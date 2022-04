Nba: Boston chiude seconda, 26 punti per Gallinari e Atlanta è nona  

NBA

I Celtics vincono a Memphis e superano Bucks e Sixers, Hawks sicuri del fattore campo nel play-in contro Charlotte. Ad Ovest, Golden State è terza davanti a Dallas

Nell'ultima giornata di Regular Season dell'Nba, Boston vince a Memphis e chiude al secondo posto ad Est davanti a Milwaukee, ko a Cleveland, e a Philadelphia, che passa contro Detroit. I 26 punti di Danilo Gallinari, invece, permettono ad Atlanta di battere Houston e mantenere il fattore campo nel play-in contro Charlotte. Ad Ovest, a finire terza è Golden State, che si impone in casa dei Pelicans: a Dallas non basta il successo sugli Spurs. Getty Images

MEMPHIS GRIZZLIES-BOSTON CELTICS 110-139

Boston non fa calcoli e vince 139-110 a Memphis chiudendo al secondo posto la Eastern Conference con 51-31 di record. Una sfida indirizzata già nella prima metà di gara con il 72-49 dell'intervallo lungo: un +23 che diventa +29 alla sirena conclusiva. Tatum mette a referto 31 punti e 9 rimbalzi con 11/14 al tiro, mentre i Grizzlies fanno riposare i big e non vanno oltre la doppia doppia di Aldama, a quota 20 punti e 10 rimbalzi, e la tripla doppia di Jonchar: 17 punti, 13 rimbalzi e 10 assist. Ai playoff, Boston attende la vincente del play-in tra Brooklyn e Cleveland, mentre Memphis, seconda ad Ovest, sfiderà Minnesota o i Clippers.

BROOKLYN NETS-INDIANA PACERS 134-126

I Nets non sbagliano e stendono 134-126 Indiana conservando il settimo posto e garantendosi il fattore campo contro Cleveland nel play-in. Durant e compagni partono forte e a fine primo tempo sono già sul +16 (76-60), un vantaggio gestito nella ripresa. Per KD è tripla doppia da 20 punti, 10 rimbalzi e 16 assist, mentre Irving mette a referto 35 punti con 15/20 al tiro, stessa percentuale di Brissett (a quota 28) per Indiana. Brooklyn se la vedrà ora con Cleveland: in caso di vittoria, affronterà Boston al primo turno di playoff.

CLEVELAND CAVALIERS-MILWAUKEE BUCKS 133-115

Cleveland vince contro le riserve di Milwaukee ma non riesce a togliere il settimo posto ai Nets: volerà a Brooklyn andando a caccia dell'impresa per andare direttamente ai playoff contro Boston. I Cavs superano 133-115 i Bucks grazie a 32 punti con 10 rimbalzi di Love, che tira 8/11 dall'arco, mentre Milwaukee perde nonostante i 28 punti di Mamukelashvili, i 27 di Thanasis Antetokounmpo e i 24 con 10 rimbalzi di Nwora. Con 51-31 di record, Milwaukee chiude terza, evita un possibile incrocio già al primo turno con Brooklyn e sfiderà Chicago.

PHILADELPHIA 76ERS-DETROIT PISTONS 118-106

Chiude al quarto posto ad Est, invece, Philadelphia, che batte 118-106 Detroit ma resta dietro Boston e Milwaukee. Senza Harden e Embiid, i 76ers superano comunque i Piston con 80 punti del trio composto da Milton (30), Maxey (25) e Reed (25), allungando nel secondo tempo dopo il 62-60 dell'intervallo lungo, mentre Detroit chiude con 59 sconfitte in 82 partite una disastrosa Regular Season. Philadelphia se la vedrà ora con Toronto ai playoff, con un possibile incrocio al secondo turno contro la capolista Miami.

HOUSTON ROCKETS-ATLANTA HAWKS 114-130

Atlanta vince l'ultima partita di Regular Season e conferma il fattore campo nel play-in contro Charlotte nonostante il 43-39 condiviso proprio con gli Hornets. Un 130-114 che matura nel primo tempo da 73 punti degli Hawks, trascinati da Trae Young che va in doppia doppia con 28 punti e 11 assist, oltre che 4 triple e il 50% (10/20) dal campo. Un gran contributo, però, lo dà anche Danilo Gallinari, che realizza 26 punti con un primo tempo da 7/8 al tiro: numeri importanti per il Gallo, tra i migliori dei suoi e stabilmente nelle rotazioni degli Hawks. Houston, invece, chiude come squadra dal peggior record Nba (20-62) e nonostante i 41 punti di Green e i 26 di Porter. Atlanta si può ora concentrare sul play-in contro Charlotte.

CHARLOTTE HORNETS-WASHINGTON WIZARDS 124-108

Charlotte perde dunque la volata per il nono posto contro Atlanta: inutile il 124-108 su Washington, che saluta la stagione con il ko numero 47. La vittoria matura grazie al 68-54 del secondo tempo, visto che a metà gara è 56-54 in favore degli Hornets. Rozier è top scorer con 25 punti, mentre LaMelo Ball sfiora la tripla doppia con 24 punti, 10 rimbalzi e 9 assist, trovando un clamoroso 6/7 dall'arco. Agli Wizards, invece, non bastano i 21 di Hachimura. Charlotte volerà ora in Georgia per restare in corsa per i playoff.

NEW ORLEANS PELICANS-GOLDEN STATE WARRIORS 107-128

Ad Ovest, invece, il terzo posto va a Golden State, che batte 128-107 i Pelicans a New Orleans e supera Dallas nel duello a distanza per evitare la quarta posizione. Gli Warriors dominano nel secondo quarto (41-22) e negli ultimi 12 minuti (39-31), assicurandosi la vittoria grazie a 41 punti di Klay Thompson, che trova 7 triple e un ottimo 16/29 dal campo. Ai padroni di casa, invece, non bastano i 19 di Marshall. Gli uomini di Kerr sfideranno Denver al primo turno. I Pelicans, già sicuri del nono posto, sfideranno invece gli Spurs nel play-in: gara da dentro o fuori per New Orleans.

DALLAS MAVERICKS-SAN ANTONIO SPURS 130-120

A nulla serve, quindi, il 130-120 con cui Dallas batte gli Spurs. Match deciso di fatto dal +15 (38-23) del terzo quarto, dopo il perfetto 59-59 di metà gara. Doncic mette a referto 26 punti con 8/18 al tiro, 8 rimbalzi e 9 assist, mentre a San Antonio non bastano i 24 punti di Johnson. La classifica finale ad Ovest vede Dallas chiudere quarta: sfiderà Utah al primo turno di playoff. San Antonio, invece, volerà a New Orleans per disputare il play-in da dentro o fuori contro i Pelicans.

PORTLAND TRAIL BLAZERS-UTAH JAZZ 80-111

Utah domina 111-80 a Portland e si garantisce il quinto posto della Western Conference, sfidando dunque Dallas al primo turno dei playoff. I Blazers durano un quarto (19-16), poi i Jazz travolgono i padroni di casa con 22 punti di Hernangomez e la doppia doppia di Rudy Gobert da 18 punti e 13 rimbalzi, che aiutano a trovare il +31 finale con un secondo tempo da 59-40. Utah finisce con 49-33 di record, mentre Portland incassa la sconfitta numero 55 e chiude una Regular Season da incubo: quindici ko nelle ultime sedici partite.

MINNESOTA TIMBERWOLVES-CHICAGO BULLS 120-124

Chicago si aggiudica per 124-120 l'ininfluente match in casa di Minnesota: i Timberwolves erano già sicuri del settimo posto e del play-in in casa contro i Clippers, mentre i Bulls non potevano andare oltre il sesto posto e l'incrocio al primo turno contro i campioni in carica di Milwaukee. Chicago chiude comunque con una vittoria grazie ad un primo tempo da 70 punti e ai 35 di Williams, oltre che ai 26 di Dosunmu. Minnesota, invece, non va oltre i 17 di Knight: ora è tempo di pensare alla sfida contro i Clippers.

DENVER NUGGETS-LOS ANGELES LAKERS 141-146

Sara Golden State-Denver al primo turno di playoff ad Ovest: i Nuggets perdono 146-141 all'overtime contro i Lakers, che chiudono una stagione da dimenticare con un successo arrivato grazie all'11-6 del supplementare, dopo il 135-135 dei primi 48 minuti di gioco. Scatenato Monk, che realizza 41 punti, mentre Reaves trova addirittura una tripla doppia da 31 punti, 16 rimbalzi e 10 assist. Senza Jokic, invece, i migliori sono Howard (25) e Forbes (24) per Denver, che tiene a riposo l'Mvp della scorsa Regular Season (a caccia del bis) in vista della serie contro gli Warriors.

PHOENIX SUNS-SACRAMENTO KINGS 109-116

Già sicura da tempo del primo posto ad Ovest, Phoenix chiude la sua Regular Season da record con un'ininfluente sconfitta per 116-109 contro Sacramento, che saluta la stagione con una prestigiosa vittoria che, tuttavia, non cancella un anno da dimenticare. Il 67-51 del primo tempo è sufficiente per i Kings, che vincono grazie ai 19 punti di Holiday e Jones. Con Booker e Paul a riposo, Phoenix va ko ma chiude con 64-18 di record, miglior risultato nella storia della franchigia. E ora, attende la sua avversaria, che verrà fuori dal play-in.

ORLANDO MAGIC-MIAMI HEAT 125-111

Come Phoenix, anche Miami, già sicura della vetta della Eastern Conference, perde all'ultima incassando un -14 nel testacoda contro Orlando, che chiude invece da ultima in classifica e con il secondo peggior record stagionale. Miami perde nonostante la super doppia doppia di un Oladipo da 40 punti, 10 rimbalzi e 13/22 dal campo (e 5/11 dall'arco), mentre Bamba per i Magic contribuisce con 21 punti (gli stessi di Hampton) e 10 rimbalzi. Miami guarderà ora da spettatrice interessata al play-in, stagione finita invece per Orlando.

LOS ANGELES CLIPPERS-OKLAHOMA CITY THUNDER 138-88

I Clippers salutano la Regular Season con un roboante +50 rifilato agli Oklahoma City Thunder: vittoria che non cambia la classifica, visto che la formazione di Lue chiude ottava ad Ovest e volerà in Minnesota per il play-in, ma che dà ancora più morale. I tre migliori realizzatori sono tutti dei Clippers: 35 punti con 13 rimbalzi e 7/10 dall'arco per Coffey, mentre Kennard si ferma a 20 e Boston a 18. Si chiude con un pessimo 24-58 di record, invece, la Regular Season di Okc, che non va oltre i 17 di Kalaitzakis e Simpson. Chi vince tra Los Angeles e Minnesota, invece, affronterà Memphis.

NEW YORK NKICKS-TORONTO RAPTORS 105-94

Sconfitta ininfluente per Toronto, già sicura del quinto posto ad Est e del confronto al primo turno contro Philadelphia. Al Madison Square Garden vincono allora 105-94 i Knicks, che salutano la stagione con una bella vittoria costruita con il 32-22 dell'ultimo quarto, con la doppia doppia da 42 punti e 10 rimbalzi di Toppin e la tripla doppia da 34 con 10 rimbalzi e 12 assist di Quickley. Boucher a quota 21, invece, è il migliore dei Raptors, ora concentrati sulla post Season e sulla sfida a Embiid ed Harden.