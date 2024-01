Nba: Minnesota vince a Brooklyn, New York travolge Denver. Sorridono i Jazz di Fontecchio 

NBA

Bene la prima ad Ovest, Nuggets battuti dai Knicks. 10 punti per l'azzurro nel successo su Washington

© Getty Images Nella notte Nba, il risultato più clamoroso arriva da New York, dove i Knicks travolgono 122-84 i campioni in carica di Denver. Sorride, invece, la prima ad Ovest: Minnesota si impone 96-94 a Brooklyn, mentre Boston domina 143-110 a Miami. Simone Fontecchio realizza 10 punti e 7 rimbalzi nel 123-108 di Utah a Washington. Cade invece Philadelphia, battuta da Indiana (134-122). Tornano a vincere i Lakers, che superano 141-132 Chicago.

NEW YORK KNICKS-DENVER NUGGETS 122-84

Al Madison Square Garden è festa per i Knicks, che dominano contro i campioni in carica di Denver: finisce 122-84 un match mai in discussione. Già dopo il primo quarto, infatti, è +12 (33-21) in favore dei padroni di casa, mentre all'intervallo lungo i detentori del titolo sono indietro addirittura di 21 punti (62-41). Il terzo quarto (36-25), chiude ogni tipo di discorso, così i 12 minuti conclusivi si trasformano in un conto alla rovescia verso la clamorosa sconfitta dei Nuggets. Non bastano i 31 punti con 11 rimbalzi di Jokic, che da solo segna più di un terzo dei punti totali di squadra. A trascinare i Knicks, invece, è Anunoby, che realizza 26 punti con 6 palle rubate. Un ko che fa allontanare la vetta della Western Conference, mentre ad Est New York resta in zona playoff.

BROOKLYN NETS-MINNESOTA TIMBERWOLVES 94-96

Ad approfittare del ko di Denver è Minnesota, che si conferma prima ad Ovest battendo 96-94 i Nets a Brooklyn. Al Barclays Center va in scena un primo tempo a due volti, con il +7 per i padroni di casa dopo 12 minuti e il clamoroso 36-17 del secondo periodo: all'intervallo lungo è 60-48 in favore di Minnesota. I Nets riescono a rimontare nella ripresa, arrivando fino al 94-94, poi ad un minuto dalla fine decide il canestro di Gobert su assist di Towns, il migliore dei suoi con una doppia doppia da 27 punti e 10 rimbalzi. Non bastano i 16+11, invece, di Claxton per Brooklyn, ancora ko dopo la sconfitta nel Derby con i Knicks. I Timberwolves salgono a 32-13 e provano a staccare Okc in vetta.

MIAMI HEAT-BOSTON CELTICS 110-143

Altro risultato importante è il clamoroso successo di Boston a Miami: finisce 143-110 una partita che vede la prima della Eastern Conference salire subito sul +13 (42-49), distacco che rimane invariato anche all'intervallo lungo (77-64). Ma è nel secondo tempo che la formazione con il miglior record di tutta l'Nba scappa via: un +20 complessivo che non lascia scampo agli Heat. In Florida, domina Tatum con 26 punti e 8 rimbalzi, mentre non bastano i 19 con 6 assist di Herro a Miami, che incassa la quinta sconfitta consecutiva e si allontana dalla zona playoff.

INDIANA PACERS-PHILADELPHIA 76ERS 134-122

Brutta sconfitta per Philadelphia, che cade 134-122 in casa dei Pacers nonostante i 31 punti con 7 rimbalzi di Joel Embiid. Ad Indianapolis, i padroni di casa partono meglio e a metà partita sono sul +12 (73-61), ma è nella ripresa che allungano ancora e così, a 12 minuti dalla fine, i Sixers possono soltanto rendere meno amaro il ko. A trascinare i Pacers è Siakam, che chiude con un'incredibile tripla doppia da 26 punti, 13 rimbalzi e 10 assist. Visto anche il successo di Boston, Philadelphia si allontana dalla vetta della Eastern Conference, mentre i Pacers si riprendono il sesto posto e la zona playoff staccando i Miami Heat.

LOS ANGELES LAKERS-CHICAGO BULLS 141-132

Tornano a sorridere i Lakers, che cancellano il ko nel Derby con i Clippers superando 141-132. LeBron James festeggia l'ennesima partecipazione nel quintetto titolare degli All-Star Game realizzando una doppia doppia da 25 punti e 12 assist, guidando i gialloviola ad un successo che matura soprattutto nella fase centrale di gara con il 42-25 del secondo periodo. Così, i Bulls possono solo rendere meno amaro il ko con il 39-29 dell'ultimo quarto, ma non basta così come non sono sufficienti i 32 punti con 10 assist di DeMar DeRozan. I Lakers restano in zona play-in ad Ovest con il decimo posto e 23-23 di record. Lo stesso vale per Chicago, che è però a 21-25.

WASHINGTON WIZARDS-UTAH JAZZ 108-123

Sorride Utah e lo fa grazie anche a Simone Fontecchio, che con i suoi 10 punti contribuisce al 123-108 dei Jazz a Washington. Per l'azzurro ci sono anche 7 rimbalzi in una partita che gli ospiti indirizzano nel primo tempo (64-56) e chiudono con il 34-22 del terzo periodo: un +20 che pone di fatto fine al match con 12 minuti d'anticipo. Oltre a Fontecchio, è decisivo il solito Markkanen con 29 punti e 7 rimbalzi, mentre la doppia doppia da 14 assist e 12 punti di Jones non salva i capitolini, che restano nei bassifondi della Eastern Conference. Ad Ovest, invece, i Jazz pareggiano il record (23-23), condiviso con i Lakers.

GOLDEN STATE WARRIORS-SACRAMENTO KINGS 133-134

Golden State non riesce a centrare la seconda vittoria di fila e perde di misura e nel finale al Chase Center: 134-133 per i Kings, che si prendono la sfida tutta californiana grazie alla schiacciata nel finale di Sabonis. Un finale che rende giustizia ad un match che inizia e termina nel segno dell'equilibrio, con l'iniziale +8 di Sacramento (40-32) e la rimonta dei Warriors fino alla giocata decisiva del lituano. Non bastano i 33 punti con 6 rimbalzi di Steph Curry, perché dall'altra parte arriva la super prestazione di Harrison Barnes, che ne mette a referto ben 39. Con questo successo, Sacramento resta settima ad Ovest, in scia a Phoenix per un posto nei playoff. Sempre dodicesima, invece, Golden State, a 19-23 di record.