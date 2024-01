Nba: Doncic ne fa 73, Dallas passa ad Atlanta. Milwaukee ko in casa

NBA

Super prestazione dello sloveno nel successo di Dallas, Bucks battuti da Cleveland. Sorridono Okc e i Clippers

© afp Nella notte Nba, il protagonista assoluto è Luka Doncic, che realizza ben 73 punti e 10 rimbalzi nel successo per 148-143 di Dallas ad Atlanta. Perde, invece, Milwaukee, battuta in casa 112-100 da Cleveland. Ad Ovest sorridono Okc e i Clippers, che battono rispettivamente New Orleans (107-83) e Toronto (127-107). Indiana supera Phoenix (133-131), mentre Memphis e San Antonio piegano Orlando (107-106) e Portland (116-100).

ATLANTA HAWKS-DALLAS MAVERICKS 143-148

Luka Doncic è il quarto giocatore della storia dell'Nba a realizzare almeno 73 punti. Lo sloveno, in una partita spettacolare dal punto di vista realizzativo (25-33 dal campo con 8/13 dall'arco e 15/16 ai liberi), aggiunge anche 10 rimbalzi e 7 assist contribuendo al successo per 148-143 di Dallas, che si impone ad Atlanta a cui non bastano i 30 con 11 assist di Trae Young. Un successo che per i Mavericks arriva negli ultimi minuti e che vale la vittoria dopo tre sconfitte di fila: i texani sono ora ottavi ad Ovest, mentre gli Hawks, al quarto ko consecutivo, restano decimi ad Est.

MILWAUKEE BUCKS-CLEVELAND CAVALIERS 100-112

In attesa del nuovo coach, Milwaukee perde 112-110 in casa contro Cleveland che ringrazia il solito Donovan Mitchell, autore di 32 punti nel successo dei Cavs garantito anche dai 24 di Allen. Ai Bucks non basta la quasi tripla doppia di Giannis Antetokounmpo che mette a referto 22 punti, 11 rimbalzi e 9 assist. Inutili anche i 22 di Lillard: la franchigia del Wisconsin si allontana dalla vetta della Eastern Conference, mentre Cleveland sale al quarto posto avvicinandosi sia a Milwaukee che a Philadelphia.

NEW ORLEANS PELICANS-OKLAHOMA CITY THUNDER 83-107

Non c'è gara, invece, a New Orleans: i Thunder vincono 107-83 in casa dei Pelicans grazie al 28-17 del secondo periodo e al 30-19 del quarto, quest'ultimo fondamentale per allungare definitivamente sui padroni di casa. Altra grande prestazione per l'All-Star Shai Gilgeous-Alexander, che ne realizza 31, mentre sono 20 con 13 rimbalzi per il rookie Holmgren. Pelicans ko nonostante i 14 di Jones e Valanciunas, i più prolifici di una squadra priva di Zion Williamson. Okc si conferma prima ad Ovest insieme a Minnesota, mentre i Pelicans scivolano al sesto posto.

TORONTO RAPTORS-LOS ANGELES CLIPPERS 107-127

Colpo dei Clippers in Canada: il 127-107 in casa di Toronto vale il terzo posto nella Western Conference insieme a Denver. La squadra di Los Angeles parte forte e costruisce il suo +20 finale nel primo tempo (66-52) per poi allungare nel finale. Tripla doppia per James Harden, che mette a referto 22 punti, 13 assist e 10 rimbalzi, mentre sono 16 per il grande ex Kawhi Leonard. Ai Raptors non bastano i 23 punti di Barnes e i 22 di Barrett: i canadesi incassano il quarto ko di fila e restano al dodicesimo posto con 16-29 di record.

INDIANA PACERS-PHOENIX SUNS 133-131

Nella notte in cui Luka Doncic realizza 73 punti, il grande rivale Devin Booker ne mette a referto 62, senza tuttavia evitare la sconfitta di Phoenix, battuta 133-131 a Indianapolis. Fondamentale il 28-17 dell'ultimo quarto per i Pacers, capaci di imporsi in rimonta grazie ai 31 di Pascal Siakam e ai 22 realizzati sia da Nesmith che da Nembhard, con anche i 23 dalla panchina di Toppin, autore del canestro decisivo a 3 secondi dalla sirena finale. Dopo questo ko, i Suns restano al sesto posto insieme a New Orleans con 26-19 di record, ma ora Dallas è ad una sola partita di distanza (25-20). Ad Est, invece, Indiana si riprende il sesto posto con 26-20.

MEMPHIS GRIZZLIES-ORLANDO MAGIC 107-106

Memphis soffre negli ultimi secondi ma riesce a piegare 107-106 Orlando, che ha la tripla del sorpasso sprecata da Joe Ingles. Successo che consente ai Grizzlies, che nella ripresa resistono dopo il +9 (59-54) del primo tempo, di centrare la terza vittoria di fila e avvicinarsi a Golden State. Decisivi i 30 di Jaren Jackson Jr., autore del momentaneo 107-103, mentre ai Magic non bastano i 27 di Banchero e i 20 di Carter Jr.: Orlando resta all'ottavo posto con 23-22 di record.

SAN ANTONIO SPURS-PORTLAND TRAIL BLAZERS 116-100

Torna alla vittoria San Antonio, che batte 116-100 Portland nello scontro diretto in fondo alla classifica della Western Conference grazie non solo a Wembanyama, autore di 23 punti e 12 rimbalzi, ma anche alla doppia doppia (31+14) di Sochan, oltre ai 21 di Johnson dalla panchina. Successo che matura nella ripresa, con il 54-43 che matura dopo il 62-57 dell'intervallo lungo. Inutili, per i Blazers, i 40 con 10 assist di Simons. Gli Spurs di Popovich restano comunque ultimi a 9-36 di record contro il 13-32 di Portland.

CHARLOTTE HORNETS-HOUSTON ROCKETS 104-138

Colpo esterno di Houston, che domina 138-104 in casa di Charlotte con una sfida che resta in discussione soltanto nel primo tempo, terminato 55-53 in favore dei Rockets. Poi, i texani si scatenano e trovano un terzo periodo da 44-25, chiudendo i conti nell'ultimo (39-26). Fondamentali, per il successo, i 36 punti (con 10 rimbalzi) di Jalen Green e i 24 dalla panchina di Whitmore, mentre i 21 di Bridges non salvano gli Hornets, che restano terzultimi ad Est con 10-33 di record. Houston sale a 21-23 e resta in scia di Utah per il play-in.