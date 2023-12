Nba: Denver corsara, vincono Golden State e i 76ers. I Kings "spengono" i Suns

NBA

Sabonis è il trascinatore di Sacramento, che manda ko Phoenix, mentre Jokic esulta a Brooklyn. Quarto successo di fila per i Warriors, Embiid trascina Philadelphia

© Getty Images I Denver Nuggets proseguono la loro rincorsa al vertice della Western Conference, dove guida Minnesota, con un'altra vittoria: Murray (32) e Jokic (31) sono i trascinatori contro i Nets, mentre Sabonis guida i Kings al successo sui Phoenix Suns. Affondano i Mavericks senza Doncic e Irving: è ko a Houston. Quarto successo di fila per Golden State, i Philadelphia 76ers affondano Toronto con un sontuoso Embiid. Vince anche Miami, ko Atlanta.

PHILADELPHIA 76ERS-TORONTO RAPTORS 121-111

Prosegue la rincorsa dei Philadelphia 76ers, che ottengono un'altra vittoria e mantengono il terzo posto a Est (20-8): davanti ci sono sempre i Celtics (21-6) e i Bucks di Antetokounmpo (21-7). La serata, contro i Raptors, inizia con due momenti da brivido: prima Joel Embiid accusa un problema fisico, rientrando solo nel secondo quarto, e poi i Raptors volano addirittura sul +15. I Sixers sanno rimontare e portarsi sul +3 a metà gara (61-58), per poi mettersi in totale controllo grazie alle sontuose prove delle loro stelle. Joel Embiid è infatti il front-man di una squadra che gira alla perfezione e porta a casa la bellezza di 97 punti (su 121) da tre giocatori: i migliori sono Tobias Harris e Tyrese Maxey, che chiudono con 33 punti a testa davanti all'Mvp della scorsa Nba, che chiude con "soli" 31 e una tripla doppia sfiorata (dieci rimbalzi e nove assist). A nulla serve, dunque, la grande prova di Pascal Siakam nelle fila dei Raptors: i suoi 31 punti vengono vanificati dai tre alieni avversari e il supporto dei compagni, coi soli Poltl (19) e Trent Jr. (17) all'altezza, non è quello atteso. Toronto scivola così in 12a posizione nell'Eastern Conference: undici vittorie e 17 ko.

BROOKLYN NETS-DENVER NUGGETS 117-122

La trasferta di Brooklyn si rivela più complicata del previsto per i Denver Nuggets, coi campioni in carica che devono sudare le proverbiali sette camicie contro i Nets. La formazione di casa mantiene infatti la sfida punto a punto fino a 19" dal termine, quando la giocata da quattro punti di Cam Thomas stabilisce un misero +1 per i Nuggets: qui riemerge però Jamal Murray, che coi suoi viaggi alla lunetta stabilisce definitivamente il successo per 122-117. Il quinto ko di fila per i Nets nasce dunque in volata e non bastano le triple doppie di Claxton (10 punti, 16 rimbalzi) e Sharpe (10 punti, 13 rimbalzi) per evitarlo: il top-scorer è Cam Thomas (23) davanti a Cam Johnson (17), delude Mikal Bridges (14) in una squadra che ne porta sette in doppia cifra. Brillano eccome invece le stelle di Denver, con un Jamal Murray da playoff: 32 punti, dieci dei quali nel quarto quarto, con un ragguardevole 11/19 dal campo e nove assist serviti. Molti di questi vanno a vantaggio di Nikola Jokic, che sfiora l'ennesima tripla doppia con 31 punti, 11 rimbalzi e 7 assist. Buone gare anche per Gordon (18) e Porter Jr. (15), in una Denver che continua a inseguire il vertice della Western Conference: ora è terza (20-10) alle spalle di Minnesota (21-6) e Okc (18-8). Scivola in nona posizione a Est, invece, Brooklyn (13-13).

SACRAMENTO KINGS-PHOENIX SUNS 120-104

I Suns si spengono ancora, in una stagione che li vede estremamente altalenanti e spesso sconfitti nelle prolungate assenze di Bradley Beal,. che sembra essere l'equilibratore in una squadra troppo dipendente dalle giocate individuali di Durant e Booker. Questa volta non c'è neanche partita, perchè i Kings volano sul +11 a metà gara e superano i venti punti di margine nel terzo quarto, potendosi anche concedere qualche minuto di turnover e relax nel finale. Il trascinatore è un sontuoso Domantas Sabonis, che chiude con un'altra tripla doppia: 28 punti, 11 rimbalzi e 12 assist conditi da un eccellente 12/15 dal campo. Alle sue spalle De'Aaron Fox (23) e Keegan Murray (21), ma anche un Harrison Barnes da 19 punti. Nasce grazie a questi numeri la vittoria di Sacramento, contro una Phoenix che tira malissimo da tre (5/25) e non dà mai la sensazione di giocarsela: questa volta i 28 punti di Kevin Durant e i 24 di Booker non bastano alla causa dei Suns, che scivolano in 10a posizione a Ovest (14-14) e vengono agganciati da Golden State. I Kings invece risalgono fino al quarto posto (17-10).

HOUSTON ROCKETS-DALLAS MAVERICKS 122-96

Le seconde linee dei Dallas Mavericks affondano a Houston, dove la formazione texana si presenta senza Luka Doncic e Kyrie Irving. Non c'è partita sin dai primissimi minuti contro gli arrembanti Rockets, che si portano sul +19 a metà gara e maramaldeggiano nel terzo quarto (33-21), prima di concedere 36 punti ai rivali nel garbage time e sancire il 122-96 conclusivo. Il trascinatore è Alperen Sengun, che chiude con 22 punti e 15 rimbalzi, precedendo le ottime prove di Jabari Smith Jr. (21) e Jalen Green (17), con VanVleet che si ferma a quota dieci. Per i Mavericks la gioia è rappresentata dalla buonissima prova del rookie Oliver-Maxence Prosper, che chiude da migliore dei suoi con 20 punti e sei rimbalzi. Alle sue spalle Dennis (18) e Holmes, che pareggia i 16 punti di uno spento Hardaway: doveva essere lui il leader della squadra senza le due star dei Mavs, invece non riesce a guidarla nei momenti difficili. Continua così la caduta di Dallas, che scivola fino alla settima posizione a Ovest col terzo ko consecutivo (16-12). Alle sue spalle ci sono proprio gli Houston Rockets (14-12).

GOLDEN STATE WARRIORS-WASHINGTON WIZARDS 129-118

Chi invece continua a vincere è Golden State che, dal momento dell'uscita di scena di Draymond Green, sembra essersi tolta un peso. Il quarto successo consecutivo dei Warriors matura nel terzo quarto, con un parziale di 38-22 che stordisce i Washington Wizards e li rende incapaci di rientrare in partita. Non è fortunata, dunque, la prima da ex di Jordan Poole al Chase Center: quest'ultimo mette a referto 25 punti, ma è anche l'artefice della sconfitta con un misero 7/21 dal campo. Alle sue spalle non sono d'aiuto Kispert (18) e Gafford (15), in una Washington che continua a tenere a riposo Gallinari nella seconda gara dei back-to-back. Di contro, non riposa e incanta Steph Curry, che chiude con 30 punti in 27' giocati: 8/13 da tre per lui, a cui si aggiungono 4 rimbalzi e 7 assist. Sono sei in tutto i giocatori in doppia cifra per Golden State, con le ottime prove di Kuminga (22) e Klay Thompson a supportare l'ex Mvp dell'Nba. I Warriors si confermano tali e agganciano la top-10 della Western Conference (14-14), mentre i Wizards sono sempre saldamente penultimi a Est (5-23) e non riescono a dare continuità alla vittoria della notte scorsa.

MIAMI HEAT-ATLANTA HAWKS 122-113

L'assenza di Jimmy Butler non inficia sulla forma dei Miami Heat, che ottengono il secondo successo consecutivo e risalgono nella classifica dell'Eastern Conference, che ora li vede occupare il sesto posto (17-12). In una gara che vive punto a punto fino all'ultimo quarto, gli Heat trovano un sontuoso leader nell'allungo decisivo: Duncan Robinson segna 21 dei suoi 27 punti proprio nell'ultimo periodo, dominato da Miami col punteggio di 34-27. Quest'ultimo è l'eroe di giornata e il super-subentrante che trascina gli Heat, ma non il top-scorer dei suoi. Il migliore a livello realizzativo è infatti un Tyler Herro da 30 punti e 7/13 da tre, a cui si sommano le ottime prove di Jaquez Jr. (19) e di Bam Adebayo, che chiude con 18 punti e 11 rimbalzi. Non bastano, invece, i 30 punti e i 13 assist di Trae Young agli Hawks, che trovano anche le ottime prestazioni di Dejounte Murray (24) e Bogdan Bogdanovic (23). Arriva un'altra sconfitta per Atlanta, ora 11a ad Est (12-16).