di uno scambio. Allo stato attuale, Washington ha il sesto monte salari più alto della NBA. Deve cambiare qualcosa e probabilmente scendere a patti con chi farà la prima offerta. Beal ha forti probabilità di lasciare la capitale, ma la dirigenza dovrà essere attenta a cosa ricevere in cambio. Il progetto sta crollando, sempre che non arrivi una svolta improvvisa.