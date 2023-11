Nba: Maxey ed Embiid trascinano i 76ers, successi per Miami e Dallas. Ko i Nuggets

BASKET

Philadelphia è ufficialmente la miglior squadra dell'Nba: ottava vittoria di fila, dominio a Est e miglior record di lega (8-1). Cade Denver, agganciata dai Mavs in vetta alla Western Conference

© Getty Images Non mancano i colpi di scena nella notte dell'Nba, ma soprattutto non manca una certezza chiamata Philadelphia 76ers. Embiid (37) e un Maxey da 50 punti trascinano i dominatori dell'Eastern Conference all'ottavo successo consecutivo e al miglior record Nba (8-1). Risale ancora Miami, che infligge agli Spurs il quinto ko di fila. Cade Denver a Houston, Dallas l'aggancia in vetta a Ovest. Notte fonda per i Clippers, ancora ko dopo l'arrivo di Harden.

PHILADELPHIA 76ERS-INDIANA PACERS 137-126

Volano e non sembrano aver intenzione di fermarsi i Philadelphia 76ers dell'Mvp uscente Joel Embiid. La roboante vittoria sugli Indiana Pacers, col punteggio di 137-126, certifica il migliro avvio della franchigia dopo 22 anni e il miglior avvio in questo inizio di stagione dell'Nba: otto vittorie (consecutive) e una sconfitta che valgono il dominio nell'Eastern Conference. Procede tutto bene per i Sixers, che vanno sopra di 19 nel primo tempo e sembrano in totale controllo: i Pacers si riavvicinano a una sola lunghezza nel terzo quarto e controsorpassano nel quarto, ma un parziale di 18-6 chiude i giochi. La gara è ad altissimo punteggio e due giocatori fanno ampiamente la differenza. Il migliore del match è Tyrese Maxey, con una prova da All-Star e 50 punti, a cui si sommano 7 rimbalzi e 5 assist. Doppia doppia alle sue spalle per Joel Embiid, che si ferma a quota 37 con 13 rimbalzi e 7 assist. Due giocatori dunque realizzano 87 punti sui 137 totali, ma non manca il contributo di un ottimo violino chiamato Tobias Harris: 18 punti con 9 rimbalzi e 4 assist. Nei Pacers brilla ancora Haliburton, che chiude a quota 25 (17 assist) davanti a Turner (22) e Hield (16), ma questi numeri impallidiscono di fronte a quelli dei rivali e si interrompe così la serie di tre vittorie consecutive. I Pacers si consolano mantenendo il terzo posto nell'Eastern Conference guidata da Phila, ma vengono agganciati da Miami (6-4). Mentre i Sixers dedicano il career-high di Maxey e la vittoria a Kelly Oubre, investito ieri da un’auto nel centro di Philadelphia.

HOUSTON ROCKETS-DENVER NUGGETS 107-104

C'è una nuova forza con cui fare i conti in Nba e risponde al nome degli Houston Rockets, che si ritagliano un ruolo da giant killer sconfiggendo i Denver Nuggets: il 107-104 dei texani vale la sesta vittoria di fila e le zone nobili della Western Conference, col quarto posto (6-3) e un rendimento perfetto in casa. Coach Udoka e i suoi rimontano dallo svantaggio iniziale con un ottimo quarto periodo, dove sorpassano Denver e festeggiano un successo di altissimo profilo. Il merito è di un VanVleet da 26 punti, seguito nel tabellino dalla grande prova di Sengun (23) e dalla serata dell'ex di Jeff Green, con 15 punti e la tripla del +9 che spegne ogni velleità per Denver. Non si può dire che i Nuggets non abbiano giocato la propria gara, soprattutto Nikola Jokic: il serbo mette a referto una delle sue inafferrabili triple doppie da 36 punti, 21 rimbalzi e 11 assist. Questa grande prova, sommata ai 25 punti di Michael Porter Jr, non basta per evitare il ko. I campioni in carica restano primi a Ovest (8-2), ma vengono agganciati dai Dallas Mavericks.

NEW ORLEANS PELICANS-DALLAS MAVERICKS 124-136

Doncic e compagni guidano infatti la Western Conference in tandem coi Nuggets (8-2) dopo la seconda vittoria di fila, maturata in una gara dominata e già chiusa nel terzo quarto, che vede i Dallas Mavericks toccare il +25 e non concedere chances ai rivali per rientrare nel match o ravvivarlo nell'ultimo periodo. Mancano McCollum, Jones e Trey Murphy ai Pelicans, che perdono 18 palloni (sanguinosi) e mettono a referto il quinto ko consecutivo in una gara estremamente deludente. Pesa come un macigno la prova di Kyrie Irving nei Mavs, nonostante l'ex Brooklyn avesse detto di sentirsi molto stanco e di aver bisogno di riposo. La star di Dallas fa ciò che vuole contro la difesa rivale e tira al 70% dalla distanza (7/10) mettendo a referto 35 punti, 6 rimbalzi e 7 assist. Lo segue Luka Doncic a quota 30, sfiorando la doppia doppia con nove assist, poi ecco Hardaway terzo violino a quota 15. A New Orleans non bastano i 20 punti di Ingram e i 18 punti di Zion Williamson, che è il più impreciso in costruzione. La classifica piange ed ora parla di quattro vittorie e sei ko in dieci gare.

SAN ANTONIO SPURS-MIAMI HEAT 113-118

Prosegue la lunga risalita dei Miami Heat dopo un avvio deludente: Butler e compagni firmano il quinto successo consecutivo con quella che, per ammissione di coach Spoelstra, è una vittoria di testa e carattere. I San Antonio Spurs fanno infatti penare la finalista della scorsa Nba, che fatica a ingranare e deve rimontare dal -19 per mettere a referto un'altra vittoria, sigillata nell'ultimo quarto. Gli Spurs vengono così nuovamente sconfitti e sono penultimi a Ovest (con Utah) con uno score di tre vittorie e sette ko, che non viene mitigato dalla discreta prova di Wembanyama: il francese si ferma a 18 punti con 11 rimbalzi e 7 assist e non è il migliore dei suoi, perchè Collins lo eguaglia e Keldon Johnson lo supera (20). Il top-scorer per Miami è invece Duncan Robinson, che arriva a quota 26 punti precedendo Adebayo (24 e 11 rimbalzi) e Butler. Gli Heat scalano così la classifica e sono terzi nell'Eastern Conference (6-4).

GOLDEN STATE WARRIORS-MINNESOTA TIMBERWOLVES 110-116

Terza sconfitta di fila, la seconda in casa, per i Golden State Warriors. I vecchi dominatori dell'Nba cadono contro la rampante Minnesota, vera e autentica rivelazione della Western Conference col terzo posto e uno score di sette vittorie e due ko, maturato dopo il sesto successo consecutivo arrivato stanotte. I Warriors pagano una bruttissima serata dalla distanza (12/43) e una difesa balbettante, che consente ai rivali di segnare la bellezza di 62 punti in area. Non c'è pace per Golden State, che scivola sul -16 nel terzo quarto e prova affannosamente la rimonta, sbattendo sulla solidità dei rivali. Questa volta non bastano i 38 punti di Steph Curry, che segna undici dei 25 tiri tentati e allunga la sua striscia con più di quattro triple a segno (undici gare). Nessuno dei compagni è all'altezza del play, coi 16 punti di Klay Thompson e Draymond Green fermo a quota 9. Brillano invece Anthony Edwards, top-scorer a quota 33 punti (13 nell'ultimo quarto), e Karl-Anthony Towns (21) nei Minnesota Timberwolves, che sognano in grande. Per Golden State invece c'è il sesto posto a Ovest (6-5) e tanti dubbi.

PHOENIX SUNS-OKLAHOMA CITY THUNDER 99-111

Crollo assoluto per i Phoenix Suns nell'ultimo quarto, Oklahoma ne approfitta e risale fino alla quinta posizione della Western Conference (6-4) con una convincente vittoria esterna per 111-99. La gara sembra in totale controllo per la squadra di casa, che allunga fino a una decina di punti di margine, prima di essere annichilita dai rivali nel finale di gara: l'ultimo quarto recita 31-13 per Okc, ma soprattutto non vede i Suns a referto negli ultimi sette minuti. Phoenix ripete così il tremendo ultimo quarto visto contro i Lakers e gli Spurs, confermando i suoi problemi di concentrazione e vanificando la grande prova di Durant. 28 punti, nove rimbalzi e quattro assist per KD, non ben supportato dai compagni. I migliori sono Beal e Eubanks (15), in una squadra che impallidisce di fronte agli avvesari. Shai Gilgeous-Alexander segna da solo più punti dei Suns nell'ultimo periodo e chiude a quota 35, precedendo Jalen Williams (31) e Holmgren (18), con Giddey a dieci punti e dieci assist. Okc scala le classifiche col terzo successo nelle ultime quattro, Phoenix precipita ed è nona a Ovest (4-6) dopo due ko consecutivi.

LOS ANGELES LAKERS-PORTLAND TRAIL BLAZERS 116-110

La seconda vittoria di fila per i Los Angeles Lakers, privi dell'infortunato LeBron James, è più sudata del previsto. Portland lotta fino al termine della gara e prova a rientrare in gioco dal -11 nell'ultimo quarto, non riuscendoci per l'ottima prova di Anthony Davis. Quest'ultimo firma la vittoria losangelina con 30 punti e 13 rimbalzi, accompagnato da cinque compagni in doppia cifra: spiccano i 19 punti di Hachimura, che precede nel tabellino Reaves e Reddihsh a quota 18. Ai Blazers non basta un quintetto in doppia cifra, capeggiato dai 23 punti di Jerami Grant e dai 19 di Sharpe. Arriva il terzo ko di fila, che vale il crollo all'11° posto nella Western Conference (coi Clippers) a tre vittorie e sei ko. Lakers ottavi con uno score in perfetta parità (5-5).

BROOKLYN NETS-WASHINGTON WIZARDS 102-94

Vittoria in volata per i Brooklyn Nets, che ripercorrono un ottovolante per blindare il successo sui Washington Wizards di Danilo Gallinari, in campo per venti minuti e autore di 12 punti, 3 rimbalzi e 3 assist. Dopo aver dominato in avvio, i Nets si fanno riacciuffare e superare prima di vincere con un parziale di 15-2 negli ultimi due minuti di gioco e conquistare un successo prezioso nell'economia dell'Eastern Conference, che li vede noni (5-5). Mikal Bridges tira col 38% dal campo, ma registra comunque una doppia doppia da 27 punti e 13 rimbalzi, dato quest'ultimo che viene eguagliato da Claxton (10). La sua prestazione è decisiva per la vittoria di Brooklyn e cancella le buone prove di Bilal Coulibaly (20) e del Gallo, che non riescono ad evitare la sconfitta di Washington. I Wizards sono dunque penultimi a Est, con due vittorie e sette ko.

LOS ANGELES CLIPPERS-MEMPHIS GRIZZLIES 101-105

L'arrivo di James Harden ai Clippers assume sempre più i connotati di una maledizione per l'altra formazione di Los Angeles, che non sa più vincere. Contro una Memphis in crisi arriva infatti la quinta sconfitta consecutiva, in una gara che vede Harden e compagni inseguire per la quasi totalità della partita, prima di ribaltarla nel quarto quarto e cedere definitivamente nel finale punto a punto col punteggio di 105-101. L'ex Okc e 76ers delude ampiamente, fermandosi a 11 punti, in una Los Angeles che si gode i 26 punti di Paul George (7 rimbalzi e 7 assist) e i 20 di Powell, con un Kawhi Leonard altrettanto sottotono (14). Numeri che sanciscono un altro ko e il tracollo in classifica: Clippers 11mi a Ovest con tre vittorie e sei ko. I Grizzlies, trascinati dai 27 punti di Bane e dai 17 di Smart, si riavvicinano ai rivali odierni e ottengono il secondo successo stagionale (2-8), pur restando ultimi nella Western Conference.

NEW YORK KNICKS-CHARLOTTE HORNETS 129-107

Il terzo successo di fila dei New York Knicks non è mai in discussione, in una gara dominata contro un'opaca versione di Charlotte, che si aggrappa a LaMelo Ball e non reagisce neanche dopo il +20 rivale nel terzo quarto. La prova strepitosa dei Knicks è strepitosa e disequilibrante sin dall'avvio, con RJ Barrett a guidare un attacco sontuoso e mettere a referto 24 punti con 4/6 da tre, seguito da Randle (23) e Brunson (20), con Quickley che sfiora la doppia doppia dalla panchina con 17 punti e nove assist. Nelle fila degli Hornets, che scivolano al 13° posto nell'Eastern Conference (3-6), si salva il solo LaMelo Ball con 32 punti, 7 rimbalzi e 6 assist. I suoi compagni, ad eccezione di Richards (16), scompaiono e vengono inghiottiti dalla pressione del Madison Square Garden. Sorridono così i Knicks, che risalgono qualche posizione con cinque vittorie e quattro ko.

CHICAGO BULLS-DETROIT PISTONS 119-108

Successo scaccia-crisi per i Chicago Bulls, che ripartono dopo quattro ko nelle ultime cinque gare e travolgono i Detroit Pistons nell'ultimo quarto, seppur senza allungare oltre la doppia cifra di vantaggio fino all'ultimo minuto di gioco. I Bulls salgono così a quattro vittorie in dieci gare e al 12° posto nell'Eastern Conference, trascinati dai 29 punti di DeRozan e dai 21 di Vucevic (con 12 rimbalzi), giocatori che precedono LaVine (19) nel tabellino. Ai Pistons non bastano le buone prove di Stewart (17) e Knox (17), con Cunningham autore di una serataccia: 4/15 al tiro, -24 di plus/minus e solo dieci punti. Nasce così la nona sconfitta per Detroit, che è ultima a Est con otto ko di fila (2-9).