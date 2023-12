Nba: dominano Milwaukee e Philadelphia, Dallas ko

NBA

Bucks e Sixers stendono Brooklyn e Orlando, Cleveland batte Doncic. Bene anche Okc e Phoenix

© Getty Images Nella notte Nba, dominano Milwaukee e Philadelphia: i Bucks e i Sixers, infatti, passeggiano in trasferta, rispettivamente contro Brooklyn (144-122) e Orlando (112-92). Sconfitta a sorpresa, invece, per Dallas, battuta 113-110 in casa da Cleveland. Sorridono Phoenix e Okc, che si impongono sui Rockets (129-113 a Houston) e sui Knicks (129-120). Infine, Toronto vince facile a Washington: i canadesi superano 132-102 i Wizards.

BROOKLYN NETS-MILWAUKEE BUCKS 122-144

Ad Est, Milwaukee torna alla vittoria travolgendo 144-122 i Nets a Brooklyn. Una sfida che vede Giannis Antetokounmpo e compagni chiudere il primo tempo sul +7 (66-59): serve così il 44-30 dell'ultimo periodo per allungare definitivamente e dominare al Barclays Center. Il greco mette a referto doppia doppia da 32 punti e 10 rimbalzi, andando a due assist dalla tripla doppia. Bene anche Middleton, a quota 27 con 10 passaggi vincenti, in doppia cifra anche Payne (18) e Beasley (17). Male, invece, tutto il quintetto titolare di Brooklyn: a tenere in gioco i Nets per tre quarti di gara è la panchina, guidata dai 21 punti di Wilson. I Bucks si confermano secondi ad Est.

ORLANDO MAGIC-PHILADELPHIA 76ERS 92-112

Tutto facile anche per Philadelphia, che ancora senza Embiid domina (112-92) in casa di Orlando. I Sixers si aggiudicano tutti i parziali e allungano soprattutto nell'ultimo, un 28-17 che gli permette di chiudere la sfida sul +20. In assenza dell'Mvp della scorsa Regular Season, ci pensano Maxey (23), Harris (22) e Melton (22) a trascinare gli ospiti. I 24 di Franz Wagner, invece, non evitano il ko ai Magic: sono invece 20 per Suggs e 19 per Paolo Banchero. Nella Eastern Conference, Philadelphia tiene il passo di Milwaukee e resta terza con 21-9 di record, ma soprattutto allunga proprio su Orlando, ora a 18-12 e raggiunta al quinto posto dai Miami Heat.

OKLAHOMA CITY THUNDER-NEW YORK KNICKS 129-120

Grazie a due fenomeni come Jalen Williams e Shai Gilgeous-Alexander, Okc supera 129-120 i Knicks. I due mettono a referto 36 punti a testa e consentono ai Thunder di centrare la seconda vittoria consecutiva dopo quella su Minnesota. La sfida resta però in equilibrio quasi fino alla fine, con New York che risale dal -13 del primo quarto, ma non riesce a completare la rimonta. Non bastano i 25 punti di Randle, i 24 di Brunson e i 22 dalla panchina di Quickley. Okc si conferma dunque seconda ad Ovest con 20-9 di record, mentre nella Eastern Conference i Knicks scivolano al settimo posto, superati da Cleveland.

DALLAS MAVERICKS-CLEVELAND CAVALIERS 110-113

Proprio i Cavs firmano il colpo di serata vincendo 113-110 a Dallas. Un clamoroso Jarrett Allen (24 punti e ben 23 rimbalzi) contribuisce insieme ai 29 dalla panchina di LeVert e ai 22 di Okoro di battere Doncic, che nonostante 39 punti, 7 rimbalzi e 6 assist deve cedere proprio nel finale. Cleveland è sotto 90-82 dopo 36 minuti, ma con il 31-20 dell'ultimo quarto riesce a completare la rimonta e ottenere una vittoria fondamentale per entrare nella zona playoff ad Est. Nella Western Conference, invece, i Mavericks sono sesti con il record di 18 vittorie e 13 sconfitte.

HOUSTON ROCKETS-PHOENIX SUNS 113-129

Grazie al 129-113 a Houston, Phoenix agguanta la zona play-in ad Ovest: è ora a 15-15 di record come Golden State. I Suns dominano il primo tempo, chiuso sul +18 (73-55) e resistono nella ripresa al timido tentativo di rimonta dei Rockets, che ancora una volta si affidano a Şengün, ma con 24 punti il turco non può fare miracoli e non bastano neanche i 23 di Jalen Green. Kevin Durant ne mette invece a referto 27 come Eric Gordon, bene anche Booker a quota 20. La classifica si accorcia: ora, tra i Suns e i Rockets, con in mezzo anche i Lakers e Golden State, c'è appena mezza partita di differenza.

WASHINGTON WIZARDS-TORONTO RAPTORS 102-132

La vittoria più larga della notte Nba la conquista Toronto, che travolge 132-102 i Wizards a Washington. Match senza storia: i canadesi, sul +8 all'intervallo lungo (59-50), si presentano all'ultimo periodo con 16 punti di vantaggio, chiudendo i conti ben prima della sirena finale. Risultano decisivi Anunoby (26), Siakam (22 e 11 assist) e Barnes, che mette a referto una doppia doppia a quota 20 con 12 rimbalzi. Ai capitolini, invece, non basta un quintetto tutto in doppia cifra guidato da Kuzma e Poole, che chiudono a quota 14. Solo 5 minuti e un rimbalzo per Danilo Gallinari. Toronto torna a sorridere dopo tre ko di fila e aggancia l'undicesimo posto di Atlanta (12-18 di record), mentre Washington resta penultima con 5-25.