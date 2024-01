Nba: Boston torna alla vittoria, sorridono Denver e le due di Los Angeles

I Celtics passano a Houston, i campioni in carica battono Washington. Lakers e Clippers ok su Portland e Brooklyn

© Getty Images Nella notte Nba, Boston batte 116-107 Houston tornando al successo dopo il ko interno contro i campioni in carica di Denver che, invece, si impongono 113-104 a Washington contro i Wizards. Sorridono anche le due di Los Angeles: Lakers e Clippers superano rispettivamente Portland (134-110) e Brooklyn (125-114). Orlando domina Miami nella ripresa e vince 105-87, mentre a completare la giornata è Phoenix, che stende 117-110 Indiana.

HOUSTON ROCKETS-BOSTON CELTICS 107-116

Boston riscatta il primo ko interno vincendo 116-107 in Texas contro Houston: finisce 116-107 per i Celtics che riescono a vincere grazie ad un ottimo primo tempo da 70-55, un +15 che gli ospiti amministrano soprattutto nel finale. I Rockets crollano nonostante un super Sengun da 24 punti, 12 rimbalzi e 10 assist, ma dall'altra parte ci sono i 32 di Porzingis che riesce anche a chiudere con addirittura 5 stoppate. Con il successo del Toyota Center, Boston consolida la vetta con 33-10 quando la Regular Season è al giro di boa. Ad Ovest, i Rockets sono a 20-22, appena sotto i Lakers per la lotta al play-in.

WASHINGTON WIZARDS-DENVER NUGGETS 104-113

I campioni in carica approfittano al meglio dello scontro diretto ad Ovest tra Minnesota e Okc e passano 113-104 a Washington. Denver scappa via nei primi due quarti (62-52 all'intervallo lungo) e perde soltanto di un punto la ripresa (52-51). Decisivo ancora Nikola Jokic: l'Mvp delle scorse Finals mette a referto una doppia doppia da 42 punti e 12 rimbalzi, realizzando però anche 8 assist. Inutili i 15 con 13 assist di Jones per i Wizards, sempre più in fondo alla Eastern Conference (7-35 il record). Denver è invece a 30-14, al terzo posto ad Ovest.

LOS ANGELES CLIPPERS-BROOKLYN NETS 125-114

Super rimonta dei Clippers che, sotto 99-84 a 12 minuti dalla fine, trovano un super ultimo quarto da 41-15 e ribaltano i Nets, che non riescono nel secondo successo di fila a Los Angeles dopo quello sui Lakers. Tra i protagonisti assoluti c'è James Harden, che mette a referto una doppia doppia da 24 punti e 10 assist. Non bastano i 26 di Bridges, invece, ai Nets. Nella Western Conference, i Clippers sono quarti con 27-14 e nulla vieta di sognare la vetta che dista meno di tre partite, mentre ad Est i Nets restano fuori dalla zona play-in fallendo l'aggancio al decimo posto di Atlanta.

LOS ANGELES LAKERS-PORTLAND TRAIL BLAZERS 134-110

Poche ore dopo il trionfo dei Clippers, alla Crypto.com Arena arriva quello dei Lakers, che superano 134-110 Portland. Match senza storia anche per via dell'ottimo avvio dei gialloviola, che all'intervallo lungo sono già sul +13 (67-54), ma il distacco aumenta anche nella ripresa. I padroni di casa sorridono grazie ai 34 punti di uno scatenato D'Angelo Russell, mentre sono 28 per LeBron James e 14 con 14 rimbalzi di Davis. Inutili, invece, i 23 di Brogdon per la franchigia dell'Oregon. Ad Ovest, i Lakers pareggiano il record e agganciano Utah (22-22), mentre i Blazers restano penultimi con 12-30.

PHOENIX SUNS-INDIANA PACERS 117-110

Un super Kevin Durant stende i Pacers: finisce 117-110 per Phoenix che, grazie all'ex Golden State e Brooklyn, batte Indiana aggancia i playoff, raggiungendo a 24-18 di record il sesto posto di Dallas. KD risulta fondamentale soprattutto in avvio e nel finale, mettendo a referto 40 punti con 9 rimbalzi e 18/25 dal campo, ma è ben aiutato anche da Booker (26) e Beal (25). Agli ospiti, che restano sesti ma ad Est insieme a Miami, non bastano i 18 di Buddy Hield: troppo pesante l'assenza di Haliburton.

ORLANDO MAGIC-MIAMI HEAT 105-87

Grazie ad una super ripresa, Orlando batte Miami: al Kia Center finisce 105-87 per i Magic, che all'intervallo erano però avanti soltanto di un possesso (48-46). Gli Heat non riescono a reggere il ritmo nella ripresa e cadono nonostante i 22 punti con 11 rimbalzi di Adebayo, ma i vicecampioni in carica pagano i soli 15 punti di Jimmy Butler. Super Banchero, invece, tra le fila dei padroni di casa: doppia doppia da 20 punti e 10 rimbalzi, oltre ai 19 di Franz Wagner. Terzo ko di fila per Miami, vittoria fondamentale per Orlando, ora ottava ad una sola partita di distanza dal settimo posto occupato proprio dagli Heat, al momento fuori dalla zona playoff.