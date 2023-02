Nba: Milwaukee e i Clippers battono Chicago e Phoenix

NBA

I Bucks passano 112-100 in casa dei Bulls, i Clippers si impongono 116-107 sui Suns. Minnesota ko con Washington

© Getty Images Solo vittorie esterne nella notte Nba: gli ultimi tre match prima dell'All-Star Game di Salt Lake City vanno a Milwaukee, a Washington e ai Clippers. I Bucks passano 112-100 a Chicago contro i Bulls grazie ai 33 punti di Lopez, mentre i 35 di Beal risultano decisivi nel 114-106 degli Wizards contro i Timberwolves in Minnesota. Infine, il big match a Ovest va ai Clippers: 116-107 a Phoenix, con i Suns stesi dai 26 di Paul George.

CHICAGO BULLS-MILWAUKEE BUCKS 100-112

Dopo l'All-Star Game, Milwaukee riprenderà dalle sue dodici vittorie consecutive: arriva, infatti, anche il successo per 112-100 a Chicago contro i Bulls, che incassano invece il sesto ko di fila. L'allungo decisivo dei Bucks è nel primo quarto: 34-24 dopo i 12 minuti d'apertura e il 27-25 del secondo periodo. A metà gara, è 61-49: il +12 è lo stesso della sirena conclusiva visto il 51-51 della ripresa. L'unico neo è l'infortunio di Giannis Antetokounmpo, costretto ad uscire per un problema al polso dopo 9 minuti nei quali mette a referto 2 punti, 7 rimbalzi e 3 assist (diventando recordman di Milwaukee nei passaggi vincenti). Il greco è a rischio per l'All-Star Game. A Chicago ci pensa allora Brook Lopez, autore di 33 punti con 13/18 dal campo, mentre la doppia doppia da 22 punti e 16 rimbalzi di Vucevic e i 18 di LaVine non salvano i Bulls, ancora privi di DeMar DeRozan. Ad Est, Milwaukee è a 41-17 di record, seconda ad una vittoria di distanza da Boston che, oltretutto, ha anche una partita in più.

PHOENIX SUNS-LOS ANGELES CLIPPERS 107-116

Nel giorno della conferenza stampa di presentazione di Kevin Durant, a Phoenix arriva una sconfitta per i Suns, con i Clippers che si impongono 116-107. Con l'ex Brooklyn ancora non a disposizione, i Suns provano ad aggrapparsi ad Okogie (24 punti), Booker (19) e Ayton (18), ma i Clippers sorridono grazie ai 26 messi a referto sia da Paul George che da Mann in una serata in cui Kawhi Leonard (16 punti con 5/17 dal campo o 0/5 dall'arco) non brilla. Match equilibrato, con Los Angeles sul +2 all'intervallo lungo (54-52) e capace di allungare soltanto nella ripresa (62-55). Un successo che per i Clippers vale il sorpasso in classifica proprio ai danni dei Suns. Al rientro dall'All-Star Game, la franchigia di Los Angeles ripartirà dal record di 33 vittorie e 28 sconfitte, con Phoenix che ha una partita in meno a 32-28 e, quindi, potenzialmente quarta insieme alla formazione di Lue.

MINNESOTA TIMBERWOLVES-WASHINGTON WIZARDS 106-114

La terza vittoria esterna della notte Nba arriva in Minnesota: Washington passa 114-106 in casa dei Timberwolves in un match deciso negli ultimi 12 minuti. Dopo l'iniziale +15 (36-21), Edwards e compagni sembrano poter portare a casa il successo, ma nel quarto conclusivo gli Wizards raddoppiano (38-19) e passano dal -11 (87-76) al +8 finale. A trascinare gli ospiti è uno scatenato Bradley Beal, top scorer con 35 punti e 50% al tiro (14/28 dal campo e 4/8 dall'arco), oltre ad un perfetto 3/3 a cronometro fermo. Numeri che vanificano quelli dei Timberwolves: sono 34 per Anthony Edwards e 18 per Anderson, con Gobert in doppia doppia a quota 17 con 19 rimbalzi. Nella Western Conference, Minnesota scivola all'ottavo posto agganciata dai Pelicans, rispettivamente a 31-30 e 30-29 di record. Ad Est, invece, Washington è nona e sempre più vicina ad Atlanta: 28-30 contro il 29-30 degli Hawks.