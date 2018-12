Nba: Gallinari e i Clippers ritrovano subito la vittoria contro i Pelicans

04/12/2018

OKLAHOMA THUNDER-DETROIT PISTONS 110-83

Tutto troppo facile per Oklahoma, che supera in scioltezza Detroit. I protagonisti in maglia Thunder sono stati Adams, con 21 punti, Paul George, doppia doppia da 17 punti e 10 rimbalzi, e il solito Westbrook (18). Dall'altro lato il migliore è stato Blake Griffin (20), seguito a ruota da Drummond (13) e Jackson (10).



GOLDEN STATE WARRIORS-ATLANTA HAWKS 128-111

Golden State doveva rialzarsi dopo l'ultimo ko stagionale e lo fa archiviando la pratica Atlanta. Grande prestazione di Curry, 30 punti in 29', due in più di Durant (28), mentre Thompson si ferma a 27. Non bastano agli Hawks la doppia doppia di Collins, 24 punti e 11 rimbalzi, e le buone prestazioni di Young (20) e Prince (14). Sedicesima vittoria stagionale per i campioni in carica.



CLEVELAND CAVALIERS-BROOKLYN NETS 99-97

Partita molto tirata quella disputata da Cleveland e Brooklyn, con la prima che ha la meglio alla fine di due punti, facendo registrare il successo numero cinque in campionato. Per i Cavs molto bene Thompson (19-14) ma il top scorer di squadra è Clarkson (20-11), sugli scudi Sexton (15). Tra i Nets spicca come sempre Russell (30) e Dinwiddie (18).



WASHINGTON WIZARDS-NEW YORK KNICKS 110-107

Successo importante di Washington (10-14) contro New York (8-17) in un match molto equilibrato e aperto a qualsiasi risultato. Grande prova di Beal (27) e Oubre Jr. (21), bene anche Wall (18 con 15 assist), Morris (18) e Porter Jr. (15). Non bastano ai Knicks Hardaway Jr. (20), Mudiay (16), Dotson (17) e Kanter (13-16).



DENVER NUGGETS-TORONTO RAPTORS 106-103

Il big match di questa notte di Nba viene vinto da Denver (16-7) che manda ko la squadra più in forma del momento, vale a dire Toronto (20-5). In grande spolvero Jokic (tripla doppia da 23 punti, 11 rimbalzi e 15 assist) e Murray (21), non male Hernangomez (15) e Beasley (15). Tiene duro fino alla fine Leonard (30), ma non basta per evitare la sconfitta.



HOUSTON ROCKETS-MINNESOTA TIMBERWOLVES 91-103

Ancora una sconfitta per Houston, che sembra lontana parente della squadra che, per poco, l'anno scorso non eliminava Golden State dai play off. Successo numero dodici invece per Minnesota. Harden cerca di dare una scossa con 29 punti, ben assistito da Capela (24), ma ancora qualcosa non gira nel verso giusto. Molto bene Towns (24-11), Wiggins (16) e Gibson (15-11).



LOS ANGELES CLIPPERS-NEW ORLEANS PELICANS 129-126

I Clippers reagiscono dopo l'ultimo ko in campionato. Una vittoria che arriva in una gara bellissima contro New Orleans, che ha risposto colpo su colpo, arrendendosi poi per pochi punti. Top scorer tra Los Angeles è Harris (27), seguito da Gallinari (24) che continua a far registrare numeri importanti, bene anche Williams (20). Strepitoso per i Pelicans invece Randle (37), così come Holiday (32 con 14 assist), sugli scudi Davis (23-13).