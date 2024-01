Nba: Denver batte Golden State sulla sirena, decide Jokic. Milwaukee passa a San Antonio  

NBA

© Getty Images Nella notte Nba, non manca lo spettacolo: Denver si impone 130-127 in casa di Golden State allo scadere. A San Francisco, decisiva sul 127-127 la tripla dalla lunghissima distanza di Nikola Jokic che, sulla sirena, vale il successo dei campioni in carica. Colpo esterno anche per Milwaukee: 125-121 a San Antonio. Giannis Antetokounmpo ne realizza 44 segnando tre degli ultimi quattro punti finali che regalano la vittoria ai Bucks.

GOLDEN STATE WARRIORS-DENVER NUGGETS 127-130

Incredibile epilogo al Chase Center: Denver batte 130-127 Golden State all'ultima occasione disponibile e, non a caso, a renderla vincente è il giocatore più forte in campo. Nikola Jokic, con un'incredibile tripla quasi da metà campo, realizza il canestro che vale il successo dei campioni in carica. Si decide sulla sirena un match molto equilibrato nel primo tempo (70-63 per i Nuggets all'intervallo lungo), anche se i Warriors possono mangiarsi le mani per la rimonta subita, dato che a fine terzo quarto erano avanti 107-94. I detentori del titolo non solo annullano lo svantaggio, ma beffano la formazione di Kerr con il buzzer beater dell'Mvp delle scorse Finals. L'ultima giocata consente oltretutto a Jokic di chiudere con 34 punti, 10 assist e 9 rimbalzi, aiutato anche dai 30 di Gordon, dai 25 di Murray e dai 19 dalla panchina di Watson. Inutili, per Golden State, i 30 di uno Steph Curry incredulo sul canestro finale del serbo, non bastano neanche i 24 di Klay Thompson e i 16 di Kuminga. Denver si riavvicina così alla vetta della Western Conference, mentre i Warriors restano fuori dalla zona play-in.

SAN ANTONIO SPURS-MILWUAKEE BUCKS 121-125

Vittoria in trasferta anche per Milwaukee che, seppur in modo meno spettacolare rispetto a Denver, passa 125-121 a San Antonio contro gli Spurs. Match ancora più equilibrato di quello del Chase Center, visto che a un minuto dalla fine il tabellone recita 121-121. A risultare decisivi sono tre punti di Giannis Antetokounmpo (una schiacciata e un libero) e uno di Connaughton a cronometro fermo, con i padroni di casa che non hanno neanche l'occasione di accorciare le distanze e chiamare timeout. Fondamentale dunque la prestazione del greco, che realizza una doppia doppia da 44 punti e 14 rimbalzi, mentre sono 25 con 10 assist per Damian Lillard, 12 per Middleton e 10 per Beasley. Agli Spurs non bastano i 34 di Vassell e i 27 di Victor Wembanyama, che fino alla fine prova a mettere in dubbio il successo di Milwaukee. I Bucks accorciano così le distanze dalla vetta della Eastern Conference occupata da Boston: 26-7 il record dei Celtics contro il 25-10 della franchigia del Wisconsin e il 23-10 di Philadelphia, con la capolista e i Sixers che hanno dunque due partite in meno. Sempre ultimi a 5-29, invece, gli Spurs.