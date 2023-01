Nba: Boston sconfigge Doncic, Banchero ko contro Memphis  

nba

I Celtics ripartono dopo due sconfitte consecutive, regolando Doncic e compagni col punteggio di 124-95: solo 23 punti per lo sloveno. Ad Orlando non bastano i 30 punti dell'italoamericano

© Getty Images Dopo la brutta sconfitta contro i Thunder, riparte la marcia dei Boston Celtics, che ottengono la vittoria più importante: Tatum trova 29 punti e una tripla doppia nel successo sui Dallas Mavericks di Luka Doncic (124-95). Continua la marcia dei Grizzlies, che hanno la meglio sui Magic di Paolo Banchero (123-115): non bastano i 30 punti dell'italoamericano. Denver travolge i Clippers (122-91), 49 punti per Markkanen nel successo di Utah.

DALLAS MAVERICKS-BOSTON CELTICS 95-124

Boston riparte subito, dopo la pesante sconfitta contro i Thunder, e domina la sfida contro i Dallas Mavericks di Luka Doncic, riuscendo a contenere lo sloveno: solo 23 punti per uno dei fortissimi candidati al ruolo di Mvp, che commette molti errori al tiro. La sfida viene indirizzata subito dai Celtics, che a metà partita hanno già un considerevole vantaggio di 18 punti e non vedono il loro successo mai in discussione. Il trascinatore indiscusso è Jayson Tatum, alla seconda tripla doppia in carriera: 29 punti, 14 rimbalzi e 10 assist a referto per la stella di Boston, efficacissima da tre punti (14 triple). Sono invece 19 le realizzazioni di Jaylen Brown, che nel successo a Dallas agisce da secondo violino. I Celtics vincono 124-95 e restano così primi nella Eastern Conference, con uno score di 27 successi e 12 sconfitte, ripartendo dopo due ko consecutivi.

DENVER NUGGETS-LOS ANGELES CLIPPERS 122-91

Sfida senza storia, quella tra i Denver Nuggets e i Clippers, viste le statistiche da dimenticare della formazione di Los Angeles: Powell e compagni mettono a referto un modesto 5/37 da tre punti, non portando nessuno dei titolarissimi in doppia cifra. Ne approfittano i Nuggets, che vincono 122-91 senza troppi patemi d'animo. La sfida viene indirizzata subito dai padroni di casa, che a metà partita si trovano sul +34 e si concedono anche il lusso di rallentare nell'ultimo quarto, concedendo qualche punto in più agli avversari. I Nuggets portano la bellezza di sette giocatori in doppia cifra, facendo ruotare di fatto tutta la rosa: Jokic si limita a 12 punti, mentre il top-scorer è Jamal Murray con 18 punti. Un successo che consente a Denver di proseguire a braccetto coi Grizzlies in testa alla Western Conference, con 25 successi e 13 sconfitte.

ORLANDO MAGIC-MEMPHIS GRIZZLIES 115-123

Non basta un grande Paolo Banchero ad evitare la sconfitta degli Orlando Magic, che cadono contro i Memphis Grizzlies col punteggio di 123-115. Il momento decisivo arriva nel secondo quarto, quando gli ospiti mettono a referto un parziale da 43-23 che indirizza definitivamente la partita e toglie ogni speranza di rimonta ai Magic, comunque molto efficaci nella seconda metà del match. Arriva così la quinta vittoria per i Grizzlies, mentre per Orlando sono quattro i ko nelle ultime cinque gare, con l'unica gioia del successo contro i Thunder. Il protagonista assoluto della sfida è Jaren Jackson jr., che domina sotto canestro con un formidabile 12/14 al tiro e 10 rimbalzi, mettendo a referto 31 punti. Lo aiuta la stella di Memphis, quel Ja Morant che risulta essere il miglior realizzatore della partita con 32 punti e il parziale che stende Orlando. Banchero può essere comunque soddisfatto della sua prestazione personale, perchè ottiene la sua quarta partita con 30 o più punti: l'italoamericano, sempre più leader dei Magic, chiude a quota 30 in 36 minuti. Non bastano però per evitare il ko casalingo, che mantiene Orlando al 13° posto nella Eastern Conference (14-25).

HOUSTON ROCKETS-UTAH JAZZ 114-131

Gli Utah Jazz non schierano nuovamente Simone Fontecchio, ma ottengono una super-vittoria a Houston: finisce 131-114, nella notte del career-high di uno strepitoso Lauri Markkanen, che realizza la bellezza di 49 punti con otto rimbalzi. I Jazz, che stanno superando ogni aspettative, arrivano così a metà campionato con 20 vittorie e 21 ko, trascinati dal finlandese. La partita, che stava per mettersi male per Utah nel terzo quarto, viene raddrizzata da un parziale di 10-0 che consente agli ospiti di tornare avanti e non abbandonare più la posizione di vantaggio. Oltre ai 49 punti di Markkanen, autore di una prestazione mostruosa con 15/27 dal campo, 6/15 da tre e 13/13 ai liberi in 36 minuti di gioco, arrivano i 19 punti di Clarkson e Beasley per i Jazz. A Houston, sempre ultima a Ovest, non bastano i 23 punti di Porter e i 20 di Alperen Sengun.