Nba: Minnesota batte i Lakers, Doncic manda ko i Warriors. Si sblocca Detroit  

NBA

Con i Raptors la serie negativa dei Pistons si interrompe a 28 sconfitte. I Timberwolves si confermano i più forti a Ovest

© Getty Images La notte dell'Nba era stata preceduta da una trade: Quickley e Barrett ai Raptors per Anunoby. Vanno ko le protagoniste dello scambio, i Knicks e Toronto, e il ko dei canadesi è storico perché interrompe la serie di 28 sconfitte dei Pistons (129-127). Minnesota vince il big match contro i Lakers e resta in testa a Ovest, successo pesante per Dallas in casa di Golden State. Utah sconfigge Miami (Fontecchio in quintetto), i Sixers crollano a Chicago.

MINNESOTA TIMBERWOLVES-LOS ANGELES LAKERS 108-106

Non si ferma la corsa dei Minnesota Timberwolves, che resistono ai tentativi di rimonta dei Lakers nel finale con uno scatenato LeBron (diei punti nel 4° quarto) e portano a casa un successo pesantissimo: il 108-106 sulla formazione losangelina matura dopo un match equilibratissimo, che consente ai T'Wolves di restare in vetta alla Western Conference (24-7). Il miglior pacchetto dei lunghi della Nba soffre la verve di Anthony Davis, che disputa una gara sontuosa contro la miglior difesa della lega: 33 punti, 17 rimbalzi e 8 assist con un ragguardevole 12/17 dal campo. La sua prova e quella di LeBron James, che chiude a quota 26, non bastano per regalare il successo esterno ai Lakers: pesano come un macigno le controprestazioni di Reaves (9) e Russell (5). Nelle fila di Minnesota, il trascinatore si conferma Anthony Edwards, che disputa una gara da campione con 31 punti e un grande ultimo quarto: con lui vanno in doppia cifra Naz Reid (21), Conley (15) e un Gobert da 13 punti e 13 rimbalzi. Nasce così il successo dei T'Wolves, che regolano i Lakers e li fanno scivolare al nono posto a Ovest (17-16).

GOLDEN STATE WARRIORS-DALLAS MAVERICKS 122-132

I Dallas Mavericks ritrovano Luka Doncic e tornano subito a sorridere, venendo trascinati dallo sloveno alla vittoria esterna su una Golden State che non riesce ancora a ingranare la marcia nella corsa verso i playoff. Decisivi i due quarti centrali, che solitamente erano l'arma preferita dei Warriors: proprio lì dove Curry e compagni erano capaci di spegnere la resistenza dei rivali, arriva il +12 dei Mavs che chiude definitivamente i giochi per la vittoria. Il trascinatore è ovviamente il rientrante Luka Doncic, tuttora privo della sua spalla Kyrie Irving, che chiude con 39 punti (25 nella ripresa), 8 rimbalzi e 10 assist. Alle sue spalle Exum (19), Josh Green (18) e Hardaway Jr (16), in una squadra che porta sei giocatori in doppia cifra e domina ampiamente la partita. Non c'è storia per i Warriors, che confermano le loro fragilità difensive e affondano, subendo il terzo consecutivo: non bastano i 25 punti di Curry e i 24 di Chris Paul per evitare la sconfitta. Dallas esulta e risale al sesto posto a Ovest (19-14), dove Golden State resta in 11a posizione (15-17).

CHICAGO BULLS-PHILADELPHIA 76ERS 105-92

Senza Joel Embiid, i Philadelphia 76ers subiscono una durissima sconfitta in trasferta: esultano i Chicago Bulls che, nonostante le assenze di Vucevic e LaVine, chiudono con un'importante vittoria per 105-92. Anche qui sono decisivi i due quarti centrali, dove i Bulls volano sul +9 e possono regalarsi un ultimo periodo tranquillo, nel quale superano la doppia cifra del vantaggio e si concedono una meritata vittoria: Chicago porta tutto il quintetto in doppia cifra e domina al rimbalzo (53-36), con una prestazione sontuosa. Il migliore è DeRozan con 24 punti, precedendo White (20) e un Drummond da 15 punti e 23 rimbalzi. Seguono Caruso (14) e Patrick Williams (13), in una grande prestazione di squadra. Non possono dire lo stesso i Sixers, che si aggrappano disperatamente a Tyrese Maxey. Il secondo violino chiude con 20 punti e non riesce ad evitare il tonfo dei suoi, che restano terzi a Est (22-10). Nell'Eastern Conference, i Bulls risalgono in 10a posizione (15-19).

INDIANA PACERS-NEW YORK KNICKS 140-126

Nelle ore precedenti al match i Knicks danno vita a uno dei folli scambi che ci accompagneranno fino alla trade deadline (8 febbraio): Immanuel Quickley e RJ Barrett vanno ai Raptors con una scelta al secondo giro del Draft 2024, in cambio di OG Anunoby e Precious Achiuwa (più Malachi Flynn) che volano a New York. Nessuno dei protagonisti della trade può essere ovviamente presente in serata contro i Pacers, e il decimato roster newyorkese viene travolto da un terzo quarto da 41-30, che sancisce il +13 dei rivali (105-92) e indirizza la sfida verso la sconfitta. Ai Knicks non basta una prova sontuosa di Donte Divincenzo, che chiude con 38 punti e 15/21 dal campo, precedendo Randle (28) e Brunson (28). Sono in tutto cinque i giocatori in doppia cifra per New York, compreso un Fournier da dieci punti, ma arriva comunque la sconfitta. Il top-scorer dei Pacers è Myles Turner con 28 punti, davanti a Nesmith (25), ma il vero trascinatore è un Tyrese Haliburton da 22 punti e 23 assist: i padroni di casa tirano al 58.8% dal campo e al 53.5% da tre e vincono con merito. Ora Indiana è settima a a Est (17-14), scavalcando quei Knicks che perdono la terza gara consecutiva (17-15) e sperano di invertire la rotta dopo lo scambio.

UTAH JAZZ-MIAMI HEAT 117-109

Impresa degli Utah Jazz, che indirizzano la sfida contro i Miami Heat nell'ultimo quarto, portando a casa una preziosa vittoria per 117-109 dopo un match vissuto pressochè in parità nei precedenti periodi. Il protagonista a sorpresa è il rookie Keyonte George, che segna 12 punti nell'ultimo periodo da 29-21 per la formazione di Salt Lake City e chiude a quota 21, preceduto solo da Sexton (22). Buona prova anche per Olynyk con 19 punti e 10 rimbalzi, mentre rientra nel quintetto Simone Fontecchio e pareggia i 12 punti di Markkanen: per l'azzurro anche 7 rimbalzi e due assist in 31' giocati. Ai Miami Heat, che ritrovano Jimmy Butler (8) e poi lo perdono nuovamente per un problema al piede nel terzo quarto, non bastano i 28 punti (con 16 rimbalzi) di Bam Adebayo e i 25 punti di Herro. Le difficoltà difensive degli Heat vengono punite da Utah, che consolida la 12a posizione a Ovest (14-19). Gli Heat restano comunque quinti nell'Eastern Conference, con uno score di 19-13.

DETROIT PISTONS-TORONTO RAPTORS 129-127

Nell'ultima gara della notte, cade anche l'altra protagonista della trade a sorpresa che si è consumata a fine anno. Per i Toronto Raptors vale lo stesso discorso fatto per i Knicks, con un roster ridotto che non riesce ad evitare la sconfitta contro la peggior squadra Nba: i Detroit Pistons tornano infatti ad esultare e si fermano a 28 sconfitte consecutive ed al record negativo eguagliato, che detengono insieme ai Philadelphia Sixers del 2014/15 e del 2015/16. Dopo aver sfiorato il successo contro i Celtics, crollando nell'ultimo quarto e nell'extratime, questa volta Cade Cunningham e compagni reggono fino alla fine delle ostilità: l'ultimo quarto è una sofferenza per i Pistons, che però non mollano il colpo e si difendono con energia per portare a casa un meritato successo. Il +8 di metà gara risulta decisivo, così come l'ennesima prova da All-Star di Cade Cunningham: la stella di Detroit segna 30 punti e mette a referto 12 assist, precedendo nello score Bojan Bogdanovic (19), Duren (18 punti e 17 rimbalzi), Knox (17) e Burks (16). Ai Raptors non bastano la sontuosa prova di Pascal Siakam, che chiude con 35 punti, e un quartetto in doppia cifra: Schroder (30), Trent Jr. (24) e Barnes (22) mettono a referto quasi tutti i punti della squadra, mancando la rimonta nel finale. I Raptors restano così in 12a posizione nell'Eastern Conference (12-20), dove i Pistons restano ultimissimi e centrano la terza vittoria in 32 gare (3-29).