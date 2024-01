Nba: Embiid-show, i Sixers sconfiggono Denver. Ko anche Okc e Sacramento

BASKET

Philadelphia ribalta i giochi nell'ultimo quarto e sconfigge 126-121 i Nuggets, mentre Phoenix ha la meglio sui Kings

© Getty Images La notte dell'Nba ci fa assistere alla caduta di alcune delle grandi protagoniste della stagione. Il lungo ritardo per la nevicata caduta a Denver sfibra i Nuggets, che affondano nell'ultimo quarto: la spuntano i Sixers con un Embiid dominante, da 41 punti e 10 assist. Sconfitta in extremis per i Sacramento Kings, che cadono contro i Suns (119-117). Da dimenticare anche la gara di Okc: i Clippers hanno la meglio sui Thunder (128-117).

PHILADELPHIA 76ERS-DENVER NUGGETS 126-121

La giornata da dimenticare dei Denver Nuggets si apre con un ritardo di cinque ore nell'arrivo a Philadelphia, dovuto alla fortissima nevicata che ha colpito Denver, e si chiude con una sconfitta che matura con un crollo decisivo nel quarto quarto: Jokic e compagni lo perdono 27-17 e vengono sconfitti 126-121 dai Philadelphia 76ers. L'uomo che distrugge la difesa di Denver è Joel Embiid, che bissa i 41 punti inflitti ai Rockets la sera prima e ci aggiunge 7 rimbalzi e 10 assist, che gli consentono di sfiorare la tripla doppia. Una prestazione alla Jokic che nobilita il grande lavoro offensivo dei Sixers: 57% dal campo e 49% da tre, con Maxey (25) e Harris (24) a loro volta grandi protagonisti. La sontuosa prova di Embiid indirizza definitivamente la sfida e vale il consolidamento del terzo posto nell'Eastern Conference per Philadelphia (26-13), col terzo successo consecutivo. Stesso piazzamento per Denver (28-14) a Ovest, ma questa volta i 25 punti con 19 rimbalzi di Jokic non bastano: i Nuggets ne portano sette in doppia cifra, con Porter Jr. (20) e Murray (17) come migliori alle spalle del serbo, ma non riescono a reggere l'urto contro i rivali.

LOS ANGELES CLIPPERS-OKLAHOMA CITY THUNDER 128-117

Paul George sfodera una prestazione da playoff e i Los Angeles Clippers ottengono l'ennesima impresa sul campo, festeggiando nel migliore dei modi l'assegnazione alla loro franchigia dell'organizzazione dell'All-Star Game 2026. Il momento decisivo sembra arrivare nel terzo quarto, che porta sul +10 la formazione loangelina, ma Okc non molla: rimonta da -13 a +1 nell'ultimo periodo, prima che la reazione rivale sancisca il definitivo 128-117. I Clippers ottengono così il nono successo nelle ultime undici gare, ripartendo immediatamente dopo il ko contro Minnesota e restando quarti a Ovest (26-14): ora i primi tre posti si avvicinano, visto che Oklahoma è seconda con un record di 27-13. Il trascinatore assoluto è Paul George, che ricaccia indietro i Thunder segnando 11 degli ultimi 14 punti nel contro-ribaltone finale: per lui un totale di 38 punti segnati, 28 nel secondo tempo e 18 nel quarto quarto con 15/24 dal campo e 6/12 da tre. Una prova da campione che, insieme ai 16 punti a testa di Leonard e Harden, vale il successo ai Clippers. Ad Okc non bastano i 25 punti di Jalen Williams, top-scorer dei suoi: Shai Gilgeous-Alexander appare affaticato e non riesce a dare il consueto contributo, firmandosi a quota 19 e venendo raggiunto da Isaiah Joe. Una prova sottotono che sancisce, nel suo piccolo, la sconfitta di Oklahoma.

PHOENIX SUNS-SACRAMENTO KINGS 119-117

Phoenix pensava di averla persa dopo il -17 di metà partita, e invece dimostra al mondo la sua capacità di non mollare mai: un parzial di 23-4 nel finale, con le triple di Kevin Durant ed Eric Gordon, regala il rimontone e il successo ai Suns. Il 119-117 matura con un ultimo quarto da 35-21, che sancisce la terza sconfitta consecutiva dei Kings: Sabonis e compagni ora sono settimi a Ovest (23-17) davanti ai rivali odierni (22-18), che si confermano in netta risalita. Il trascinatore assoluto è Grayson Allen, che chiude con 29 punti e nove triple, record di franchigia. Una prestazione che gli consente di precedere un Durant che chiude a quota 27, con 4/8 dall'arco, e un Booker da 16 punti e 11 assist. Alle loro spalle danno un buon contributo Beal e Gordon (13), ma soprattutto spicca la doppia doppia di Nurkic: 10 punti e 15 rimbalzi, con una grande prova difensiva. Numeri che sanciscono la sconfitta dei Kings, apparsi ingiocabili per tre quarti prima di crollare. Il top-scorer del match è loro, coi 33 punti di De'Aaron Fox (6/10 da tre), così come la miglior prestazione della sfida: Domantas Sabonis bissa la tripla doppia vista contro Sacramento, chiudendo con 21 punti e un totale di 12 rimbalzi e 11 assist. Sono così 11 le triple doppie stagionali, meglio solo Jokic. Ma, com'era successo quarantott'ore fa, il suo risultato personale non coincide con quello di squadra: Sacramento ne porta sei in doppia cifra, tra cui c'è anche Vezenkov (14), ma viene nuovamente sconfitta.