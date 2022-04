Nba: Phoenix da record, Lakers senza play-in. Vincono Philadelphia e Brooklyn  

NBA

I Suns battono 121-110 i gialloviola senza James: prima volta con 63 vittorie in Regular Season. Sixers e Nets stendono Indiana e Houston

Nella notte Nba, Phoenix batte 121-110 i Lakers e trova il nuovo record di franchigia per successi in Regular Season, 63: i gialloviola, senza James, sono invece fuori dal play-in che accoglie Spurs e Pelicans, che battono Denver e Sacramento. Vincono tutte le big ad Est: Miami, Milwaukee e Philadelphia si impongono rispettivamente su Charlotte (144-115), Chicago (127-106) e Indiana (131-122), Utah batte 121-115 Memphis all'overtime. Getty Images

PHOENIX SUNS-LOS ANGELES LAKERS 121-110

Il 121-110 di Phoenix sui Lakers ha una doppia valenza: è record di franchigia per i Suns, mai arrivati a 63 successi in Regular Season. Si chiuderà all'ottantaduesima partita, invece, l'annata dei gialloviola, ufficialmente fuori da playoff e play-in. I vicecampioni in carica si impongono grazie al 70-49 tra il secondo e il terzo quarto: inutile il 30-23 degli ospiti, senza LeBron James e aggrappati soltanto ai 28 punti col 50% al tiro (10/20) di Westbrook e alla doppia doppia da 21 punti e 13 rimbalzi di Davis. I Suns, invece, sorridono grazie ai 32 punti di Devin Booker (6/9 dall'arco) e ai 22 con 13 rimbalzi di Ayton e certificano il clamoroso fallimento dei Los Angeles Lakers.

MIAMI HEAT-CHARLOTTE HORNETS 144-115

Sorride anche l'altra capolista: Miami travolge 144-115 Charlotte ed è ad un passo dal certificare il primo posto ad Est. Quinta vittoria consecutiva per gli Heat, che dominano il secondo e il quarto periodo (41-28 e 42-28) e sorridono grazie ai 35 punti con 11/18 dal campo di Herro, che tira col 60% (6/10) dall'arco e i 27 di Jimmy Butler. Gli Hornets ci provano, spinti da Bridges (29) e LaMelo Ball (doppia doppia da 18 punti e 14 assist). Con 52-28 di record, Miami è davanti al trio composto da Boston, Milwaukee e Philadelphia, tutti a 49-30. In caso di successo casalingo con Atlanta, gli Heat saranno ufficialmente primi. Charlotte, invece, scivola al decimo posto.

CHICAGO BULLS-MILWAUKEE BUCKS 106-127

Tra le principali inseguitrici degli Heat c'è Milwaukee: i campioni in carica si impongono 127-106 a Chicago aggiudicandosi ogni parziale grazie ai 28 punti di Lopez, quasi perfetto in area (8/10), e ai 19 di Middleton, oltre ai 18 di Giannis Antetokounmpo che va ad un rimbalzo dalla doppia doppia. Ai Bulls, invece, non bastano i 40 punti di DeMar DeRozan, che tira 16/26 dal campo: è il secondo ko di fila dopo quello incassato sempre in casa contro Miami. I Bucks, invece, restano attaccati a Boston e Philadelphia in un emozionante finale per stabilire i piazzamenti dal secondo al quarto posto nella Eastern Conference.

INDIANA PACERS-PHILADELPHIA 76ERS 122-131

Proprio i Sixers si impongono 131-122 in casa dei Pacers e restano nelle zone altissime della classifica. Ancora una volta, a trascinare Philadelphia è un super Joel Embiid, che mette a referto 45 punti e 13 rimbalzi con 18 conclusioni a segno sulle 30 tentate e 7/10 ai liberi. Grande prestazione del camerunense che regala ai suoi il +23 all'intervallo lungo (82-59), con Harden invece sotto tono al tiro (4/10) ma comunque in doppia doppia con 11 punti e 14 rimbalzi. Indiana prova a tornare in corsa, spinta dai 25 punti con 11 rimbalzi di Hield, ma non è sufficiente: per Philadelphia è il terzo successo consecutivo che tiene viva la volata per il secondo posto ad Est, dove Indiana è invece sempre terzultima.

BROOKLYN NETS-HOUSTON ROCKETS 118-105

Brooklyn trionfa in casa contro Houston e stacca Charlotte portandosi all'ottavo posto con 41-38, agganciando Atlanta. A trascinare i Nets è un super Kyrie Irving, che mette a referto 42 punti con 13/24 al tiro, ma soprattutto con un clamoroso 8/16 dall'arco. Numeri più che sufficienti per i padroni di casa nonostante un Kevin Durant in ombra: 18 punti ma con 4/13 dal campo per l'ex Golden State. Decisivo il 64-47 della prima metà di gara, con Houston che, pur trascinata dai 66 punti di Porter (36) e Green (30), non riesce a rientrare in gara e ufficializza l'ultimo posto ad Ovest con il 75% di sconfitte (20-60).

TORONTO RAPTORS-ATLANTA HAWKS 118-108

Toronto è ufficialmente ai playoff grazie al 118-108 in casa contro Atlanta. In un match deciso soprattutto nella fase centrale (+10 tra secondo e terzo periodo), risultano decisivi per i canadesi i 31 punti con 13 rimbalzi di Siakam, mentre agli Hawks non bastano i 26 con 15 assist di Trae Young e i tre giocatori con almeno 20 punti (anche Huerter a 21 e Hunter a 20). Per i Raptors è la sesta vittoria nelle ultime sette partite: e ora, il vantaggio sul settimo posto dei Cleveland Cavaliers è definitivo. Hawks che, invece, subiscono l'aggancio all'ottavo dei Brooklyn Nets (41-38).

ORLANDO MAGIC-CLEVELAND CAVALIERS 120-115

La qualificazione al playoff di Toronto vale automaticamente il play-in per i Cavs, che perdono anche ad Orlando e incassano un 120-115 che vale il settimo ko nelle ultime nove partite per Cleveland. Dopo sei sconfitte di fila, invece, i Magic tornano a sorridere in una sfida in cui è decisivo il 32-25 del terzo quarto, un +7 che ribalta il -2 (61-59) di metà gara. Inutili i 27 punti con 10 rimbalzi di Garland e i 25 di Markkanen: con una doppia doppia da 21 punti e 12 rimbalzi, infatti, Bamba (7/14 dal campo e 5/9 dall'arco) trascina Orlando, comunque ultima con 21-59 di record.

DENVER NUGGETS-SAN ANTONIO SPURS 97-116

Il ko dei Lakers e il contemporaneo 116-97 di San Antonio a Denver vale la qualificazione diretta ai playoff per gli Spurs, che con due periodi da +18 e +13 (il secondo da 32-14 e il quarto da 31-18) battono i Nuggets, che crollano nonostante un'altra serata da Mvp di Jokic. Non bastano i 41 punti con 17 rimbalzi e 18/35 dal campo per il serbo, visto che Johnson e Vassell realizzano 20 punti per parte e, insieme agli altri quattro giocatori in doppia cifra, spingono Popovich verso un'altra post Season, quella non ancora ufficiale per Denver: fortuna per i Nuggets vuole che crolla anche Minnesota.

MINNESOTA TIMBERWOLVES-WASHINGTON WIZARDS 114-132

I Timberwolves, infatti, non approfittano del successo degli Spurs e crollano 132-114 in casa contro Washington che non ha più nulla da chiedere a questa Regular Season. In un match deciso nel secondo tempo (65-48 dopo il 67-66 di metà gara), non basta la doppia doppia da 26 punti e 10 rimbalzi di Towns ai padroni di casa, perché sono 49 complessivamente per Porzingis (25) e Gafford, in doppia doppia a quota 24 con 12 rimbalzi e un solo tiro sbagliato (10/11). Minnesota resta così a 45-35 contro il 47-33 di Denver a due giornate dal termine: se i Nuggets dovessero battere Memphis, sarebbe play-in per i Timberwolves.

SACRAMENTO KINGS-NEW ORLEANS PELICANS 109-123

La sconfitta dei Lakers, unita al 123-109 a Sacramento, vale il play-in anche per i Pelicans, che andranno quindi oltre le 82 partite di Regular Season. New Orleans allunga nel secondo tempo dopo aver chiuso sul 60-57 il primo, decisivi il 63-52 della ripresa e i 23 punti messi a segno sia da Hayes, in doppia doppia con 12 rimbalzi, che da McCollum. Inutili i 22 di Jones e i 15 di Lamb e Davion Mitchell per i Kings, già fuori dalla lotta per la post Season. Ai Pelicans, ora, resta solo la volata con San Antonio (35-44 contro il 34-45 degli Spurs) per capire chi giocherà in casa il play-in: ad oggi si giocherebbe a New Orleans.

UTAH JAZZ-MEMPHIS GRIZZLIES 121-115

Dopo sette vittorie di fila, crolla Memphis, battuta 121-115 all'overtime da Utah: ko comunque ininfluente per i Grizzlies, che cedono al supplementare dopo il 110-110 dei tempi regolamentari. Successo fondamentale per i Jazz, che si prendono il quinto posto ad Ovest complice il ko di Denver e grazie alla contemporanea sconfitta di Minnesota certifica la partecipazione al playoff. Fondamentale l'11-5 del supplementare, così come i tre giocatori oltre quota 20: sono Clarkson (22), Gobert (22 punti e 21 rimbalzi) e Donovan Mitchell (20), mentre a Memphis non bastano i 28 di Jackson, i 24 di Jones e i 23 di Bane.

OKLAHOMA CITY THUNDER-PORTLAND TRAIL BLAZERS 98-94

La sfida tra la terzultima e la penultima ad Ovest va a Okc, che centra il secondo successo di fila battendo 98-94 Portland, all'ottavo ko consecutivo. Vittoria che arriva in rimonta, visto che i Blazers, a fine terzo quarto, sono avanti di 15 punti (82-67): decisivo il clamoroso 31-12 degli ultimi 12 minuti, con i Thunder trascinati da un super Hoard da 24 punti e 21 rimbalzi, con 11/17 dal campo. Portland, invece, chiude con soli quattro giocatori in doppia cifra, il migliore dei quali è Johnson a quota 18. La classifica deficitaria delle due franchigie resta la stessa: Portland terzultima a 27-52 contro il 24-55 di Okc.