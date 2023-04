Nba: Golden State pareggia la serie, Minnesota accorcia su Denver  

NBA

Vittoria al cardiopalma per gli Warriors contro Sacramento, i Timberwolves battono i Nuggets. Sorridono anche Boston e i Knicks

© Getty Images Nella notte Nba, Golden State trova una vittoria fondamentale su Sacramento: un emozionante 126-125 contro i Kings che vale il 2-2 nella serie. Fallisce il primo match point, invece, Denver: Minnesota si impone 114-108 all'overtime e ottiene il suo primo successo in questi playoff, assicurandosi gara-5. Sorridono anche Boston e New York, che superano rispettivamente Atlanta (129-121) e Cleveland (102-93) e volano sul 3-1.

GOLDEN STATE WARRIORS-SACRAMENTO KINGS 126-125

Golden State si aggiudica di misura gara-4, battendo 126-125 Sacramento e pareggiando la serie, ora sul 2-2. Al Chase Center va in scena una sfida non adatta ai deboli di cuore, con Barnes che nel finale ha la tripla per regalare ai Kings il 3-1 e un'ipoteca sul secondo turno di Conference, ma il tiro dall'arco sbatte sul ferro e torna in campo. Prima, tanti ribaltamenti di risultato, con gli Warriors addirittura sul +10 a fine terzo tempo grazie alla tripla sulla sirena di Klay Thompson. Curry realizza 32 punti col 50% dal campo (11/22 e 5 triple), rispondendo ai 28 di uno scatenato Fox, che ne mette a referto 38 con 9 rimbalzi e 5 assist, oltre ad un sontuoso 14/31 al tiro. Ci sono anche i 23 di Murray e i 16 di Monk, mentre sono solo 14 per Sabonis, spesso fermato da Draymond Green (doppia doppia con 12 punti e 10 rimbalzi). A spingere i padroni di casa ci sono anche i 26 di Klay Thompson, i 22 di Poole e i 18 di Wiggins. Ora si torna a Sacramento, per gara-5, spesso la più importante di una serie playoff: chi vince si procurerà il primo match point per tenere vivo il sogno dell'anello.

MINNESOTA TIMBERWOLVES-DENVER NUGGETS 114-108

Anthony Edwards l'aveva promesso e, almeno per quanto riguarda gara-4, è stato di parola: non è ancora finita. Denver fallisce il primo match point per volare in semifinale di Conference e perde 114-108 in Minnesota, anche se i Timberwolves hanno bisogno dell'overtime per accorciare nella serie. Dopo 48 minuti, infatti, è 96-96, con i padroni di casa che rimontano nel terzo quarto con un parziale di 23-9 e si portano sul +12 a 3 minuti dalla fine. Nel supplementare, invece, ecco un parziale di 12-0, con protagonisti Alexander Walker e Anthony Edwards. Ant-Man realizza 34 punti con 5 triple e 12/27 dal campo, mentre a Denver non basta la doppia doppia di Nikola Jokic: 43 punti e 11 rimbalzi con 15/26 al tiro. Minnesota, che ora volerà a Denver con l'obiettivo di tenere viva la serie, può contare sulle doppie doppie di Towns e Gobert, rispettivamente a 17 e 14 punti e a 11 e 15 rimbalzi. I Nuggets, invece, punteranno sul fattore casa per chiudere definitivamente la serie, ma dovranno sperare in un maggiore aiuto da parte del quintetto: dopo Jokic, il migliore è Murray a quota 19, con Porter a 15, Gordon a 13 e Brown a 11.

ATLANTA HAWKS-BOSTON CELTICS 121-129

Boston ipoteca il passaggio del turno vincendo 129-121 ad Atlanta e volando sul 3-1 nella serie: al TD Garden, per gara-5, avrà a disposizione il primo match point per incontrare Philadelphia nelle semifinali della Eastern Conference. Decisivo un primo tempo da +12 (65-53), con i padroni di casa che pure provano a riaprire i giochi con il 34-27 del terzo periodo. Agli Hawks, ora ad un passo dall'eliminazione, non bastano i 35 punti con 15 assist di uno scatenato Trae Young, ma la franchigia della Georgia deve arrendersi di fronte ai 31 punti messi a referto sia da Jaylen Brown che da Jayson Tatum, con anche Smart (19), White (18), Brogdon (14) e Williams (doppia doppia a quota 13 con 15 rimbalzi) in doppia cifra per i vicecampioni in carica. Non bastano, invece, i 27 di Hunter e i 23 di Dejounte Murray per Atlanta, che ora ha bisogno di un miracolo per restare nei playoff. Boston, invece, avrà a disposizione tre possibilità per andare a sfidare i 76ers di Embiid e Harden per un posto nella finale di Conference.

NEW YORK KNICKS-CLEVELAND CAVALIERS 102-93

I Knicks battono 102-93 Cleveland, ottengono la seconda vittoria di fila al Madison Square Garden e volano sul 3-1 nella serie che assegna un posto nella semifinale contro Milwaukee o Miami. I protagonisti assoluti sono Brunson e Barrett, che già nel primo tempo trascinano i padroni di casa: all'intervallo lungo è 54-45 in favore di New York, ma a risultare decisivo, dopo il 26-19 in favore dei Cavs nel terzo quarto, è il 29-22 degli ultimi 12 minuti di gioco. A poco servono, per la franchigia dell'Ohio, i 23 punti con 10 assist di Darius Garland, così come sono vani i sei giocatori complessivi in doppia cifra: tra questi, Allen e LeVert a quota 14, con Mobley a 12 e Osman a 10. Il grande assente ingiustificato di gara-4 è Donovan Mitchell, che tira male (5/18 dal campo) e realizza appena 11 punti. Adesso si torna proprio in Ohio: Cleveland è con le spalle al muro e obbligata a vincere per restare in corsa nella serie. New York, invece, sogna un rapido 4-1 per mettersi comoda a guardare Milwaukee-Miami.