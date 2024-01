Nba: cadono Okc e Minnesota, Milwaukee ancora ko con Indiana. Lakers, è crisi

NBA

I Thunder crollano ad Atlanta, Pelicans corsari contro i Timberwolves. Giannis non riesce a sconfiggere i Pacers, Miami sconfigge LeBron e compagni. Nuovo successo per Utah: Fontecchio ne fa 16

© Getty Images La notte di Nba prevedeva 12 gare e regala emozioni a non finire. Ad Ovest cadono le prime due in classifica: New Orleans espugna Minnesota e sconfigge i Timberwolves 117-106, mentre Okc cade ad Atlanta. Secondo successo di fila per gli Indiana Pacers sui Milwaukee Bucks di Antetokounmpo, crollano i Lakers con Miami ed è crisi. Vincono Dallas, Sacramento e i Clippers. Sorride anche Utah: 154-148 ai Pistons, Fontecchio in quintetto con 16 punti.

MINNESOTA TIMBERWOLVES-NEW ORLEANS PELICANS 106-117

Cadono ancora i Minnesota Timberwolves, che subiscono la seconda sconfitta consecutiva e un brusco stop in casa: la capolista della Western Conference (24-9) viene infatti travolta dai New Orleans Pelicans, che passano col punteggio di 117-106 e un autentico dominio nei due quarti centrali: dal +3 del primo parziale si arriva al +21 che indirizza definitivamente il match. L'unico a mostrare la giusta energia, nella sfida a Zion Williamson e compagni, è Anthony Edwards: per lui 35 punti con 11/22 dal campo, ma il solo Towns (22) lo segue in una prova sottotono per i T'Wolves. Brillano invece i Pelicans, che tirano al 55.7% dal campo e mostrano le loro stelle: il top-screr è Zion Williamson con 27 punti, precedendo McCollum (24) e Ingram (19). I Big Three girano e con loro tutta la squadra, che ottiene una preziosissima vittoria esterna. Ora i Pelicans, dopo aver dominato a rimbalzo e aver arginato il tiro da tre dei rivali (10/31), sono sesti a Ovest (21-14) e hanno scalato la classifica con quattro successi di fila.

INDIANA PACERS-MILWAUKEE BUCKS 142-130

Il secondo confronto in meno di quarantott'ore tra gli Indiana Pacers e i Milwaukee Bucks, nonché il quinto in due mesi, ha lo stesso esito del precedente: sono ancora una volta i padroni di casa a trionfare, dilagando nel terzo quarto con un parziale di 47-29 che indirizza definitivamente la sfida. Il trascinatore è ancora Tyrese Haliburton, che contro i Bucks si esalta e trova 31 punti con 12 assist per i compagni: nasce anche dalle sue mani la super-serata dei Pacers, che chiudono con 142 punti e otto giocatori in doppia cifra (tre a quota 15), scalando fino al quinto posto a Est con la quinta vittoria di fila (19-14). Ai Bucks non bastano i 26 punti di Giannis Antetokounmpo, che ci aggiunge 11 rimbalzi e 8 assist, e i 23 di Damian Lillard per evitare la sconfitta. La spuntano i Pacers, ma Milwaukee resta seconda nell'Eastern Conference (24-10).

LOS ANGELES LAKERS-MIAMI HEAT 96-110

Miami acuisce la crisi dei Los Angeles Lakers, che subiscono una pesante sconfitta in casa e scivolano al 10° posto nella Western Conference (17-18), col terzo ko consecutivo. Gli Heat lasciano l'area ai Lakers, ma dominano in tutti gli altri aspetti del gioco e chiudono la loro vittoria nell'ultimo quarto, dominato con 38 punti a referto. Sono otto i giocatori in doppia cifra per gli ospiti, guidati dall'ottima prova di Tyler Herro: 21 punti e 6 rimbalzi. Alle sue spalle Jaquez (16), Jovic e Adebayo (15), ma incide anche la doppia doppia da 10 punti e 14 rimbalzi di Kevin Love. Miami sale così al quarto posto a Est (20-14), mentre i Lakers gettano via le ottime prove di Davis (29 punti e 17 rimbalzi) e Reaves (24). Delude in particolare LeBron, che chiude con 12 punti e nove assist.

SACRAMENTO KINGS-ORLANDO MAGIC 138-135 dts

Servono due tempi supplementari ai Sacramento Kings per sconfiggere gli Orlando Magic, che risalgono dal -12 di metà gara e portano la sfida ai supplementari, crollando solo nei secondi finali del secondo extra-time. In un match combattutissimo, gli ospiti perdono uomini a pioggia: Franz Wagner e Gary Harris si arrendono dopo pochi minuti, lasciando tutto il peso della squadra sulle spalle di Paolo Banchero. Quest'ultimo si prende in toto la responsabilità e chiude con 43 punti e un totale di 4 rimbalzi e 5 assist, precedendo Suggs (24) nello scoresheet dei suoi. Non basta però ai Magic, che scivolano in sesta posizione a Est (19-15) subendo il terzo ko consecutivo e vengono travolti... da un ex. Domantas Sabonis era stato scelto al draft e subito scambiato, dunque ci tiene a far vedere ad Orlando cosa si è persa: la sua prova è sontuosa, con 22 punti sommati a 23 rimbalzi e 12 assist. Il lituano non è comunque il top-scorer dei suoi: guidano Monk (37) e Keegan Murray (28). I Kings salgono così al quinto posto a Ovest (20-13).

PHOENIX SUNS-LOS ANGELES CLIPPERS 122-131

I Clippers non si fermano più e dominano a Phoenix, sconfiggendo i padroni di casa col punteggio di 131-122: a nulla servono i timidi tentativi di rimonta dei padroni di casa, tuttora privi di Durant, in un ultimo quarto controllato dagli ospiti. Brilla la stella di Paul George, che pone il suo marchio sulla 13a vittoria nelle ultime 15 per i Clippers: per lui 33 punti tirando a 8/14 dal campo e 7 rimbalzi. Alle sue spalle non sfigurano Kawhi Leonard (30) e James Harden, che chiude con 22 punti e 11 assist. Ai Suns non basta la grande partita di Devin Booker, che mette a referto 35 punti e 6 assist. Alle sue spalle non brilla però Bradley Beal, con 21 punti e un misero 7/20 dal campo, mentre i compagni deludono in una prova sottotono per i Suns. I Clippers mantengono il quarto posto a Ovest col quarto successo consecutivo (21-12), mentre i Suns scivolano in 9a posizione (18-16).

ATLANTA HAWKS-OKLAHOMA CITY THUNDER 141-138

Un match dominato dagli Atlanta Hawks rischia di veder sfumare la vittoria nei secondi finali, quando la formazione di casa si disunisce e fa tornare gli Oklahoma City Thunder a un solo possesso di distanza dopo il +17 di metà gara. Qui è Isaiah Joe l'uomo decisivo in negativo, sbagliando la tripla che consegnerebbe il pari alla seconda forza della Western Conference, che resta tale con 23 vittorie e 10 sconfitte. Negli Hawks, che portano sette giocatori in doppia cifra sui nove a referto, brilla Jalen Johnson: arriva il suo career high con 28 punti (11/18 dal campo), precedendo Trae Young (24), Bogdan Bogdanovic (23) e Dejounte Murray (22). Ai Thunder non basta l'ennesima prova sontuosa di Shai Gilgeous-Alexander, che chiude con 33 punti e un totale di 13 rimbalzi e 8 assist. Il canadese è l'ultimo ad arrendersi e guida la tentata rimonta nel quarto quarto, ma la spuntano gli Hawks: ora Atlanta è decima a Est (14-19).

DALLAS MAVERICKS-PORTLAND TRAIL BLAZERS 126-97

I Dallas Mavericks fanno subito la differenza, chiudendo sul +31 a metà gara, e infliggono una durissima sconfitta ai Portland Trail Blazers: Scoot Henderson e compagni restano così saldamente penultimi a Ovest (9-24), mentre i Mavs mantengono il settimo posto (20-15). Non bastano i 16 punti di Shaedon Sharpe e i 15 di Anfernee Simons per raddrizzare l'ennesima serataccia dei Blazers, che vengono dominati dal primo all'ultimo minuto. Il leader dei Mavericks è sempre Luka Doncic, che chiude con 41 punti e un totale di sei rimbalzi e cinque assist in soli trenta minuti: alle sue spalle un altrettanto impattante Kyrie Irving con 29 punti, che va a completare un duo che indirizza la gara in meno di mezz'ora.

NEW YORK KNICKS-CHICAGO BULLS 116-100

I Knicks si svegliano dopo l'intervallo, chiuso sotto di quattro punti, e indirizzano definitivamente la partita nella ripresa, firmando una netta vittoria. Sono due gli assoluti protagonisti nel 116-100 sui Bulls, che segnano 45 punti e ne subiscono 65 nella ripresa: Julius Randle e Jalen Brunson. Il primo chiude con 35 punti, mentre il secondo risponde chiudendo a quota 31 con 13 assist. Alle loro spalle gli 11 punti di Anunoby e Divincenzo, che si sommano alla doppia doppia da 10 punti e 20 rimbalzi di Hartenstein. Nasce così il successo dei Knicks, che salgono all'ottavo posto a Est (19-15), mentre i Bulls scivolano in 11a posizione (15-21): non bastano i 28 punti di DeRozan e i 26 di Coby White, sommati ai 16 rimbalzi di Drummond, per evitare il ko.

HOUSTON ROCKETS-BROOKLYN NETS 112-101

Houston macina pallacanestro nella zona offensiva, dominando col fisico e i rimbalzi, e non lascia scampo ai Nets: 10a sconfitta in 12 partite per Brooklyn, che crolla nel terzo quarto (38-25) e non si rialza più, scivolando in nona posizione a Est (15-20) col quinto ko consecutivo. La prova è sottotono per tutta la squadra dei Nets, che chiudono sì con sette giocatori in doppia cifra, ma hanno in Bridges e Cam Johnson (15 a testa) i migliori. Brillano invece i Rockets, trascinati dai 30 punti di Sengun e dai 21 di VanVleet. Ora Houston, dopo aver ottenuto un successo convincente contro una squadra che tira con percentuali infime (36/93 dal campo), è ottava a Ovest (17-15).

MEMPHIS GRIZZLIES-TORONTO RAPTORS 111-116

Prosegue la marcia dei nuovi Toronto Raptors, una squadra trasformata dallo scambio che ha portato Quickley e Barrett in Canada, che riesce ad espugnare Memphis col punteggio di 116-111. Non c'è partita fino al terzo quarto, nel quale i Raptors volano sul +17, salvo poi concedere campo ai rivali e rischiare grosso sul ritorno dei Grizzlies nell'ultimo periodo. Un parziale di 16-4 non basta per la rimonta vincente di Ja Morant e compagni, con quest'ultimo top-scorer del match: 28 punti per lui, precedendo Jackson Jr (24) e Bane (22), ma i Grizzlies vanno ko e perdono ancora terreno a Ovest, dove sono terzultimi (11-23). Esultano invece i Raptors, coi 26 punti di Quickley e i 24 di Siakam, che precedono Barnes (20), Schroder (16) e il già menzionato RJ Barrett (14). Toronto esulta e resta 12a a Est (14-20).

UTAH JAZZ-DETROIT PISTONS 154-148 dts

Una partita epica regala la vittoria agli Utah Jazz, che centrano il terzo successo consecutivo e battono i Detroit Pistons dopo un tempo supplementare: anche questa volta i Pistons vendono carissima la pelle, ma vengono riacciuffati nell'ultimo quarto e si arrendono col punteggio di 16-10 nell'extratime. Sontuosa la prova di Jordan Clarkson, che incide sulla gara con 36 punti dalla panchina ed è il top-scorer di Utah, precedendo Markkanen (31) e Sexton (25). Simone Fontecchio parte ancora in quintetto e fornisce il suo ampio contributo nella 9a vittoria nelle ultime dodici per i Jazz: 16 punti, 7 rimbalzi e 4 assist per l'azzurro in 35' giocatori. Ai Pistons, che restano ultimissimi a Est (3-31), non bastano i 36 punti di Bojan Bogdanovic e i 31 (con 12 assist) di Cade Cunningham: la squadra ne porta sei in doppia cifra, con Burks a quota 27, ma subisce l'ennesimo ko. Mentre Utah risale in 12a posizione a Ovest (16-19).

CLEVELAND CAVALIERS-WASHINGTON WIZARDS 140-101

Vittoria netta e mai in discussione per i Cleveland Cavaliers, che dominano a rimbalzo contro una versione spenta dei Washington Wizards e continuano ad ampliare il loro vantaggio a partire dal secondo quarto, raggiungendo il +25 nel terzo periodo e non fermandosi più. Il trascinatore è Max Strus, che chiude con 24 punti precedendo Mitchell (22) e LeVert (21) in una squadra che ne porta sette in doppia cifra: Cleveland risale così fino al settimo posto a Est, con uno score di 19-15 per i Cavs. Notte fonda invece per i Wizards, tuttora privi di Gallinari e incapaci di incidere nell'altra metà campo: Kuzma segna 16 punti, ma non bastano per dare una speranza ai suoi, che sono sempre penultimi nell'Eastern Conference (6-27).