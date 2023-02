Nba: Orlando sconfigge Denver, Lakers ko contro Milwaukee  

NBA

Impresa dei Magic, che battono 115-104 la dominatrice della Western Conference in una serata difficile per Banchero (11 punti). LeBron non gioca e Los Angeles perde contro i Bucks

© Getty Images

La grande sorpresa della notte di Nba arriva da Orlando, coi Magic che vanno a sconfiggere una delle migliori squadre della lega: i Denver Nuggets, con Jokic (29 punti) regolarmente in campo, vanno ko col punteggio di 115-104. Notte da dimenticare, a livello personale, per Paolo Banchero che realizza solo 11 punti. Cadono i Lakers senza LeBron James, che resta a riposo nella sfida ai Bucks, mentre sorridono Atlanta e i Nets.

ORLANDO MAGIC-DENVER NUGGETS 115-104

L'impresa della notte arriva da Orlando, dove i Magic effettuano un ampio turnover, ma sconfiggono a sorpresa i Denver Nuggets col punteggio di 115-104. La capolista della Western Conference ottiene pochissimi punti dalle sue riserve e subisce un ko inatteso, a due mesi dai playoff. Parte subito bene la sfida per i Magic, che si portano sul +10 a metà partita (65-55) e sanno resistere ai tentativi di rientro degli avversari, effettuando poi l'allungo definitivo nell'ultimo periodo. In una serata-no per Paolo Banchero, con soli 11 punti in 33 minuti e molti errori dovuti alla stanchezza e al mancato riposo (gioca ininterrottamente da dicembre), il miglior realizzatore è Wendell Carter Jr. 19 punti con 7/11 dal campo per lui, mentre ne realizzano 17 Bol Bol e Cole Anthony. Ai Nuggets non bastano l'ennesima super-prestazione di Jokic, con 29 punti a cui si sommano 12 rimbalzi e 6 assist, e la prova-monstre di Gordon (37). In una gara decisamente particolare, i 56 punti delle due stelle (29 solo nel terzo quarto) non bastano ad evitare il 14° ko in trasferta per Denver, che guida sempre a Ovest con 38 vittorie e 18 sconfitte. Orlando mantiene invece il 13° posto a Est (23-33).

LOS ANGELES LAKERS-MILWAUKEE BUCKS 106-115

LeBron James si limita a festeggiare il record di punti in Nba, dopo la prova-monstre con cui ha superato Kareem-Abdul Jabbar, e i Los Angeles.

Lakers vanno ko senza la loro stella: successo netto dei Bucks, col punteggio di 115-106. La sfida sembra mettersi bene coi Lakers nella prima metà della partita, visto il +8 (58-50), ma nel terzo quarto inizia la rimonta dei rivali. Giannis Antetokounmpo suona la carica e Milwaukee ribalta il risultato, iniziando l'ultimo periodo con un margine di sette punti che non viene più scalfito. Il fuoriclasse greco non viene minimamente contenuto dalla traballante difesa dei Lakers, realizzando 38 punti con 10 rimbalzi e 6 assist. Lo assistono alla perfezione Khris Middleton (22) e Jrue Holiday (18) in una buona prestazione di squadra dei Bucks. Ai Lakers, che sono cambiati molto durante le trade, non bastano i 25 punti di Schröder e i 23 di Anthony Davis. L'assenza di LeBron si percepisce e arriva un altro ko, che mantiene Los Angeles al terzultimo posto a Ovest (25-31). Milwaukee resta invece seconda nell'Eastern Conference (38-17), alle spalle di Boston.

ATLANTA HAWKS-PHOENIX SUNS 116-107

Le assenze rendono spuntato il quintetto dei Phoenix Suns, che devono fare a meno di Booker e del neoarrivato Durant, e vengono sconfitti dagli Atlanta Hawks. La sfida viene indirizzata già nel primo quarto, col +14 degli Hawks (36-22) che, dopo essersi difesi nel secondo periodo, si portano addirittura sul +18. Inutile il tentativo di rimonta dei Suns nell'ultimo quarto, arriva una sconfitta pesante per la formazione ospite. Atlanta si gode la super-prestazione di Trae Young, con 36 punti e 12 assist in una prova da leader assoluto, e i 19 punti di Dejounte Murray. Per gli sfidanti, trasformati in positivo dalle trade, il miglior realizzatore di serata è Josh Okogie con 25 punti dalla panchina. Ottima anche la prova di Deandre Ayton, ma i suoi 23 punti non bastano per evitare la sconfitta, che fa scivolare i Suns al sesto posto nella Western Conference (30-27). Gli Hawks, invece, sono ottavi a Est con 28 vittorie e 28 ko.

BROOKLYN NETS-CHICAGO BULLS 116-105

L'assurda situazione dei Brooklyn Nets, smantellati da quelle trade che hanno portato Kevin Durant ai Phoenix Suns e Kyrie Irving a Dallas, non impedisce loro di ottenere una preziosa vittoria. Il successo sui Chicago Bulls, inatteso per una formazione che sembrava destinata a un tracolo nella seconda parte della stagione, arriva grazie ad un sontuoso ultimo quarto. Il parziale di 37-21 chiude definitivamente la sfida, ricca di ribaltoni: i Nets avevano infatti rimontato lo svantaggio iniziale, per poi tornare sotto nel terzo quarto, prima della rimonta. Per i Nets, da segnalare i 25 punti di Dinwiddie (ex Dallas) e i 20 di Cam Thomas, mentre i Chicago Bulls si aggrappano al solo LaVine: i suoi 38 punti non bastano, viste le contro-prestazioni di Vucevic (15) e DeRozan (14). L'inerzia non cambia e arriva la vittoria per i Brooklyn Nets, sempre quinti a Est (33-22), mentre i Bulls restano noni (26-29) e in zona play-in.