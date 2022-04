Nba: Golden State e Milwaukee volano alle semifinali di Conference

NBA PLAYOFF

Denver e Chicago sono fuori dai playoff, entrambi in gara-5, dominati rispettivamente da Curry e da Antetokounmpo

Denver si aggrappa inutilmente a un Nikola Jokic da 30 punti, 19 rimbalzi e 8 assist (in parte limitato dai problemi di falli) e viene travolta nel finale da Golden State, che è guidata da uno scatenato Steph Curry. Nuggets fuori dai playoff in gara-5, esattamente come Chicago, battuta senza problemi da Milwaukee, dominante grazie ai 33 punti in 30 minuti realizzati da Giannis Antetokounmpo. Semifinali di Conference, ora, per Warriors e Bucks. Getty Images

GOLDEN STATE WARRIORS-DENVER NUGGETS 102-98

Golden State conquista l’accesso al secondo turno dei playoff di Nba dopo un gran quarto periodo contro Denver (32-20 il parziale). I Warriors sono i primi a Ovest a prendersi un posto in semifinale di Conference e ora attendono la vincente del testa a testa tra Memphis e Minnesota. Stephen Curry trascina i padroni di casa nel finale, in un match per lui da 30 punti con 5 rimbalzi, 5 assist e soprattutto 5 triple. Al resto ci pensano pensano gli 11 punti e 6 assist del solito Draymond Green e i 15 con 9 rimbalzi di Klay Thompson. Gary Payton II segna un paio di canestri fondamentali, inclusa la tripla che dà la prima spallata ai Nuggets negli ultimi possessi, in un match da 15 punti, 6/8 al tiro e tantissime giocate decisive anche in difesa. Nikola Jokic è protagonista anche nell’ultima notte, con i suoi 30 punti, 19 rimbalzi e 8 assist ed è ultimo ad arrendersi nonostante i problemi di falli ne abbiano fortemente condizionato l’impatto in difesa (spesso puntato e battuto). Arriva il nuovo massimo in carriera ai playoff per DeMarcus Cousins: 19 punti in 15 minuti.

MILWAUKEE BUCKS-CHICAGO BULLS 116-100

Il ritorno nei playoff di Chicago dura cinque partite. Milwaukee macina vittorie senza prestazioni impressionanti (e nonostante l’assenza dell’infortunato Khris Middleton) grazie al 34-18 di parziale con cui si apre la sfida. i Bucks si preparano ad affrontare Boston in una super sfida di semifinale di Conference a Est. Merito dei 33 punti di Giannis Antetokounmpo, conditi da 9 rimbalzi e 3 assist in 30 minuti sul parquet. Al resto, determinanti sono i 20 punti con 6/9 dall’arco di Pat Connaughton e i 14 con 17 rimbalzi di Bobby Portis. Per i Bulls, DeMar DeRozan è, autore di soli 11 punti, in una partita nella quale non riesce a trovare il fondo della retina nei primi 26 minuti. Senza Zach LaVine e Alex Caruso, gli ospiti provano a vincerla tirando da tre punti (52 tentativi dall’arco contro i 40 dall’interno dell’area) ma il 28.8% di conversione non premia la scelta offensiva di Chicago. Inutili i 23 punti di un ispirato Patrick Williams.