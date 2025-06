Nba: Harden firma biennale con i Clippers, Randle resta a Minnesota

Mercato Nba sempre più in fermento. James Harden rescinderà l'ultimo anno del suo contratto con i Los Angeles Clippers e firmerà un nuovo accordo del valore di 81,5 milioni di dollari per rimanere con la squadra per le prossime due stagioni. Lo afferma una persona a conoscenza dell'accordo che ha parlato con l'Associated Press. Harden può comunque recedere dal nuovo accordo la prossima estate. Julius Randle e i Minnesota Timberwolves stanno finalizzando un nuovo accordo che potrebbe tenerlo con il club fino alla stagione 2027-28, come riferito da Espn e The Athletic. L'ultimo anno dell'accordo sarà a discrezione di Randle e, se esercitato, potrebbe portare il valore totale del contratto a 100 milioni di dollari. Invece Bobby Portis ha rifiutato la sua player option per la prossima stagione e ha invece accettato un contratto triennale da 44 milioni di dollari per rimanere con i Milwaukee Bucks. Infine i Golden State Warriors hanno esercitato le opzioni di squadra per il centro Quinten Post e l'ala Gui Santos e hanno avanzato un'offerta qualificante di 7,9 milioni di dollari all'altra ala Jonathan Kuminga.