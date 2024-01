Basket Nba: Minnesota batte Orlando, Lakers ok nel finale. Cade Dallas

NBA

I Timberwolves passano 113-92 in casa dei Magic, i gialloviola superano Toronto. Mavs ko contro Memphis

© Getty Images Nella notte Nba, Minnesota domina in casa di Orlando: finisce 113-92 per i Timberwolves, che si confermano in vetta alla Western Conference. Successo nel finale per i Lakers, che superano 132-131 Toronto con un super Anthony Davis autore di 41 punti e 11 rimbalzi. A sorpresa, crolla Dallas, battuta 120-103 da Memphis. Sorridono anche i Knicks e Sacramento, che battono rispettivamente Portland (112-84) e Detroit (131-110).

ORLANDO MAGIC-MINNESOTA TIMBERWOLVES 92-113

Non c'è storia a Orlando: Minnesota travolge 113-92 i Magic ipotecando il successo già alla fine del primo tempo. Con un super Karl Anthony-Towns, che segna 26 dei suoi 28 punti nel primo tempo, la capolista della Western Conference va all'intervallo lungo sul 67-37: un vantaggio di 30 punti che, nella ripresa, i padroni di casa riescono soltanto a ridurre, ma non ad annullare completamente. Inutili i 21 punti di Moritz Wagner, mentre oltre a KAT ci sono anche i 21 con 121 rimbalzi di Gobert. Per Banchero sono invece 18 con 8/22 dal campo. I Timberwolves restano primi, mentre a Est Orlando è ora ottava in classifica.

LOS ANGELES LAKERS-TORONTO RAPTORS 132-131

Con molta sofferenza, i Lakers danno seguito al successo nel Derby contro i Clippers e battono, seppur di misura, i Raptors: alla Crypto.com Arena finisce 132-131 per i gialloviola, che riescono a sorridere nel finale soltanto grazie ad un super Anthony Davis, autore dei punti e dei liberi finali che consentono a LeBron James (22 punti e 12 assist) di respingere l'assalto dei canadesi, che recriminano per una tripla del pareggio annullata per un blocco. Toronto crolla nonostante ben quattro giocatori con almeno 21 punti, vale a dire Barnes (26), Siakam (25), Barrett (23) e Quickley (21). I Lakers si confermano in zona play-in a Ovest, mentre i Raptors sono undicesimi nella Eastern Conference.

DALLAS MAVERICKS-MEMPHIS GRIZZLES 103-120

La vera sorpresa di serata arriva dal Texas: a Dallas, i Mavericks perdono 120-103 contro Memphis, rassegnata a perdere Ja Morant per tutto il resto della stagione. I Grizzlies partono comunque meglio e, all'intervallo lungo, sono avanti 68-53: un +15 che resiste al tentativo di recupero nel finale dei padroni di casa. Inutili i 64 punti della coppia composta da Kyrie Irving (33) e Luka Doncic (31), visto che intorno all'ex Cleveland e Brooklyn e allo sloveno c'è il vuoto. Gli ospiti, invece, sorridono grazie ai 32 di Bane e ai 23 di Smart, oltre ai 14 che arrivano sia da Kennard che da Tillman e Williams dalla panchina. Memphis resta comunque lontana dalla zona playoff, mentre sempre a Ovest Dallas è ora settima.

DETROIT PISTONS-SACRAMENTO KINGS 110-131

Sacramento torna alla vittoria e lo fa dominando in casa dei Pistons: finisce 131-110. Nel primo tempo va in scena un botta e risposta: l'iniziale +18 dei padroni di casa (47-29) e il 39-18 in favore degli ospiti che fissano il punteggio, all'intervallo lungo, sul 68-65 in favore dei californiani. A decidere la sfida è allora il 33-15 dell'ultimo parziale. A trascinare Sacramento è Domantas Sabonis, autore di una clamorosa tripla doppia da 37 punti, 13 assist e 10 rimbalzi con 16/21 al tiro. Prestazione più che sontuosa affiancata ai 32 di Murray e ai 26 di Fox, oltre ai 20 dalla panchina di Monk. Tra le fila di Detroit, invece, non bastano i 26 di Bogdanovic e i 22 di Ivey. Pistons sempre ultimi ad Est, mentre nella Western Conference i Kings confermano il quinto posto.

NEW YORK KNICKS-PORTLAND TRAIL BLAZERS 112-84

I Knicks non si fermano più: contro Portland arriva la quinta vittoria consecutiva, un 112-84 che non ammette repliche, soprattutto perché i padroni di casa sono sul +36 (97-61) a 12 minuti dalla fine. A incantare al Madison Square Garden sono Anunoby (23 punti con 9/12 dal campo) e Randle, che ne realizza 20 con 8 assist e 7 rimbalzi. Bene anche Grimes (17) e McBride (16) dalla panchina. Ai Blazers non bastano, invece, i 21 di Grant e i 12 di Simons, gli unici due ad andare in doppia cifra. A Est, i Knicks si confermano così in piena zona playoff, mentre Portland è sempre più penultima nella Western Conference.