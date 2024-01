Nba: i Pacers sconfiggono Milwaukee, Minnesota va ko. Fontecchio top-scorer, Utah regola Dallas

NBA

L'azzurro torna in quintetto e vive una notte da sogno: 24 punti nel successo dei Jazz. Indiana si conferma la bestia nera dei Bucks, Timberwolves sconfitti dai Knicks. Esulta Jokic

© Getty Images La notte della Nba sancisce il ko di Minnesota, che viene sconfitta dai Knicks mantenendo la vetta a Ovest. Lo scambio tra New York e Toronto porta subito effetti: vincono entrambe, con Anunoby e Barrett protagonisti. I Pacers ribaltano Milwaukee e vanificano la grande serata di Antetokounmpo, successi per Denver e i Clippers. Sorride anche Utah, che travolge Dallas (127-90) con Fontecchio top-scorer: 24 punti per l'azzurro. Nuovo ko per i Pistons.

NEW YORK KNICKS-MINNESOTA TIMBERWOLVES 112-106

Si interrompe il cammino dei Minnesota Timberwolves, che vengono dominati dai Knicks nei due quarti centrali e provano a rientrare con un sontuoso Anthony Edwards, ma si fermano a soli quattro punti dall'impresa a New York. Al Madison Square Garden è decisiva la serata perfetta di Julius Randle, che chiude con 14/24 al tiro e uno score di 39 punti e 9 rimbalzi. Il lungo newyorkese sopperisce alla serataccia di Brunson, che nonostante un 5/23 dal campo chiude con 16 punti e 14 assist, e viene aiutato da un neoacquisto: OG Anunoby ha subito un ottimo impatto, dopo lo scambio coi Raptors, realizzando 17 punti e 6 rimbalzi. Nulla da fare per i Timberwolves, che cadono ancora in trasferta dopo una prova altalenante. Anthony Edwards prova a trascinarli nel terzo quarto (15 punti), ma i suoi 35 punti complessivi non sono sufficienti per evitare la sconfitta, così come la buonissima prova di Karl-Anthony Towns (29). Pesa l'astinenza offensiva dei compagni, col solo Gobert a incidere con una doppia doppia da 10 punti e 15 rimbalzi. Randle ricaccia indietro i T'Wolves con 11 punti consecutivi e sancisce il settimo posto dei Knicks a Est (18-15), mentre Minnesota resta in testa nella Western Conference (24-8).

MILWAUKEE BUCKS-INDIANA PACERS 113-122

Gli Indiana Pacers si confermano la bestia nera dei Milwaukee Bucks e, dopo aver concluso in svantaggio di sei punti a metà gara, li ribaltano con un ultimo quarto eccellente: il terzo ko in quattro gare per Giannis e compagni contro quest'avversaria arriva infatti col parziale di 38-25 nel finale, che è decisivo per il successo (122-113). Pesa nuovamente la grande prova di Tyrese Haliburton, che sfiora la tripla doppia con 26 punti, 9 rimbalzi e 11 assist. Alle sue spalle Mathurin (25) e Isaiah Jackson (18), con McConnell (16) e Myles Turner (13) ugualmente in doppia cifra. Ai Bucks, che pagano un mismatch evidente dalle panchine (70-16 il conteggio dei punti), non basta l'ennesima prova sontuosa di Giannis Antetokounmpo contro i Pacers (46 punti di media): 30 punti, 18 rimbalzi e 11 assist nobilitano la notte del greco, che ha nei soldi Middleton e Lopez (21) delle spalle adeguate. Delude in particolar modo Dame Lillard, che si ferma a quota 13 e non fornisce quel qualcosa in più a Milwaukee. Nasce così la sconfitta, che proietta i Pacers al sesto posto nell'Eastern Conference (18-14) col quarto successo consecutivo, mentre i Bucks sono sempre secondi (24-9).

DENVER NUGGETS-CHARLOTTE HORNETS 111-93

Un match senza storia viene vinto dai Denver Nuggets, che approfittano delle assenze a pioggia degli Charlotte Hornets per vincere senza il minimo sforzo. Il momento decisivo, dopo un primo tempo chiuso in parità (49-49), arriva nel terzo quarto: qui Jokic e compagni firmano un parziale da 40-17 che distrugge ogni chance degli ospiti, privi anche di Rozier. Non bastano dunque i 26 punti di Miles Bridges, migliore di Charlotte e top-scorer del match, che vede anche Richards e il rookie Brandon Miller (15) andare in doppia cifra per gli ospiti. Trionfano ed esultano i campioni in carica, con Jamal Murray (25) e Michael Porter Jr. (22) sugli scudi. Nikola Jokic invece si gestisce, in una gara che consente ai Nuggets di non dare il 100%: 13 punti, 11 rimbalzi e 6 assist per il serbo. Denver resta così terza a Ovest (24-11), mentre gli Hornets sono sempre terzultimi a Est (7-24) e subiscono l'11a sconfitta consecutiva. Out Danilo Gallinari, che si trova ai box per un problema alla schiena.

LOS ANGELES CLIPPERS-MIAMI HEAT 121-104

Prova di forza dei Clippers, che conquistano la terza vittoria consecutiva e continuano a scalare la classifica di una Western Conference che ora li vede quarti (20-12). Dopo un avvio estremamente equilibrato e la rimonta che porta gli Heat a -1 dopo la metà gara, Los Angeles fugge nel terzo quarto: un parziale di 36-27 sancisce il +10 e indirizza definitvamente la gara, facendo soridere gli uomini di Tyronn Lue. Quest'ultimo ritrova Kawhi Leonard, che chiude con 24 punti e 6 rimbalzi, vedendosi i suoi tirare al 58.8% dal campo e 48.3% da tre: ottime prove anche per George (23) e Powell (22), doppia doppia per Harden da 15 punti e 10 assist. Ai Miami Heat, tuttora privi di Jimmy Butler, non bastano i 21 punti con 15 rimbalzi di Bam Adebayo. Risponde bene Jaquez (15), ma è deludente Tyler Herro che chiude con soli 12 punti. Nasce così il ko della formazione ospite, che resta comunque quinta a Est (19-14) nonostante due ko consecutivi.

UTAH JAZZ-DALLAS MAVERICKS 127-90

Gli Utah Jazz fanno la storia e ottengono una vittoria da ricordare contro i Dallas Mavericks, che avevano inflitto loro la peggior sconfitta stagionale (147-97) qualche settimana fa. Al di là del successo, che matura con lo scatto nel terzo quarto e un prepotente parziale nell'ultimo periodo (34-11), dove la difesa dei Jazz annienta i rivali, ci sono due dati a far sorridere i tifosi di Salt Lake City. Il primo è la fine di un tabù: per la prima volta dopo sedici anni, un giocatore di Utah mette a referto una tripla doppia. L'uomo della storia è Jordan Clarkson, che chiude con 20 punti ed un totale di 10 rimbalzi e 11 assist, entrando nella storia con questa statistica che mancava da Carlos Boozer (2008). Il secondo motivo riguarda Simone Fontecchio, che resta nel quintetto e chiude da top-scorer del match: 24 punti, 6 rimbalzi e due assist in 29', con un ragguardevole 10/16 dal campo. Sono in tutto sei i giocatori in doppia cifra per Utah, che travolge una Dallas irriconoscibile: Doncic chiude "solo" con 19 punti e 14 assist, mentre Irving rientra con 14 punti. Non bastano per evitare un tonfo che fa scivolare i Mavs al settimo posto a Ovest (19-15), dove i Jazz sono in 12a posizione (15-19).

PHOENIX SUNS-PORTLAND TRAIL BLAZERS 109-88

Prosegue la lenta risalita dei Phoenix Suns, che sono tuttora privi di Kevin Durant e infilano la quarta vittoria consecutiva. Il sogno dei Blazers di compiere l'impresa dura solo per un quarto, perchè nella fase centrale del match i Suns sono implacabili: un parziale di 66-32 chiude definitivamente i conti per la vittoria. Brilla Bradley Beal, che è il migliore dei suoi con 21 punti davanti a Nurkic (18): la prova è ottima per tutta la squadra di Phoenix, che ne porta sette in doppia cifra facendo ruotare la rosa nel 109-88 casalingo. I Suns risalgono così all'ottavo posto nella Western Conference (18-15), mentre Portland vede consolidarsi sempre più il suo penultimo posto (9-23): i migliori sono Scoot Henderson, con 17 punti e un misero 7/18 dal campo, e Jerami Grant (15). Troppo poco per impensierire i rivali.

TORONTO RAPTORS-CLEVELAND CAVALIERS 124-121

Nella prima partita dopo la contestata trade coi Knicks, esultano anche i Toronto Raptors. Anche qui Barrett e Quickley lasciano subito il segno, in un match equilibrato: Cleveland resta sotto per gran parte del match, risvegliandosi solo nel finale e dando qualche grattacapo ai rivali, che riescono comunque a sbrogliare la matassa e vincere 124-121. Ai Cavs, molto rimaneggiati, non bastano i 31 punti di LeVert dalla panchina e i 26 di Donovan Mitchell: va in doppia cifra anche il terzetto firmato da Okoro, Merrill e Allen con 16 punti a testa, ma arriva una sconfitta che consente ai Knicks di agganciare gli ospiti al settimo posto nell'Eastern Conference (18-15). Sorridono invece i Toronto Raptors, che non si schiodano dal 12° posto a Est (13-20): Siakam è il top-scorer con 36 punti e 13/20 dal campo, beneficiando subito della presenza di Barrett (19) e Quickley (14) nel nuovo sistema dei canadesi. Brilla anche Scottie Barnes, che chiude con 20 punti e va in doppia cifra come Poltl (14) e Schroder (12), e Toronto può esultare.

HOUSTON ROCKETS-DETROIT PISTONS 136-113

Si interrompe subito la mini-striscia positiva dei Detroit Pistons che, dopo aver interrotto la loro serie-record di sconfitte a 29 col successo sui Raptors, cadono subito a Houston. Non c'è storia in questa sfida, coi Rockets che dilagano con un terzo quarto da 47-25 e approfittano dell'ennesima serataccia dei Pistons. Questa volta delude anche Cade Cunningham, che incappa in una notte da dimenticare: 6 punti e 3/16 dal campo per la stella di Detroit, una contro-prestazione che non viene compensata dai 21 punti di Burks e dai 19 di Ivey. Brillano invece gli Houston Rockets, che ne portano sei in doppia cifra: i top-scorer sono Alperen Sengun e Jalen Green, rispettivamente con 25 e 22 punti. Houston risale così al nono posto nella Western Conference (16-15), mentre Detroit resta ultimissima a Est: tre vittorie e trenta sconfitte per Cunningham e compagni.