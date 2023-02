Nba: Jokic trascina Denver, Memphis ko coi 76ers. I Lakers battono Golden State

BASKET

Il serbo realizza l'ennesima tripla doppia stagionale contro i Cavs, mentre Embiid regola i Grizzlies. Tatum e Brown lanciano Boston, Los Angeles ok nella serata-no di LeBron (13 punti)

© Getty Images Nella prima notte di Nba dopo l'All-Star Game, i Denver Nuggets riprendono da dove avevano iniziato: 115-109 ai Cavs e tripla doppia per Jokic con 24 punti, 18 rimbalzi e 13 assist. Rispondono i Boston Celtics, sconfiggendo Indiana all'overtime (142-138), mentre i Sixers mandano ko Memphis. Successo preziosissimo per i Lakers contro Golden State, con soli 13 punti di LeBron, sorridono anche i Kings. Vittorie per Banchero e i Jazz di Fontecchio.

CLEVELAND CAVALIERS-DENVER NUGGETS 109-115

Manca Aaron Gordon, ma i Denver Nuggets non steccano e continuano nel loro percorso netto, con un successo in rimonta nell'ultimo e decisivo quarto. Il trascinatore, manco a dirlo, è Nikola Jokic con la 22a tripla doppia e altrettante vittorie dei suoi: 24 punti, 18 rimbalzi e 13 assist per il due volte Mvp, che firma il parziale di 13-4 nel momento più importante della partita. Un allungo che stende i Cavs, che avevano chiuso avanti al riposo (57-56) e nel terzo quarto (91-89). Jokic viene ben assistito da Michael Porter Jr, autore di 25 punti, a cui si sommano i 17 di Caldwell-Pope e i 16 di Jamal Murray. A Cleveland non bastano le ottime prestazioni di Mobley (31) e del duo Garland-Mitchell, che si ferma a 22 punti: questo terzetto non viene sufficientemente coadiuvato dai compagni nel momento topico e arriva un ko indolore. I Cavs, infatti, restano quarti nell'Eastern Conference con 38 vittorie e 24 ko, mentre i Nuggets dominano a Ovest con uno score di 42 successi e 18 sconfitte. Nel segno di Jokic, che sogna il terzo titolo di Mvp.

INDIANA PACERS-BOSTON CELTICS 138-142

Serve un overtime ai Celtics per vincere le resistenze di una combattiva Indiana, che disputa probabilmente la sua miglior partita stagionale, in una sfida ricca di ribaltoni. Succede di tutto tra i Paces e Boston, con ben 14 parità e 14 avvicendamenti nel punteggio. Il momento decisivo arriva nell'ultimo minuto dell'extratime, coi quattro punti consecutivi di Jayson Tatum a spezzare l'equilibrio e sancire il 142-138 finale. Boston si conferma così implacabile in trasferta e si gode le sue stelle, coi 31 punti di Jayson Tatum (più 12 rimbalzi e 7 assist) e i 30 di Jaylen Brown: per l'ennesima volta, dunque, il duo viaggia intorno ai 30 punti, mentre Brogdon ne realizza 24. Ai Pacers, che restano 12mi a Est (26-35), non bastano i 40 punti di uno strepitoso Myles Turner, ben coadiuvato da Haliburton (22) e Mathurin (19) in un'ottima prestazione di squadra. Boston vince e resta prima nell'Eastern Conference con 43 vittorie e 17 ko.

PHILADELPHIA 76ERS-MEMPHIS GRIZZLIES 110-105

I Sixers confezionano un grande comeback, dopo essere stati sotto per quasi tutta la partita: il massimo svantaggio di +17 si riduce a 12 punti nel terzo quarto e 4 a due minuti dal termine, e Philadelphia riesce in un'epica rimonta sui Grizzlies. Si conferma così la resilienza di Embiid e compagni, che realizzano il sorpasso con la tripla di Tobias Harris a 39 secondi dal termine. Uno dei momenti chiave è la stoppata del già menzionato Embiid, autore di 27 punti e 19 rimbalzi dopo un primo tempo shock (2/14 al tiro e i fischi dei suoi), su Ja Morant. Una giocata che piega mentalmente il gioiello dei Grizzlies, fermo a 15 punti in una serata-no da 3/16 al tiro, e carica i 76ers verso la rimonta. Il migliore di Phila è Harden, con 31 punti, coi Grizzlies che vanno ko nonostante i 25 di Desmond Bane e i 18 di Jaren Jackson Jr. Memphis mantiene comunque il secondo posto a Ovest, staccatissima da Denver con 35 vittorie e 23 ko, mentre i Sixers sono terzi a Est (39-19).

SACRAMENTO KINGS-PORTLAND TRAIL BLAZERS 133-116

Portland tiene a riposo Lillard dopo il viaggio tumultuoso verso Sacramento per le avverse condizioni meteo, e i Kings hanno vita facile nello sconfiggere ciò che rimane dei Trail Blazers col punteggio di 133-116. Il trascinatore è sempre Domantas Sabonis, con una prestazione-monstre da 18 punti, 18 rimbalzi e 10 assist che gli vale la tripla doppia, a cui si aggiungono i 31 punti dell'altro All-Star De'Aaron Fox che sbaglia pochissimi tiri. Portland si consola coi 26 punti di Little e i 24 di Lillard, in una serata che la vede scappare nel primo quarto ed essere subito raggiunta e ricacciata indietro dai Kings fino al +17 finale. Sacramento intravede i primi playoff dal 2006, visto il terzo posto nella Western Conference con 33 vittorie e 25 ko, mentre Portland resta 12a (28-31).

DALLAS MAVERICKS-SAN ANTONIO SPURS 142-116

Prima vittoria per Doncic e Kyrie Irving nella loro nuova avventura in tandem nei Dallas Mavericks, che piegano agevolmente una delle peggiori squadre della lega: i San Antonio Spurs battono ulteriormente il proprio record negativo, arrivando a 15 ko di fila in Nba. Gara senza storia sin dall'avvio, quella giocata in Texas, col +11 dei Mavs a metà partita e l'ulteriore allungo nell'ultimo quarto per interrompere la striscia di tre sconfitte di fila. Doncic realizza 28 punti con 7 rimbalzi e 10 assist, sfiorando la tripla doppia, mentre Irving chiude con 23 e Hardaway ne realizza 22. Gira bene tutta Dallas, con otto giocatori in doppia cifra, mentre per gli Spurs vanno segnalati i 23 punti di Branham e i 22 di Keldon Johnson. I Mavericks sono così sesti a Ovest con 32 vittorie e 29 ko, San Antonio sempre penultima (14-46).

LOS ANGELES LAKERS-GOLDEN STATE WARRIORS 124-111

LeBron James non vive una grande serata, ma i rinnovati Lakers che sono nati dopo la deadline del mercato continuano a vincere: terzo successo nelle ultime quattro per Los Angeles, che sconfigge i Golden State Warriors. L'allungo decisivo dei Lakers arriva nel terzo quarto, chiuso sul +15 su una formazione che vive tutt'altro che una buona serata. Il miglior realizzatore dei padroni di casa è Beasley con 25 punti, a compensare la serata-no di LeBron (13) e Davis (12), mentre ai campioni in carica non bastano i 22 punti di Klay Thompson e i 22 di Ty Jerome. Golden State continua a non ingranare e scivolare indietro in classifica nella Western Conference. Ora è decima con 29 vittorie e 30 ko, davanti di tre posizioni ai Lakers (28-32) che si sono ritrovati e intravedono i play-in.

TORONTO RAPTORS-NEW ORLEANS PELICANS 115-110

Sesta vittoria nelle ultime sette per i Raptors, che superano i Pelicans in una gara che sembrava senza storia dopo il +15 di Toronto nel terzo quarto, e viene invece riaperta da Ingram e compagni nell'ultimo periodo. Lo scatto decisivo porta la firma di Jakub Pöltl, tra i migliori dei suoi con 21 punti e 18 rimbalzi, ma la vittoria porta la firma di Gary Trent Jr. con la tripla a 12 secondi dalla fine. Il migliore, per i Raptors, è però Siakam che si ferma a quota 26 in una vittoria risicata. Ai Pelicans, ko per la terza volta nelle ultime quattro, non bastano i 36 punti di Ingram e i 23 di McCollum per evitare la sconfitta. Pesa come un macigno l'assenza di Zion Williamson, da cui sono nate di fatto tutte le difficoltà di una squadra che era terza nella Western Conference prima del progressivo crollo. New Orleans è ora ottava a Ovest (30-30), Toronto invece si porta in nona posizione a Est (29-31).

UTAH JAZZ-OKLAHOMA CITY THUNDER 120-119

Serve un overtime agli Utah Jazz per piegare la resistenza degli Oklahoma City Thunder, che sembravano in pieno controllo della sfida a metà partita (+9) e avevano chiuso davanti anche il terzo quarto (+8). L'aggancio di Utah porta però tutti all'overtime, dove Markkanen è glaciale e Shai Gilgeous-Alexander manca invece il buzzer-beater che avrebbe regalato il successo a Okc. Il finlandese, che sta vivendo una stagione superlativa, trascina i Jazz con 43 punti e dieci rimbalzi, venendo ben assistito da Clarkson (24) e dai 18 rimbalzi di Kessler. C'è spazio anche per Simone Fontecchio, che manca cinque conclusioni dalla distanza e chiude con 2 punti, un rimbalzo e un assist in 14'. Prestazione tutt'altro che indimenticabile per l'azzurro, mentre per i Thunder spiccano i 39 punti di Sga, con Giddey a quota 18. Non bastano per evitare il ko dei Thunder, ora 11mi a Ovest con 28 vittorie e 30 ko. Nona posizione, invece, per Utah (30-31).

ORLANDO MAGIC-DETROIT PISTONS 108-106

Paolo Banchero manca il suo primo canestro sulla sirena, Wendell Carter Jr. segna sul rimbalzo e firma la vittoria di Orlando, che sconfigge 108-106 una delle peggiori squadre della lega. La sfida tra i Magic e i Pistons resta equilibrata per tutto l'arco della partita, con un risicatissimo margine a dividere le due formazioni in ogni quarto. Sono ben sette i giocatori in doppia cifra per i padroni di casa, coi 21 punti di Franz Wagner e la contro-prestazione di Banchero: 11 punti e un non esaltante 4/13 dal campo per l'italoamericano, che si rende comunque utile per i suoi. Sono 20 le vittorie nelle ultime 35 partite per i Magic, che sono sempre 13mi a Est (25-35), ma a una sola vittoria di distanza dal 12° posto di Indiana. I Pistons, nonostante i 25 punti di un ottimo Ivey, vanno ko per l'ennesima volta e restano ultimissimi nell'Eastern Conference con 15 vittorie e 45 ko.