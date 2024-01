Nba: Milwaukee travolge Boston, Okc aggancia la vetta a Ovest. E Cleveland vince a Parigi

NBA

© Getty Images 1 di 10 © 0 SLIDESHOW INGRANDISCI ZOOM La notte dell'Nba si apre col Paris Game 2024, che viene vinto dai Cleveland Cavaliers: Donovan Mitchell li trascina con 45 punti nel 111-102 ai Nets. Il big match dell'Eastern Conference va ai Milwaukee Bucks, con Giannis e compagni che doppiano i Celtics a metà gara e li sconfiggono nettamente (135-102). Okc travolge Portland (139-77) e aggancia Minnesota a Ovest, successi preziosi per Dallas e i Suns: Booker, Durant e Beal sconfiggono i Lakers.

MILWAUKEE BUCKS-BOSTON CELTICS 135-102

I Milwaukee Bucks stravincono il big match dell'Eastern Conference e affondano i Boston Celtics, che si dimostrano irriconoscibili in trasferta e crollano con un pesantissimo 135-102. Non c'è più partita già al termine del secondo quarto, quando Giannis e compagni conducono per 75-38 sulla capolista a Est (29-9), che decide di concedere l'onore delle armi ai rivali: da qui in poi giocano le seconde linee dei Celtics, che preservano i titolari per altre sfide. Nasce così una sfida che ci fa assistere a un ultimo quarto di puro garbage time, "vinto" 32-24 da Boston. Il top-scorer degli ospiti è Payton Pritchard con 21 punti, precedendo Hauser (15), mentre le stelle deludono: 10 punti per Brown, 7 per Tatum e 6 per Porzingis. Brillano invece i Milwaukee Bucks, trascinati da Bobby Portis in uscita dalla panchina: 28 punti e 12 rimbalzi per lui, che precede un Giannis Antetokounmpo in doppia doppia (24 punti e 12 rimbalzi) e Damian Lillard (21). I Bucks restano comunque secondi a Est, con 26 vittorie e 12 ko.

DALLAS MAVERICKS-NEW YORK KNICKS 128-124

I Dallas Mavericks controllano la gara per i primi tre quarti, volano sopra i venti punti di vantaggio e poi resistono al tentativo di rimonta dei Knicks nell'ultimo periodo, chiudendo con un margine più risicato di quanto avrebbero meritato. Il parziale newyorkese da 38-27 regala infatti un successo per soli quattro punti ai texani, tuttora privi di Luka Doncic (128-124). Il trascinatore è ancora Kyrie Irving, che si prende la squadra sulle spalle con una prestazione sontuosa: 44 punti, 10 assist e 4 rimbalzi tirando al 57.7% dal campo. Alle sue spalle un ottimo Hardaway, che chiude con 32 punti precedendo Josh Green (18) e Josh Williams (11). I Mavers salgono così al settimo posto a Ovest (23-16), sconfiggendo i Knicks: non bastano i 32 punti di Julius Randle e i 30 di Jalen Brunson, ben assistiti da Divincenzo (19), per evitare il ko esterno. New York resta sesta a Est, con 22 successi e 16 sconfitte.

LOS ANGELES LAKERS-PHOENIX SUNS 109-127

Dopo la netta sconfitta contro i Clippers, i Phoenix Suns si dimostrano trasformati nel duello contro l'altra metà di Los Angeles e dominano in lungo e in largo alla Crypto.com Arena, casa dei Lakers. Non c'è scampo per la formazione losangelina, che chiude a -14 al riposo di metà gara e viene affossata nel terzo quarto: qui i Suns volano sul +27 e chiudono completamente la gara. Il trascinatore assoluto è un sontuoso Bradley Beal, che manda a referto 37 punti con delle statistiche da fenomeno: 14/21 dal campo, 8/10 da tre, 6 rimbalzi e 4 assist nei 32 minuti giocatori. Alle sue spalle un altrettanto convincente Devin Booker con 31 punti, mentre Kevin Durant si ferma a quota 18 nella spettacolare manovra offensiva dei Suns. I Lakers, di contro, vivono una serata sottotono: Davis e Reaves (13) non sono in condizione ottimale, così come un LeBron da 10 punti, cinque rimbalzi e 9 assist. Il migliore è D'Angelo Russell con 19 punti, ma non basta ed evitare un bruttissimo ko interno: Los Angeles viene agganciata dai Jazz al decimo posto a Ovest (19-20), dove i Suns sono ottavi (20-18).

OKLAHOMA CITY THUNDER-PORTLAND TRAIL BLAZERS 139-77

Non c'è letteralmente partita a Oklahoma, dove i Thunder distruggono i Portland Trail Blazers dal primo all'ultimo secondo, ottenendo il quinto margine più ampio nella storia dell'Nba ed agganciando la vetta della Western Conference: ora Okc guida con Minnesota, agganciata con uno score di 26-11. Il trascinatore è Shai Gilgeous-Alexander, che fa tutto nel primo tempo: 31 punti e 11/15 dal campo in un'Oklahoma che chiude sul 75-39 e si concede il lusso di non schierare la sua stella nella ripresa. Questo non cambia gli scenari, perchè i Thunder volano sul +61 nel terzo quarto (118-56) e chiudono con un pantagruelico 139-77 alla sirena, trovando altri protagonisti: Jalen Williams chiude con 21 punti e Holmgren (19) lo segue, mentre Josh Giddey va in tripla doppia con 13 punti, 10 rimbalzi e 12 assist. Nei Blazers non brilla nessun elemento, ma i migliori sono gli unici giocatori in doppia cifra: Anfernee Simons chiude con 14 punti, Scoot Henderson a quota 13. Troppo poco per evitare il tonfo della penultima della Western Conference (10-27), che tira con il 27% dal campo.

CLEVELAND CAVALIERS-BROOKLYN NETS 111-102

Il Paris Game 2024 va ai Cleveland Cavaliers, che dominano per tre quarti e mezzo, sconfiggendo i Brooklyn Nets col punteggio di 111-102 e rischiando qualcosina solo in un ultimo quarto da 42-33 per gli avversari. Il trascinatore è Donovan Mitchell, che a fine serata si sbilancia sull'intenzione di disputare le Olimpiadi da protagonista, dopo aver dato spettacolo all'Accor Arena di Parigi: 45 punti, 12 rimbalzi e 6 assist per la stella dei Cavs, che precede Levert (21) e i 12 punti di Okoro e Allen, quest'ultimo in doppia doppia con 12 rimbalzi. Ai Nets, che entrano in gara solo nell'ultimo quarto, non bastano i 26 punti di Mikal Bridges e Cam Thomas, sommati ai 20 di Lonnie Walker. La sconfitta era già nell'aria e viene solo certificata nei minuti finali, con Brooklyn che scivola al decimo posto a Est (16-22). Cleveland invece centra la quarta vittoria consecutiva ed è quarta coi Pacers: 22-15 il suo score dopo un match di altissimo livello.