Nba: Detroit sorprende Okc, vincono Indiana e i Magic

NBA

Orlando sconfigge Phoenix, che cade nonostante i 44 punti di Booker. Successo prezioso dei Pacers sui Grizzlies, i Pistons fanno l'impresa. Si riforma il duo di testa a Ovest

© Getty Images La notte dell'Nba regala un'assoluta sorpresa. Dopo tanti match sfortunati, i Detroit Pistons approfittano della serataccia dei Thunder (28.3% da tre) e sconfiggono 120-104 Oklahoma: Okc torna così a braccetto con Minnesota, riformando il duo di testa a Ovest. I Pacers regolano Memphis, Orlando travolge i Suns nell'ultimo quarto: non bastano i 44 punti di Devin Booker. Successo esterno per i Bulls, mentre Atlanta ha la meglio sui Raptors.

DETROIT PISTONS-OKLAHOMA CITY THUNDER 120-104

La grande sorpresa di questa notte di gare in Nba arriva da Detroit, dove i padroni di casa restano lucidi fino al termine e sconfiggono la capolista della Western Conference. Il regno in solitaria degli Oklahoma City Thunder dura pochissime ore, perché il 120-104 subito dai Pistons va a ricomporre il duo di testa con Minnesota (32-14): decisivo un secondo quarto da 46-30, che stabilisce il margine tra le due squadre. L'uomo simbolo del sesto successo stagionale dei padroni di casa è Jalen Duren, che chiude con 22 punti e 21 rimbalzi dominando nel pitturato: alle sue spalle Ivey (19) e Bojan Bogdanovic (17), in una squadra che ne porta sei in doppia cifra e approfitta della serataccia di Okc. I Thunder infatti tirano al 28.3% da tre e faticano terribilmente a trovare il canestro, come dimostrano le loro percentuali: Shai Gilgeous-Alexander è il migliore con 31 punti e 13/20 al tiro, ma alle sue spalle il solo Jalen Williams (20) è in serata. Nottata da dimenticare per Giddey (12) e Chet Holmgren, che chiude con 9 punti e 12 rimbalzi.

INDIANA PACERS-MEMPHIS GRIZZLIES 116-110

Indiana ribalta lo svantaggio dei primi due quarti e sconfigge i Memphis Grizzlies, riducendosi a faticare fino all'ultimo possesso e tenendosi a lungo i rivali in scia: solo nel finale matura il 116-110 per i Pacers, che ottengono un successo prezioso e si riportano in 6a posizione a Est (27-20) col terzo successo consecutvo. Senza Tyrese Haliburton, il trascinatore è un Bennedict Mathurin da 24 punti, che precede Siakam e Jalen Smith (19), con Nesmith (16) e Isaiah Jackson (10) a loro volta in doppia cifra. Ai Grizzlies, che restano terzultimi a Ovest (18-28), non bastano i 23 punti di Jaren Jackson Jr. e i 20 di Vince Williams, ben supportati da un GG Jackson da 18 punti. Numeri che non servono per evitare la sconfitta esterna.

ORLANDO MAGIC-PHOENIX SUNS 113-96

I Phoenix Suns sognano l'impresa esterna sulle ali di Devin Booker, ma devono arrendersi con un ultimo quarto sconcertante, che conferma il loro trend nell'ultimo periodo e la loro scarsa resistenza nell'arco di tutta la sfida: Orlando ribalta i giochi con un parziale di 31-13 e vince 113-98. I Magic ottengono così quella che è solo la terza vittoria nelle ultime dieci, confermandosi all'ottavo posto a Est (24-22), con Paolo Banchero sugli scudi: l'italoamericano chiude con 26 punti e guida un quintetto molto fisico, con lui e i fratelli Wagner al fianco di Isaac, che riesce a contenere i Suns e le loro stelle. Alle spalle di Banchero brilla Mo Wagner con 16 punti e 12 rimbalzi, e sono cinque i giocatori in doppia cifra. Ai Suns invece non basta un'autentica super-prestazione di Devin Booker, che chiude con 44 punti, quasi la metà dei suoi. Alle sue spalle la squadra non gira e Durant si ferma a quota 15, con Beal che mette a referto solo nove punti e gioca nonostante una frattura al naso. Phoenix resta così sesta a Ovest, 26-20 il suo score.

ATLANTA HAWKS-TORONTO RAPTORS 126-125

Match al cardiopalma per gli Atlanta Hawks, che devono lottare fino alla fine contro i rimaneggiati Toronto Raptors: ai canadesi mancano Barrett, Quickley e Pöltl, ma nonostante questo passano in vantaggio a sette secondi dal termine. L'eroe per gli Hawks è Saddiq Bey, che schiaccia a rimbalzo e firma il 126-125 che vale il successo sulla sirena: un canestro che esemplifica la partita, visto che Atlanta segnerà ben 76 punti in area contro l'arrendevole difesa rivale. Il top-scorer per gli Hawks è Trae Young, che chiude con 30 punti e 12 assist, ma anche con la palla persa che regala il momentaneo vantaggio a Scottie Barnes: alle sue spalle Bey (26+13 rimbalzi), Bogdan Bogdanovic (24), Capela (19) e Jalen Johnson (17) che chiudono in doppia doppia e una squadra che ne porta sei in doppia cifra. Sono sette i giocatori sopra i dieci punti per Toronto, trascinata dai 24 di Scottie Barnes e Nwora, ma arriva la sconfitta. Gli Hawks restano così decimi a Est (19-27), coi Raptors due posizioni più sotto e una serie aperta di cinque sconfitte consecutive per i canadesi (16-30).

PORTLAND TRAIL BLAZERS-CHICAGO BULLS 96-104

Chicago accelera nel secondo quarto, si porta sul +11 e poi si fa riavvicinare dai Blazers, che crollano solo nel quarto e decisivo periodo: i Bulls tornano così a vincere dopo due sconfitte consecutive, regolando 104-96 Portland in trasferta. Sono ben sei i giocatori in doppia cifra per gli ospiti, che disputano una buona prestazione di squadra: DeRozan (20), il duo Drummond-White (15) e Vucevic (14) i migliori. Portland prosegue un mese di gennaio da dimenticare, con sole quattro vittorie in quindici gare disputate, e getta nel cestino due ottime prestazioni: il ko in casa arriva nonostante i 24 punti di Jerami Grant e la doppia doppia da 22 punti e 12 rimbalzi di Ayton. Bene Brogdon (16), mentre prosegue l'involuzione di Scoot Henderson: la scelta numero due del Draft chiude con soli quattro punti. Portland resta così penultima a Ovest (13-33), mentre Chicago si consolida al nono posto a Est (22-25).