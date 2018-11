Nba: Brooklyn batte Denver di super Jokic. Embiid è strepitoso e trascina i 76ers

10/11/2018

Charlotte Hornets-Philadelphia 76ers 132-133

Partita molto combattuta quella disputata al Wells Fargo Center, dove i padroni di casa riescono a sconfiggere gli avversari di turno solamente però dopo un overtime. Incredibile prestazione di Embiid che mette a segno una doppia doppia da 42 punti e 18 rimbalzi, il camerunense aiutato da Simmons (22 punti e 13 rimbalzi) e Saric (18) riesce a regalare ai tifosi l’ottava vittoria stagionale. Ottima prestazione anche di Charlotte con Walker che realizza 30 punti.



Washington Wizards-Orlando Magic 108-117

Il periodo no di Washington continua, con la sconfitta di questa notte contro i Magic, i Wizards portano il loro record sole due vittorie su undici partite giocate, classificandosi così al penultimo posto a Est (solo i Cavs hanno fatto peggio). I Magic guidati da Gordon (20) e Vucevic (21 punti e 14 rimbalzi) ottengono così la loro quinta vittoria stagionale. Nei Wizards purtroppo i soliti Wall (19 punti e 12 rimbalzi) e Beal (27 punti) non bastano.



Detroit Pistons-Atlanta Hawks 124-109

Nessun problema per Detroit che distanzia Atlanta di 15 punti. Per i Pistons, Drummond autore di una doppia doppia da 23 punti e 11 rimbalzi, aiutato da Johnson (22) riesce a battere gli Hawks. Nella notte male Griffin che in 25 minuti mette a segno solo 6 punti, collezionando però 9 assist e 9 rimbalzi. Negli Hawks Lin e Young realizzano rispettivamente 19 e 16 punti.



Indiana Pacers-Miami Heat 110-102

Dopo la vittoria contro gli Spurs di Belinelli, gli Heat fanno fuori anche gli Indiana Pacers di Oladipo (22 punti e 10 rimbalzi). Protagonista della vittoria è sicuramente Hassan Whiteside (doppia doppia da 11 punti e 20 rimbalzi) che insieme a Olynyk (20 punti) ha messo in grande difficoltà i lunghi di Indiana. Nota positiva in uscita dalla panchina per i Pacers, il lituano Domantas Sabonis che realizza 17 punti con 11 rimbalzi.



Brooklyn Nets-Denver Nuggets 112-110

Vincono a sorpresa con un canestro allo scadere di Caris LeVert, i Nets rifilano ai Nuggets la loro seconda sconfitta consecutiva (per un complessivo di tre su dodici gare). Incredibile ma allo stesso tempo inutile ai fini del risultato la grandissima prestazione di Nikola Jokic che mette a segno ben 37 punti e 21 rimbalzi. I Nets guidati da LeVert (17), Russell (23) e Allen (18) riescono nell’impresa.



Boston Celtics-Utah Jazz 115-123

Notte del ritorno nello stato dello Utah per l'ex Gordon Hayward (13 punti in 25 minuti) accolto con numerosi fischi dai suoi vecchi tifosi. Boston priva di Irving viene però sconfitta, nonostante i 21 di Tatum e i 22 di Rozier, a guidare l'offensiva anti-Celtics ci ha pensato il trio formato da Gobert (17 punti e 15 rimbalzi), Mitchell (21 punti) e Ingles (27 punti).



Minnesota Timberwolves-Sacramento Kings 110-121

Continua la crisi a Minnesota dove i T-wolves vengono sconfitti per la nona volta in stagione, questa volta vittime dei Sacramento Kings, protagonisti di un ottimo inizio di stagione. Sacramento, guidata in prima linea da Cauley-Stain (25 punti), Fox (16 e 10 assist) e Hield (15 punti e 10 rimbalzi) riesce così a portare a casa la settima vittoria stagionale in dodici gare. Nelle fila di Minnesota solo tre i giocatori in doppia cifra: Towns autore di una grandissima prestazione da 39 punti e 19 rimbalzi, Rose da 21 punti e Butler da 13.