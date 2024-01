Nba: Oklahoma sconfigge Utah e insegue Minnesota. Indiana regola i Kings

NBA

I Thunder vincono a Salt Lake City e si confermano secondi nella Western Conference, perché i Timberwolves regolano Memphis. L'altro big match va ai Pacers, ancora privi di Haliburton

© Getty Images La notte dell'Nba prevede cinque match e vede sorridere Oklahoma: Shai Gilgeous-Alexander (31) e compagni sconfiggono 134-129 gli Utah Jazz di Simone Fontecchio, che chiude con 12 punti e sbaglia la tripla della rimonta. Okc insegue sempre Minnesota, che si conferma leader a Ovest sconfiggendo Memphis (118-103). L'altro big match va agli Indiana Pacers, che ne portano sette in doppia cifra contro i Kings (126-121). Sorridono anche Knicks e Bulls.

MINNESOTA TIMBERWOLVES-MEMPHIS GRIZZLIES 118-103

Prosegue la marcia di Minnesota, che accelera solo nel quarto quarto contro i Memphis Grizzlies, privi di Bane e Morant. Dopo essere stata in svantaggio per buona parte del match, la capolista della Western Conference (30-11) mette in mostra tutte le sue armi e si regala una netta vittoria col punteggio di 118-103: decisivo un ultimo periodo da 37-17. I Grizzlies resistono sulle spalle di Jaren Jackson Jr, che disputa una prova eccellente: 36 punti con 15/23 dal campo, battagliando con Towns e Gobert nel pitturato. Alle sue spalle i 18 di Kennard e i 13 di Aldama, che non bastano per sconfiggere i T'Wolves. Minnesota viene trascinata come di consueto da Anthony Edwards (28) e trova 20 punti dalla panchina per Naz Reid, oltre alle buone prove di Gobert e Conley, entrambi in doppia doppia con 17 punti a referto: il francese ci aggiunge 10 rimbalzi, il compagno dieci assist. Karl-Anthony Towns si ferma a quota 14 e, con McDaniels (11), porta a sei il totale degli uomini in doppia cifra. Vincono i Timberwolves, che lasciano Memphis al terzultimo posto a Ovest (15-26)

SACRAMENTO KINGS-INDIANA PACERS 121-126

Il secondo big match della notte Nba va agli Indiana Pacers, che girano alla perfezione anche senza l'infortunato Tyrese Haliburton e sfruttando la prima parte di gara troppo pigra dei Kings, a lungo in doppia cifra di svantaggio prima dell'inutile reazione finale. Indiana, che aspetta di schierare il neoacquisto Pascal Siakam, vince 126-121 e risale in settima posizione a Est (24-17), un piazzamento replicato da Sacramento a Ovest (23-18) dopo il quarto ko consecutivo. Per i Pacers brilla in particolare Bennedict Mathurin, che chiude con 25 punti precedendo McConnell (20) e Myler Turner (18): sono in tutto sette i giocatori in doppia cifra, compresi anche Hield (12) e Toppin (10). Una prova di squadra che consente di superare i Kings, aggrappati a un protagonista a sorpresa: Kevin Huerter viene dato sul mercato e prova ad allontanare le voci con una prestazione da 31 punti. Alle sue spalle i 27 di Murray e i 24 di Fox, ma soprattutto la tripla doppia di Domantas Sabonis: 21 punti, 11 rimbalzi e 10 assist che non bastano per evitare la sconfitta.

UTAH JAZZ-OKLAHOMA CITY THUNDER 129-134

I Jazz sfiorano il colpo grosso, ma proprio Simone Fontecchio sbaglia la tripla della possibile rimonta su Okc, che ha poi vita facile nel chiudere i giochi e vincere 134-129 a Salt Lake City. Nasce così la seconda sconfitta nelle ultime dieci gare per una lanciatissima Utah, che è nona a Ovest (22-21) e si conferma in grande condizione anche contro la seconda forza della sua Conference. Gli Oklahoma City Thunder volano sul +9 a metà gara, ma vengono riavvicinati nel terzo quarto e sfidati nell'ultimo periodo: qui i Jazz sognano, prima dell'errore decisivo e del definitivo allungo dei Thunder, sempre secondi alle spalle di Minnesota con 28 vittorie e 13 ko. Brilla come di consueto la stella di Shai Gilgeous-Alexander, che chiude con 31 punti precedendo Jalen Williams (27 e 8 assist) e Giddey (20). Solo 15 punti per Holmgren, mentre Utah può contare su un trio d'eccezione: Collin Sexton segna 31 punti e precede nello score Markkanen (26) e Collins (21), con Clarkson fermo a quota 18. Simone Fontecchio gioca 29' partendo in quintetto e si conferma fondamentale nell'economia di Utah, nonostante l'errore finale: 12 punti, 5 rimbalzi e due assist per l'azzurro, che sta vivendo grandi settimane in Nba.

TORONTO RAPTORS-CHICAGO BULLS 110-116

I Toronto Raptors lottano come dei leoni nella prima senza Pascal Siakam, ceduto ai Pacers, ma si devono arrendere alla maggior verve dei Chicago Bulls. La formazione ospite contiene i tentativi di rimonta avversari e chiude sul 116-110, consolidando il suo nono posto a Est (20-23) e lasciando i rivali in 12a posizione (16-26). Ai Raptors non basta la prova sontuosa di Scottie Barnes, l'uomo su cui la dirigenza canadese ha deciso di ricostruire la sua squadra: 31 punti per lui, che precede nel tabellino Barrett (17) e il debuttante Bruce Brown (15), aggiungendo anche 7 rimbalzi e 6 assist alla sua prova. Vincono dunque i Bulls, che sfruttano una gara con sei uomini in doppia cifra e il solo LaVine (8) sottotono: i top-scorer sono DeRozan e Vucevic, che chiudono a 24 punti con quest'ultimo che vi aggiunge 14 rimbalzi. Alle loro spalle Coby White, nuovamente decisivo per le sorti di Chicago con 23 punti.

NEW YORK KNICKS-WASHINGTON WIZARDS 113-109

La prima senza Danilo Gallinari, ceduto ai Pistons, si conclude con una sconfitta per i Washington Wizards, che vengono sconfitti dai New York Knicks: Brunson trascina i compagni con 20 punti nel periodo decisivo, che sancisce il successo per 113-109 della formazione di casa. Ai Wizards non bastano i 23 punti di Jordan Poole, che precede nello score proprio colui che è arrivato al posto del Gallo: Marvin Bagley III si presenta con 20 punti, in una prova che vede brillare anche Kuzma e Avdija (15). Washington ne porta sei in doppia cifra, ma incassa la seconda sconfitta di fila e resta saldamente penultima a Est (7-33), dove i Knicks volano invece al quinto posto (25-17). Decisivo Jalen Brunson, che mostra la sua miglior versione possibile con 41 punti, 8 rimbalzi e 8 assist e un ragguardevole 14/27 dal campo. Alle sue spalle OG Anunoby e Donte Divincenzo con 19 punti, ma soprattutto Julius Randle a quota 21. Numeri che consentono ai Knicks di sconfiggere i Wizards.