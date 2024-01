Nba: i Lakers battono Okc, sorridono Boston e Philadelphia

BASKET

I gialloviola stendino 112-105 i Thunder, Celtics e Sixers ok su Toronto e Houston. Sorridono anche Utah e Fontecchio

© afp Nella notte Nba, i Lakers fanno il colpaccio e battono Okc: finisce 112-105 per i gialloviola, con i Thunder ora secondi ad Ovest. Nella Eastern Conference, sorridono Boston e Philadelphia, che superano rispettivamente Toronto (105-96) e Houston (124-115). Bene anche Utah e Fontecchio, che realizza 8 punti nel 132-105 dei Jazz sui Pacers. Memphis stende Golden State (116-107), Miami si impone all'overtime a Brooklyn (96-95).

LOS ANGELES LAKERS-OKLAHOMA CITY THUNDER 112-105

Serata spettacolare alla Crypto.com Arena per i Lakers, che battono 112-105 Okc che scivola così al secondo posto ad Ovest, staccata da Minnesota. I gialloviola giocano un'ottima ripresa come certifica il 34-26 del terzo periodo e il finale con poche apprensioni, nel quale i Thunder provano a riavvicinarsi a suon di triple e liberi concessi. Sono 27 punti con 15 rimbalzi per Anthony Davis, mentre LeBron chiude a quota 25. Il migliore tra le fila degli ospiti è Williams, che chiude con 25 ma non riesce ad evitare la sconfitta della seconda forza della Western Conference. La franchigia di Los Angeles, invece, supera i Rockets ed entra nella zona play-in piazzandosi al decimo posto.

PHILADELPHIA 76ERS-HOUSTON ROCKETS 124-115

Uno strepitoso Joel Embiid (diciassettesima partita di fila con almeno 30 punti a referto) trascina Philadelphia, che batte 125-120 Houston e si conferma terza forza nella Eastern Conference, mentre i Rockets incassano il quarto ko nelle ultime cinque partite e vedono ridursi il vantaggio sull'undicesimo posto che non vale la post Season. L'Mvp della scorsa Regular Season mette a referto la bellezza di 41 punti con 10 rimbalzi e 12/21 dal campo, con 16 liberi. Prestazione sontuosa che, unita ai 27 di Maxey, giustifica il successo dei Sixers, bravi ad ipotecare la sfida ben prima della sirena finale grazie al 98-77 dei primi 36 minuti. Inutili, per i texani, i 20 di Jalen Green e i 19 di Şengün.

TORONTO RAPTORS-BOSTON CELTICS 96-105

Boston risponde al successo di Philadelphia e si impone 105-96 a Toronto. Match che vede i Celtics vincere i primi tre parziali, resistendo soprattutto nella ripresa e nel finale al tentativo di rimonta dei canadesi. La capolista ad Est si gode un quintetto tutto in doppia cifra guidato dai 22 di Holiday e White, con Jayson Tatum che ne mette a referto 19.. I 24 di Barrett, invece, non salvano Toronto. Nella Eastern Conference, Boston si conferma prima davanti a Milwaukee e ai Sixers, mentre i Raptors restano ai confini della zona play-in.

DALLAS MAVERICKS-NEW ORLEANS PELICANS 125-120

Quella composta da Luka Doncic e Kyrie Irving è una coppia devastante, una delle migliori in Nba: l'ennesima e non necessaria conferma arriva dal successo di Dallas contro New Orleans. Finisce 125-120, ma ben 83 punti, quindi il 67% dell'apporto realizzativo, arrivano dall'ex Brooklyn, che ne realizza 42, e dallo sloveno, che ne trova invece 41 con ben 9 triple a referto. Con una coppia così, i Mavericks rimontano nel finale e i Pelicans, che si aggrappano ai 30 di Williamson e ai 23 di McCollum, possono fare ben poco. Ad Ovest, Dallas aggancia proprio New Orleans al sesto posto: stesso record di 24-17.

UTAH JAZZ-INDIANA PACERS 132-105

C'è anche la firma di Simone Fontecchio nel 132-105 con cui Utah supera Indiana. Sono 8 i punti dell'azzurro, partito nel quintetto titolare in cui domina Lauri Markkanen. Il finlandese ne realizza 32 con 10 rimbalzi, guidando i suoi verso un successo che matura nel secondo tempo grazie soprattutto al 41-29 del terzo quarto. Continua la risalita dei Jazz ad Ovest, mentre ad Est Indiana resta comunque in zona play-off nonostante questo ko. Senza Haliburton, ci provano Hield e Nembhard, che ne mettono a referto 14 senza tuttavia riuscire a portare i Pacers alla vittoria.

ORLANDO MAGIC-NEW YORK KNICKS 94-98

Colpaccio di Orlando, che sbanca il Madison Square Garden e supera 98-94 i Knicks. Decisivo Paolo Banchero con i suoi 20 punti, mentre 17 arrivano dalla panchina con Carter e altri 15 da Anthony e da Okeke. I Magic si impongono grazie al 25-16 dell'ultimo periodo, fondamentale per ribaltare il 78-73 in favore di New York a 12 minuti dalla sirena finale. Inutili i 20 di McBride e i 17 di Anunoby per New York, che con questa sconfitta vede ridursi ad una sola vittoria (23-17 contro 22-18) il vantaggio sull'ottavo posto occupato proprio da Orlando.

CLEVELAND CAVALIERS-CHICAGO BULLS 109-91

Netto successo dei Cavs su Chicago: 109-91 in favore della franchigia dell'Ohio, che parte fortissimo (addirittura 40-21 nel primo quarto) e dopo un tentativo di riavvicinamento dei Bulls chiude i conti con il 29-14 dei 12 minuti conclusivi. Donovan Mitchell trascina i padroni di casa con 34 punti, mentre White (18) e Vucevic (doppia doppia da 17 punti e 10 rimbalzi) non evitano il ko agli ospiti. Nella Eastern Conference, Cleveland è quarta (23-15), mentre Chicago è ancora al nono posto.

BROOKLYN NETS-MIAMI HEAT 95-96

In zona playoff si conferma anche Miami, che vince la partita più entusiasmante ed emozionante della notte del Martin Luther King Day e si impone 96-95 all'overtime in casa dei Nets. A Brooklyn non bastano i 26 punti di Bridges che realizza i liberi decisivi per portare la partita al supplementare, ma gli Heat sorridono grazie ai 31 di Jimmy Butler che, sempre dalla lunetta, decide la sfida dopo 53 minuti. Terza vittoria di fila per Miami, quinta ad Est con il record di 24-16, ad una vittoria di distanza da Cleveland. Brooklyn, invece, resta in zona play-in, ma è al quarto ko nelle ultime cinque partite.

ATLANTA HAWKS-SAN ANTONIO SPURS 109-99

Spettacolo ad Atlanta, dove gli Hawks battono 109-99 ma la sfida in Georgia diventa l'ennesimo modo per apprezzare Victor Wembanyama: il francese mette a referto 26 punti, 13 rimbalzi e ben 5 stoppate, non riuscendo tuttavia ad evitare il ko degli Spurs, che perdono nonostante i 23 di Sochan. Purtroppo per Popovich, i padroni di casa partono troppo forte e all'intervallo lungo il risultato, clamoroso, è di 69-34: nella ripresa, i texani provano a ridurre le distanze con il 65-40 del secondo tempo, ma serve solo a rendere meno amaro il ko. A Wembanyama, in ogni caso, risponde Trae Young: doppia doppia da 36 punti e 13 assist, mentre 13 è il numero anche di Dejounte Murray che tocca questa cifra in punti e rimbalzi. San Antonio sempre ultima ad Ovest, Atlanta è alla distanza minima dalla zona play-in ad Est.

WASHINGTON WIZARDS-DETROIT PISTONS 117-129

La sfida tra due delle peggiori squadre, numeri alla mano, dell'Nba va a Detriot, che si impone 129-117 a Washington avvicinandosi ai Wizards, a 7-32 di record contro il 4-36 dei Pistons che hanno vinto appena il 10% delle loro partite disputate. Le due squadre, protagoniste di una trade che ha coinvolto anche Danilo Gallinari, restano in equilibrio per tutto il primo tempo, che si chiude sul 63-62 per gli ospiti. Risultano decisivi, però, i 34 punti di un clamoroso Burks dalla panchina, aiutato anche dai 24 di Ivey e dai 20 di Duren. Washington, invece, crolla nonostante i 22 di Jones e i 21 di Kuzma, mentre sono 16 con 6/14 dal campo per Poole.

MEMPHIS GRIZZLIES-GOLDEN STATE WARRIORS 116-107

Nono conosce fine la crisi di Golden State, che perde anche in casa di Memphis priva di gran parte dei suoi migliori giocatori, Ja Morant e Desmond Bane su tutti. La sfida si decide nel finale, perché all'intervallo lungo lo scarto è minimo: 56-54 in favore della formazione di Kerr. Non a caso, risulta determinante l'ultimo periodo, vinto 31-21 ai Grizzlies che sorridono grazie ai 24 punti di Williams. Non bastano, invece, i 26 di Steph Curry. Nella classifica della Western Conference, le due franchigie sono ora vicine: Warriors dodicesimi a 18-22 di record, mentre Memphis è a 15-25.