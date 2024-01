Nba: Okc supera Boston, sorridono Philadelphia e Golden State

BASKET

I Thunder battono i Celtics, Sixers e Warriors ok su Chicago e Orlando

© afp Nella notte Nba, il big match tra Okc e Boston va ai Thunder, che si impongono 127-123 sui Celtics. Ad approfittarne è Philadelphia, che accorcia sulla vetta ad Est grazie al 110-97 su Chicago e alla tripla doppia di Embiid (31 punti, 15 rimbalzi e 10 assist), mentre Golden State batte 121-115 Orlando. Memphis e New Orleans vincono in casa contro San Antonio (106-98) e Brooklyn (112-85), Charlotte sbanca Sacramento (111-104).

OKLAHOMA CITY THUNDER-BOSTON CELTICS 127-123

Dopo sei vittorie consecutive, Boston torna ad assaporare l'amaro gusto della sconfitta e lo fa in casa dei Thunder, al quinto successo di fila. Il big match tra due delle migliori squadre di tutta l'Nba va ad Okc, che dopo il -2 (61-59) dell'intervallo lungo trova un super terzo quarto da +15 (40-25) e resiste al tentativo finale di rimonta dei Celtics, che però non riescono a forzare l'overtime. Decisivo, ancora una volta, Shai Gilgeous-Alexander, che mette a referto 36 punti con 14/22 dal campo, mentre non bastano le doppie doppie di Porzingis e Tatum, rispettivamente a quota 34 e 30 punti con 10 e 13 rimbalzi. Boston resta comunque prima ad Est con 26-7 di record, mentre ad Ovest Okc si conferma seconda (23-9) ad una vittoria di distanza dalla capolista Minnesota.

PHILADELPHIA 76ERS-CHICAGO BULLS 110-97

Ad approfittare del ko di Boston è Philadelphia, che batte 110-97 Chicago e accorcia le distanze dal primo posto della Eastern Conference. La partita segna il ritorno in grande stile di Joel Embiid: l'Mvp della scorsa Regular Season, smaltito l'infortunio, domina sulla partita con 31 punti, 15 rimbalzi e 10 assist, fondamentali per consentire ai Sixers di Partire fortissimo, con un primo quarto da +25 (43-18) e un primo tempo da +31 (73-42). I Bulls, nella ripresa, riescono solo a rendere meno amaro il risultato: non bastano tuttavia i 16 punti di DeRozan e gli 11 con 17 rimbalzi di Drummond. Sempre ad Est, Chicago resta decima con 15-20 di record.

GOLDEN STATE WARRIORS-ORLANDO MAGIC 121-115

Vittoria fondamentale per Golden State, che dopo tre ko si impone su Orlando e accorcia sulla zona play-in della Western Conference. Match equilibrato, come dimostra il 55-55 dell'intervallo lungo, così la formazione di Kerr ha bisogno del 32-26 del terzo periodo per mettere la testa davanti, per poi resistere negli ultimi 12 minuti. I Magic ci provano con i 27 punti e i 12 rimbalzi di Paolo Banchero, oltre ai 25 di Franz Wagner, ma cadono sotto i colpi di Stephen Curry, che ne realizza 36 con 12/20 dal campo e 4/9 dall'arco. Bene anche Kuminga (19) e Thompson (15 con 5/11 al tiro). Orlando resta quarta ad Est e rischia ora l'aggancio di Indiana a 19-14.

MEMPHIS GRIZZLIES-SAN ANTONIO SPURS 106-98

Lo scontro diretto tra due squadre in fondo alla Western Conference riesce comunque a regalare spettacolo: Memphis batte 106-98 San Antonio grazie al +15 complessivo se si considerano secondo (27-17) e terzo (33-28) periodo. Gli Spurs provano ad accorciare le distanze negli ultimi 12 minuti, ma senza successo. Sono 20 i punti realizzati da Victor Wembanyama, che però è protagonista suo malgrado della giocata della notte: la schiacciata subita da Ja Morant, che mette le cose in chiaro con 26 punti e 10 assist, con 7/15 al tiro e una giocata pazzesca su uno dei candidati al Rookie dell'anno. I Grizzlies tornano a sorridere dopo tre sconfitte di fila e sono ora a 11-12 di record contro il più che negativo 5-28 della formazione di Popovich.

NEW ORLEANS PELICANS-BROOKLYN NETS 112-85

Ai Pelicans basta un tempo per piegare i Nets: New Orleans batte 112-85 Brooklyn grazie ad un ottimo avvio, che consente ai padroni di casa di andare all'intervallo lungo addirittura sul +25 (59-34). Gli ospiti ci provano, ma McCollum e compagni sono in piena gestione e nel secondo tempo aumentano anche di due punti il vantaggio. In un quintetto in doppia cifra, l'ex Portland è il migliore con 16 rimbalzi, ma c'è da registrare anche la doppia doppia da 11 punti e 12 rimbalzi di Valanciunas, oltre ai 14 di Jones, ai 12 di Ingram e ai 10 di Williamson. Ai Nets non bastano invece i 17 di Johnson e i 13 di Bridges, oltre ai 12 dalla panchina di Sharpe. Pelicans sesti in solitaria ad Ovest, quarto ko di fila per Brooklyn, nona ad Est con 15-19 di record.

SACRAMENTO KINGS-CHARLOTTE HORNETS 104-111

Colpo esterno di Charlotte, che sorprende tutti e si impone 111-104 a Sacramento. A decidere è l'ultimo periodo, visto che all'intervallo lungo è 50-45 per i Kings ma, soprattutto, il risultato è di 78-75 per i padroni di casa a 12 minuti dalla sirena finale. Gli Hornets la vincono allora grazie ai 34 punti di Rozier e ai 27 di Bridges, oltre ai 17 dalla panchina di Washington. Inutili i 30 di Fox e i 23 con 19 rimbalzi di Sabonis. Nella Western Conference, Sacramento è ora quinta con 19-13 di record, ad una partita di distanza dal quarto posto dei Clippers (20-12), con i Pelicans sesti a 20-14. Ad Est, invece, Charlotte stacca ulteriormente Washington ma resta terzultima con 8-24.