Nba: Milwaukee batte Boston all'overtime, Banchero e Golden State ko

I Bucks superano 131-125 i Celtics, Orlando perde a Toronto. I Clippers superano gli Warriors

© Getty Images

Nella notte Nba, la supersfida ad Est tra la prima e la seconda in classifica va a Milwaukee, che batte 131-125 Boston all'overtime con 40 punti di Holiday e 36 di Antetokounmpo. Solo 13, invece, per Paolo Banchero, che con i suoi Magic perde 123-113 a Toronto. Sconfitta anche per Golden State, che a Los Angeles cede 134-124 contro i Clippers, mentre Phoenix supera 120-109 Sacramento e Washington passa 126-101 a Portland.

MILWAUKEE BUCKS-BOSTON CELTICS 131-125

Match spettacolare al Fiserv Forum: Milwaukee centra l'undicesima vittoria di fila battendo 131-125 Boston, che cede all'overtime e perde dopo quattro vittorie consecutive. I Bucks, sotto di 5 punti a fine terzo quarto, rimontano e sembrano portare a casa la sfida già nei 48 minuti, ma la tripla di Hauser per i vicecampioni in carica prolunga la sfida al supplementare: dal 116-116 si passa al 131-126 finale in favore di Milwaukee. Decisivi i 76 punti realizzati da Jrue Holiday (40 con un clamoroso 8/12 dall'arco) e Giannis Antetokounmpo (che sfiora la tripla doppia con 36 punti, 13 rimbalzi e 9 assist. Non basta la doppia doppia a quota 27 con 12 assist, invece, per White. Con questa vittoria, Milwaukee sale a 40-17 e, con una partita in meno, mette nel mirino proprio il primo posto di Boston (41-17).

LOS ANGELES CLIPPERS-GOLDEN STATE WARRIORS 134-124

Senza Steph Curry, Golden State non riesce a trovare continuità: arriva un ko per 134-124 a Los Angeles contro i Clippers trascinati da Kawhi Leonard, che realizza 33 punti con 12/17 al tiro. A decidere il match è di fatto il terzo quarto da 44-28 in favore dei padroni di casa, che prendono il largo e gestiscono nei 12 minuti conclusivi. Bene anche Powell a quota 24, mentre sono 20 con 6/12 dal campo per Paul George. Senza l'Mvp delle scorse Finals, invece, chi non molla tra le fila dei campioni in carica è Jordan Poole, che ne mette a referto 28. Non bastano, tuttavia, i sette giocatori in doppia cifra per gli uomini di Kerr, ora a 29-29 di record e ancora in zona play-in: il tempo per raddrizzare il tiro e cercare la qualificazione diretta ai playoff è sempre meno.

PHOENIX SUNS-SACRAMENTO KINGS 120-109

Phoenix batte Sacramento e avvicina proprio il terzo posto dei Kings: i Suns si impongono 120-109 in casa tenendo a distanza i Clippers grazie soprattutto al 35-29 del secondo quarto e al 30-23 dell'ultimo. Sotto gli occhi di Kevin Durant, spettatore in quanto infortunato, i padroni di casa vincono grazie ai 32 punti di Devin Booker e i 29 con 11 rimbalzi di Ayton, ma c'è anche un super Chris Paul da 17 punti e ben 19 assist. Inutili, tra le fila di Sacramento, i 35 di Fox e la doppia doppia da 24 punti e 15 rimbalzi di Sabonis. Nella Western Conference, è ora 32-27 il record di Phoenix, che ha ottenuto le stesse vittorie di Kings e Clippers, ma Sacramento ha due partite in meno e Los Angeles una in più: tutto equilibrato, insomma, anche per la zona playoff ad Ovest.

TORONTO RAPTORS-ORLANDO MAGIC 123-113

Serata storta per Orlando e per Paolo Banchero: l'azzurro realizza 13 punti con 5/13 dal campo, un rimbalzo e 3 assist, ma non riesce ad evitare il ko dei Magic a Toronto contro i Raptors, che vincono 123-113. Ad eccezione del 43-30 del secondo periodo, i padroni di casa dominano tutti gli altri quarti e chiudono i giochi grazie al 29-24 dei 12 minuti conclusivi dopo il +5 (94-89) dei primi 36. Decisivi i 30 punti di Poeltl, che gioca una partita clamorosa in area e, senza mai prendere triple o tirare liberi, chiude con 15/17 dal campo. Sono 26, invece, i punti di Siakam, che chiude con 10/15 dal campo. Numeri simili, tra le fila di Orlando, per Carter: 26 con 11 conclusioni a segno su 15. Ad Est, Toronto è nona: respinto l'assalto di Washington, mentre Orlando è sempre terzultima con 24-35 di record.

PORTLAND TRAIL BLAZERS-WASHINGTON WIZARDS 101-126

Proprio gli Wizards passano 126-101 a Portland e restano aggrappati alla zona play-in della Eastern Conference. Un successo che matura grazie soprattutto al +16 nel solo terzo quarto: il 38-22, infatti, serve ad aumentare un vantaggio che, all'intervallo lungo, è di 7 punti (59-52). Decisivi i 33 punti di Kuzma e i 28 con 12 rimbalzi di Porzingis, che chiude con il 67% al tiro (10/15). Dopo i 40 ai Lakers, non bastano i 39 con 10 rimbalzi di Damian Lillard, che segna 5 triple ma su ben 17 tentate. Una sconfitta che, per Portland, vale l'undicesimo posto con 28-30 di record (appena superiore a Okc dodicesima), con soltanto una vittoria in meno rispetto a Utah decima.