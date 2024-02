Nba: Okc batte Denver, cade anche Milwaukee. Minnesota travolge Dallas

NBA

Nuggets ko in casa dei Thunder, Bucks battuti da Portland. I Timberwolves stendono i Mavs

© Getty Images Nella notte Nba, lo scontro diretto ad Ovest tra Okc e Denver va ai Thunder, che si impongono 105-100. Minnesota travolge 121-87 Dallas, cade Milwaukee battuta 119-116 da Portland nel giorno del ritorno in Oregon da ex di Damian Lillard. I Clippers vincono 125-109 a Washington, mentre Miami supera 115-106 Sacramento. Kevin Durant si ripresenta a Brooklyn e Phoenix passa 136-120. Sorridono anche Cleveland e Orlando: battute Detroit e San Antonio.

OKLAHOMA CITY THUNDER-DENVER NUGGETS 105-100

Lo scontro diretto tra Okc e Denver premia i Thunder che, battendo 105-100 i campioni in carica, si prendono il secondo posto in solitaria, causando inoltre la retrocessione in quarta piazza dei Nuggets. Eppure, a partire meglio sono proprio gli ospiti, avanti 28-19 dopo 12 minuti, ma i padroni di casa, guidati dai 34 punti di Shai Gilgeous-Alexander, risalgono punto su punto e dopo il 73-72 di fine terzo quarto chiudono con il +5 finale. A Denver, priva di Nikola Jokic, non bastano i 16 punti con 13 rimbalzi di Gordon.

MINNESOTA TIMBERWOLVES-DALLAS MAVERICKS 121-87

Non c'è storia, invece, in Minnesota: troppo pesanti le assenze di Doncic e Irving tra le fila di Dallas, che perde 121-87 in casa della prima in classifica della Western Conference. I Timberwolves allungano soprattutto nel secondo tempo, anche se all'intervallo lungo è +4 (52-48). Decisivo soprattutto il 38-17 della ripresa, che permette ai padroni di casa di scappare. Decisivi i 29 punti con 9 rimbalzi di Karl-Anthony Towns, mentre il migliore tra le fila dei texani, ora ottavi ad Ovest, è Green a quota 18.

PORTLAND TRAIL BLAZERS-MILWAUKEE BUCKS 119-116

Tanti applausi e commozione per il ritorno a Portland di Damian Lillard, passato in estate dai Trail Blazers a Milwaukee. In campo, però, è beffa per il grande ex: i Bucks perdono 119-116, allontanandosi ancora dalla vetta della Eastern Conference. Dopo tanto equilibrio, risultano decisivi nel finale i liberi realizzati da Jerami Grant, mentre li sbaglia Giannis Antetokounmpo, che chiude la gara con 27 punti e 8 rimbalzi. Sono invece 25 per l'ex Lillard, mentre tra le fila di Portland decisivi i 24 di Simons e la doppia doppia da 20 punti e 11 rimbalzi di Deandre Ayton.

BROOKLYN NETS-PHOENIX SUNS 120-136

Decisamente meno caldo ma vincente, invece, il ritorno di Kevin Durant a Brooklyn: i suoi Phoenix Suns si impongono 136-120 dilagando nel terzo quarto con il parziale di 42-26. Fondamentale per allungare, visto che all'intervallo lungo i Nets sono in svantaggio soltanto di un possesso (64-61). Per KD il tabellone a fine gara recita 33 punti e 8 assist, mentre tra le fila di Brooklyn non bastano i 25 di Thomas. Ad Ovest, Phoenix è sempre sesta con 28-20 di record, mentre ad Est i Nets sono fuori dalla zona play-in: è undicesimo posto con 19-28 contro il 20-27 di Atlanta.

WASHINGTON WIZARDS-LOS ANGELES CLIPPERS 109-125

Colpo esterno dei Clippers, che battono 125-109 Washington e approfittano del ko di Denver in Oklahoma per prendersi il terzo posto della Western Conference. Nella Capitale, la sfida dura appena metà gara, quando è 66-60 in favore degli ospiti, poi il 40-19 del terzo periodo chiude con 12 minuti d'anticipo la partita. I Wizards riescono soltanto a rendere meno amaro il ko e perdono nonostante i 27 punti di Kyle Kuzma. Sono invece 31 con 9 rimbalzi per Kawhi Leonard. I Clippers si confermano la squadra più in forma di tutta l'Nba nonostante arrivassero dal ko di Cleveland.

MIAMI HEAT-SACRAMENTO KINGS 115-106

Miami Stende Sacramento che crolla 115-106 nonostante un ottimo avvio e la tripla doppia di Sabonis (19 punti, 17 rimbalzi, 13 assist). Gli Heat, avanti di un possesso (59-56) all'intervallo lungo, riescono nella ripresa a tenere a distanza gli ospiti, aiutati dai 31 punti (più 7 rimbalzi e 6 assist) di un Jimmy Butler in versione playoff. Miami torna a sorridere dopo ben sette sconfitte di fila e resta settima ad Est insieme ad Orlando, mentre i Kings restano al quinto posto ad Ovest e perdono dopo quattro successi consecutivi.

CLEVELAND CAVALIERS-DETROIT PISTONS 128-121

Un super Donovan Mitchell (45 punti, 8 assist e 6 rimbalzi) offre la miglior prestazione individuale della notte Nba e aiuta Cleveland ad imporsi 128-121 su Detroit. Premiata la partenza dei Cavs, che in Ohio sono sul +7 (30-23) sia dopo 12 minuti che all'intervallo lungo (64-57), poi nella ripresa resistono al tentativo di rimonta dei Pistons che non riescono a recuperare nemmeno un punto. Inutili i 19 punti di Cunningham: i Pistons restano più che ultimi ad Est, dove Cleveland è invece quarta con 29-16 di record. E, potenzialmente, è seconda insieme a Milwaukee.

HOUSTON ROCKETS-NEW ORLEANS PELICANS 99-110

Vittoria in trasferta dei Pelicans, che si impongono 110-99 in casa di Houston. Ottima partenza per New Orleans, avanti 33-25 a fine primo periodo, poi gli ospiti lottano punto su punto con i Rockets trovando l'allungo decisivo negli ultimi 12 minuti (26-20). Decisiva la doppia doppia da 25 punti e 14 rimbalzi di Valanciunas, non bastano i 31 di Green ai texani. Ad Ovest, i Pelicans sono ora settimi con 27-21 di record, mentre Houston scivola all'undicesimo posto con 22-25.

SAN ANTONIO SPURS-ORLANDO MAGIC 98-108

Orlando si impone 108-98 a San Antonio nella sfida tra il Rookie dello scorso anno, Paolo Banchero, e il principale candidato a prendere l suo posto, Victor Wembanyama. Alla fine, ai punti vince il giocatore dei Magic che mette a referto 25 punti, 9 rimbalzi e 7 assist contro i 21 con 8 rimbalzi (ma anche 5 stoppate) del francese. Gli ospiti allungano nella fase centrale di gara (30-21 nel secondo quarto e 34-21 nel terzo), così a 12 minuti dalla fine non c'è già più partita. Spurs sempre più ultimi ad Ovest (10-38 di record), mentre Orlando resta settima ad Est e accorcia su Indiana nella lotta per i playoff.

CHARLOTTE HORNETS-CHICAGO BULLS 110-117

Quella tra Charlotte e Chicago, che vince 117-110, è l'unica partita della notte Nba in cui due giocatori chiudono con almeno 30 punti: Bridges tra le fila degli Hornets ne realizza 30, mentre White ne mette a referto 35 con 9 assist. Tra le due franchigie, invece, si decide tutto negli ultimi 12 minuti visto l'86-86 dei primi tre periodi. Un successo che consente a Chicago di mantenere il nono posto in classifica ad Est, dove gli Hornets sono invece terzultimi con 10-36 di record.