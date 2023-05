Nba: Jokic trascina Denver al 2-0 sui Suns, Harden firma la vittoria dei 76ers

NBA

I Nuggets allungano ancora su Phoenix, ottenendo la seconda vittoria grazie ai 39 punti del serbo. L'ex Houston e Okc ne realizza 45 e firma l'1-0 sui Celtics

© Getty Images Brillano i Denver Nuggets nella notte Nba, portandosi sul 2-0 contro degli irriconoscibili Phoenix Suns. Il trascinatore, nel 97-87 del Pepsi Center, è sempre Nikola Jokic: 39 punti e 16 rimbalzi per il serbo, che domina nella ripresa. Nell'altra gara, i Philadelphia 76ers aprono la serie contro i Boston Celtics con una vittoria: senza Embiid, è Harden a prendersi la squadra sulle spalle con 45 punti e firmare l'1-0 in trasferta (119-115).

BOSTON CELTICS-PHILADELPHIA 76ERS 115-119 (0-1)

Manca Embiid, ma i Philadelphia 76ers viaggiano comunque sulle ali dell'entusiasmo e ottengono una preziosissima vittoria in trasferta, sconfiggendo 119-115 i Boston Celtics. La sfida è molto equilibrata, coi Sixers che rimontano dal -7 iniziale e chiudono il terzo quarto in parità sull'87-87. L'ultimo periodo sorride a Phila, che lo vince col punteggio di 32-28 e si aggiudica la partita grazie ad un assoluto trascinatore. Stiamo parlando di James Harden, che si prende la squadra sulle spalle con una prestazione sontuosa: 45 punti con 17/30 al tiro (7/14 da tre) e la tripla decisiva a 8.7 secondi dal termine, a cui aggiunge 6 assist. Alle sue spalle giocano una buona sfida anche Maxey (26), Harris (18) e Melton (17), con una buona reazione di squadra all'assenza del centro e fortissimo candidato al titolo di Mvp. Ai Boston Celtics, invece, non basta un superlativo Jayson Tatum per evitare la sconfitta: 39 punti e 11 rimbalzi (con 4/5 da tre) per la stella della formazione di casa, che mette a referto anche i 23 punti di Jaylen Brown e i 20 di Brogdon. Boston tira al 59% dal campo, ma deve arrendersi alla ferocia e alla freschezza dei 76ers, reduci da diversi giorni di riposo in più dopo il 4-0 inflitto ai Nets. Philadelphia strappa così il fattore-campo nella serie ai rivali.

DENVER NUGGETS-PHOENIX SUNS 97-87 (2-0)

Serata da dimenticare per i Phoenix Suns che, dopo aver chiuso in vantaggio i primi tre quarti, si fa rimontare dai Nuggets con un ultimo periodo shock da 27-14 per la formazione di casa. Esulta dunque il Pepsi Center, per una vittoria che vale il 2-0 di Denver, che dimostra al suo pubblico perchè ha vinto la regular season nella Western Conference. Il successo sui Suns ha un nome e un cognome, perchè Nikola Jokic domina la partita con la sua fisicità ed efficacia: 39 punti (26 nella ripresa) e 16 assist, chiudendo con 17/30 al tiro e cinque assist. Il serbo alza ulteriormente il suo livello dopo il -7 dell'inizio del terzo quarto e firma di fatto la rimonta, con due scudieri: Aaron Gordon chiude a quota 16, Caldwell-Pope realizza 14 punti con due triple decisive nell'ultimo periodo. Prova sottotono invece per Jamal Murray, che chiude con 10 punti. Così come è una giornata-no per i Phoenix Suns. Alle spalle di Booker e Durant, che chiudono con 35 e 24 punti a testa, c'è infatti il sostanziale vuoto, col solo Ayton in doppia cifra (14). Quando tre giocatori realizzano 73 punti e la squadra va ko, vuol dire che qualcosa non funziona ed è così per Phoenix, che tira complessivamente al 40% dal campo e al 19.4% da tre. Piove anche sul bagnato per gli ospiti, che perdono Chris Paul per un problema all'inguine nel terzo quarto. I Denver Nuggets volano così sul 2-0 e sembrano nettamente favoriti per passare il turno.