Nba: Phoenix stende Chicago, Golden State vince in casa di Okc

Nella notte Nba, successo prezioso e spettacolare di Phoenix, che batte 127-124 i Bulls a Chicago con i 38 punti di Booker e nonostante i 70 della coppia DeRozan-LaVine. I Suns restano in vetta ad Ovest davanti a Golden State, capace di imporsi 110-98 in casa di Okc. Sorridono anche Miami, Utah e Toronto: gli Heat stendono 121-100 Washington, mentre i Raptors passano 116-101 sul campo di Charlotte e Utah vince in casa (113-104) contro i Knicks.

CHICAGO BULLS-PHOENIX SUNS 124-127

La sfida tra due delle migliori squadre Nba non poteva non regalare spettacolo, e infatti Phoenix vince 127-124 in casa dei Bulls al termine di una bella partita, dove i grandi protagonisti attesi alla vigilia non si sono fatti pregare. I Bulls vanno vicinissimi ad un'incredibile rimonta, visto che si presentavano all'ultimo quarto sotto di 19 punti (102-83). Il 41-25 dei 12 minuti conclusivi, però, non basta: Phoenix sorride grazie a sei giocatori in doppia cifra di cui uno è Devin Booker, che ne realizza 38 con 5/10 dall'arco, mentre Chris Paul va in doppia doppia con 19 punti, 11 assist e 7/11 al tiro. Dall'altra parte, ci sono i 70 punti della coppia composta da DeMar DeRozan (38 con 16/27 dal campo) e Zach LaVine (32), oltre alla doppia doppia di Vucevic (13, come White, e 12 rimbalzi). Phoenix sale a 43-10 di record e conferma il distacco su Golden State, terzo ko nelle ultime quattro partite per Chicago, agganciata al terzo posto da Cleveland a 33-21.

OKLAHOMA CITY THUNDER-GOLDEN STATE WARRIORS 98-110

Non sbaglia Golden State, che batte 110-98 Okc e si conferma seconda in Western Conference dietro Phoenix. Il +12 finale matura grazie al 36-23 del secondo periodo, con gli Warriors avanti 56-46 all'intervallo lungo. A firmare la vittoria sono gli Splash Brothers: Thompson firma 21 punti con 6/15 al tiro e 3/8 dall'arco, mentre Curry va ad un rimbalzo dalla tripla doppia mettendo a referto 18 punti e 10 assist, con 4 triple sulle 10 tentate. Bene anche il rookie Kuminga (16) e l'All Star Wiggins (15), con Poole a 11. I Thunder, invece, non vanno oltre i 26 punti di Dort e i 20 di Bazley, con Giddey a 16 con 11 rimbalzi, Williams a 12 e Mann a 11. La formazione di Kerr resta seconda a due vittorie di distanza (ma con una partita in più) dai Suns, mentre Okc si conferma penultima in classifica.

WASHINGTON WIZARDS-MIAMI HEAT 100-121

Miami si conferma prima nella Eastern Conference grazie al 121-100 di Washington. Gli Heat ipotecano la sfida prima dell'ultimo periodo, visto che il +15 in apertura (39-24) e il 31-17 del terzo quarto regalano 21 punti (91-70) di vantaggio agli ospiti: un distacco che rimane invariato alla sirena finale. Miami chiude con sette giocatori in doppia cifra: Adebayo ne firma 21 con 7/11 dal campo, mentre Butler si ferma a 19 con 7/13. Tra i giocatori oltre quota 10 c'è anche Kyle Lowry con 11 punti frutto di un ottimo 3/5 dal perimetro (e un solo canestro preso e realizzato in area). Washington, invece, crolla nonostante i 20 di Kispert e i 12 di un negativo Kyle Kuzma. Il vantaggio di Miami sul secondo posto di Milwaukee, a parità di incontri disputati, è di una sola partita, mentre Washington scivola fuori dalla zona play-in con il ko numero 29 in Regular Season.

UTAH JAZZ-NEW YORK KNICKS 113-104

Terza vittoria di fila per Utah, che batte 113-104 New York e si conferma quarta ad Ovest. Un successo che matura nell'ultimo periodo, visto che i Knicks sono avanti di 4 punti (86-82) prima dei 12 minuti conclusivi, che i Jazz giocano nel migliore dei modi: 31-18 e vittoria per i padroni di casa, trascinati dai 32 punti di Donovan Mitchell, che realizza esattamente metà (13-26) dei tiri tentati. Inutili, dall'altra parte, i 53 realizzati in coppia da Julius Randle (30 con 10/20 dal campo) e Barrett, che pur mettendone a referto 23 tira tanto, ma sbagliando (8/25) anche molto. Da segnalare anche i 19 ma con ben 21 rimbalzi di Robinson tra le fila di New York, che incassa però il terzo ko consecutivo e resta dodicesima ad Est.

CHARLOTTE HORNETS-TORONTO RAPTORS 101-116

Toronto passa 116-101 in casa di Charlotte e si conferma in zona playoff nella Eastern Conference, consolidando il sesto posto davanti ai Nets. Il +15 finale matura in avvio di gara (35-21 in favore dei Raptors), ma nel corso del match gli ospiti devono più volte respingere il tentativo di rimonta degli Hornets, che risalgono fino al -5 (80-75) prima dell'ultimo quarto, che però Toronto si aggiudica per 36-26. Charlotte si aggrappa inutilmente, con le rotazioni ridotte al minimo, ai 25 punti di Bridges, con Rozier a 20, Oubre a 17 e LaMelo Ball a 15. Toronto, invece, chiude con quattro giocatori con almeno 20 punti: sono Siakam e Trent a quota 24 (con il camerunense anche in doppia doppia con 11 rimbalzi) e Anunoby e VanVleet a 20.