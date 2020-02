Nba: nuovo record Antetokounmpo e i Bucks volano, Toronto non si ferma più

NBA

I Milwaukee Bucks continuano la loro marcia trionfale in Nba e contro Phoenix si impongono 129-108, raccogliendo la vittoria numero 42 in 49 partite fin qui disputate. Giannis Antetokounmpo da record: in campo per 30 minuti, fa 30 punti, 19 rimbalzi e 9 assist. A Est volano anche i Toronto Raptors, che battono per 129-102 i Bulls e arrivano a 11 successi consecutivi. Serata da 40 punti per James Harden e Houston batte New Orleans 117-109.

MILWAUKEE BUCKS-PHOENIX SUNS 129-108

Se una macchina perfetta può esistere, in uno sport come il basket e in un campionato d'eccellenza e logorante come la Nba, probabilmente al Fiserv Forum la stanno osservando in queste settimane e mesi. I Bucks centrano infatti la vittoria numero 42 in 49 uscite stagionali contro gli svagati Suns, e a Giannis Antetokounmpo bastano 30 minuti e 34 secondi per scrivere una volta ancora la storia. Il formidabile greco stampa infatti 30 punti, 19 rimbalzi e 9 assist pur giocando poco più di metà partita: una prestazione senza precedenti. Ma si parlava di macchina, e infatti a Milwaukee è l'intera squadra a girare a mille: tutto il quintetto va infatti in doppia cifra, e ci sono da rimarcare anche i 25 punti di Khris Middleton. Per Phoenix, che ha visto settimana dopo settimana sgretolarsi i propri sogni playoff, c'è la sola soddisfazione di essere andata in Wisconsin mettendo un proprio uomo nel ruolo di top scorer: è Devin Booker, che di punti ne fa 32. Ma è davvero l'unica soddisfazione all'interno di un periodo davvero delicato per la franchigia dell'Arizona.

HOUSTON ROCKETS-NEW ORLEANS PELICANS 117-109

Se a Milwaukee c'è Antetokounmpo, anche Houston dispone della sua bocca da fuoco prediletta. Si tratta ovviamente di James Harden, che nella sfida contro New Orleans (e contro la stella emergente Zion Williamson) si mette alle spalle le ultime due partite caratterizzate entrambe da meno di 20 punti a referto e si regala una serata delle sue: 40 punti, 10 rimbalzi e 9 assist per permettere ai Rockets di conservare il quinto posto in Western Conference tenendo a una partita di distanza i rivali di Dallas. Il Barba torna a martellare e mette a segno anche ben 7 triple, ma non è certo l'unico a volere questa vittoria: i texani trovano anche 22 punti sia con Russell Westbrook che con Ben McLemore. Così a poco serve la doppia doppia di Brandon Ingram, 28 punti e 12 rimbalzi per i Pelicans che possono sorridere per la crescita di Williamson (21 punti e 10 rimbalzi) e poco altro: i playoff sono lontani, e anche Nicolò Melli gioca ma non incide: 12 minuti in campo per l'azzurro, ma soli 2 punti all'attivo per lui.

TORONTO RAPTORS-CHICAGO BULLS 129-102

Milwaukee è inarrivabile, è vero, ma alle sue spalle nella Eastern Conference c'è una forza che sta crescendo inesorabilmente ora che la stagione sta entrando nel vivo. E che non dovrebbe più sorprendere nessuno, dopo averlo fatto l'anno scorso andando addirittura a prendersi l'anello che spetta ai campioni Nba. Stiamo parlando dei Raptors, che contro i Bulls trovano l'undicesima vittoria di fila e staccano definitivamente Boston in classifica: anche il secondo posto a Est, dopo il primo, ora non è più in discussione. Merito di una squadra che può finalmente sfruttare l'intero potenziale del suo roster dopo i tanti problemi fisici che avevano fermato pedine importanti. E la dimostrazione sono i sette giocatori che Toronto manda in doppia cifra, guidati forse dall'uomo meno atteso: è Terence Davis, che parte dalla panchina e chiude a quota 31 punti. Chicago prova a resistere e si regala 21 punti con Thaddeus Young, ma nel terzo periodo i padroni di casa accelerano e il parziale di 35-22 risulta fatale per i Bulls (che ancora sperano di salire sul treno che porta ai playoff).

DETROIT PISTONS-DENVER NUGGETS 128-123 OT

Sconfitta dolorosa per Denver, che perde all'overtime sul campo di una Detroit che ha ormai pochissimo da chiedere alla propria stagione e rischia di perdere contatto dai Clippers secondi nella Western Conference. Non dovrebbe esserci partita alla Little Caesars Arena, e infatti i Nuggets si portano subito sul 31-10. Poi per qualche motivo gli ospiti si spengono e i Pistons non stanno certo a guardare. Non lo fa in particolare Andre Drummond, autore di 21 punti e 17 rimbalzi, mentre dalla panchina parte Reggie Jackson e arriva a quota 20. Denver resta incollata alla vittoria fino alla fine, Nikola Jokic centra la tripla doppia con 39 punti, 10 rimbalzi e 11 assist, ma la squadra non lo supporta e alla fine cede. E questo inatteso ko (unito all'infortunio all'inguine di Derrick Rose) potrebbe rivelarsi piuttosto pericoloso per il prosieguo della stagione.