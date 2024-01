Nba: Banchero espugna Denver, vincono Boston e Minnesota. E Curry salva Golden State

NBA

L'italoamericano è decisivo nel 122-120 esterno sui Nuggets, che cadono come Okc

© afp La notte di Nba, con 14 match in programma, regala emozioni. Allungo in vetta per i Boston Celtics a Est e i Minnesota Timberwolves a Ovest. Questi ultimi sconfiggono Houston e approfittano del ko di Okc e della sconfitta di Denver, battuta in casa dagli Orlando Magic di Banchero (32). Curry salva i Warriors nel finale, crisi nera per i Lakers che vanno ko contro Memphis. Ko i 76ers, vincono Dallas e i Kings. Indiana vola, i Suns mandano ko Miami.

BOSTON CELTICS-UTAH JAZZ 126-97

Non si interrompe la marcia dei Boston Celtics, che regolano gli Utah Jazz di Simone Fontecchio e mantengono la vetta a Est (27-7) e l'imbattibilità casalinga, chiudendo la sfida già nel secondo quarto: qui viene sancito il +31 che poi, sostanzialmente, permane fino al termine della sfida. Ai Jazz non bastano i 17 punti di Lauri Markkanen e la doppia doppia di John Collins, in una serata che è sottotono anche per Simone Fontecchio: l'azzurro chiude con 7 punti, 4 rimbalzi e 3 assist in 25' giocati, partendo nuovamente dal quintetto. Numeri che non bastano per la vittoria della formazione di Salt Lake City, che resta 12a a Ovest (16-20). Per i Celtics brilla invece la stella di Jayson Tatum, Mvp del match con 30 punti: sono sei i giocatori in doppia cifra per Boston, con Porzingis (19) a recitare da ottima spalla.

HOUSTON ROCKETS-MINNESOTA TIMBERWOLVES 95-122

Non si ferma neanche la capolista della Western Conference, quella Minnesota che riparte subito e chiude il match contro gli Houston Rockets con un sontuoso ultimo quarto: il parziale di 38-23 sigilla la vittoria dei T'Wolves, sempre leader con uno score importante (25-9). Il migliore è Anthony Edwards, che non fa mai mancare il suo rendimento da top player e chiude con 24 punti, precedendo Karl Anthony Towns e il duo Reid-McDaniels (16), con Gobert in tripla doppia: 13 punti e 12 rimbalzi. Ai Rockets, che scivolano in nona posizione nella Western Conference (17-16), non bastano i 20 punti di Jalen Green e i 19 di Alperen Sengun per evitare la sconfitta.

DENVER NUGGETS-ORLANDO MAGIC 120-122

L'impresa della notte è degli Orlando Magic, che rimontano dal -13 del primo tempo e sconfiggono i campioni in carica. Nonostante i tanti infortuni, Banchero e compagni vincono nel finale punto a punto, con l'italoamericano letale dalla lunetta e il pareggio sbagliato da Jamal Murray sulla sirena. Nasce una stella a Denver e il suo nome è Banchero, che firma la prima tripla doppia della sua carriera contro il maestro di questo tipo di statistica: 32 punti, 10 rimbalzi e 11 assist per battere Jokic, in una Orlando che vede brillare anche Suggs (27), Anthony (23) e un protagonista inatteso. Franz Wagner è assente per infortunio e ne fa le veci suo fratello Mo, che chiude con 19 punti. Ai Nuggets non basta Nikola Jokic, che termina a 29 punti e ci aggiunge 4 rimbalzi e 8 assist: i Nuggets portano in doppia cifra anche Porter Jr (22) e Murray (20), ma vengono sconfitti e restano terzi a Ovest (25-12). Orlando invece aggancia il quinto posto a Est (20-15): con lei i Knicks, i Cavs e Miami.

PHILADELPHIA 76ERS-NEW YORK KNICKS 92-128

Colpo in trasferta per i New York Knicks, che non cadono nella serataccia di Julius Randle (8) e brillano a Philadelphia, travolgendo i 76ers con un avvio scoppiettante e un quarto quarto da 35-16 che chiude definitivamente i giochi. Per New York il trascinatore è sempre Jalen Brunson, che chiude a quota 29 punti precedendo Hartenstein (17) e Grimes (19) in una formazione che ne porta sette in doppia cifra. I Knicks agganciano così il gruppetto al quinto posto dell'Eastern Conference (20-15) e il terzo posto di Philadelphia (23-11) sembra avvicinarsi. I Sixers trovano 30 punti da Embiid e 27 da Maxey, ma a parte questi ultimi va in doppia cifra il solo Oubre (15). Un'autentica serataccia per la formazione di casa, che esce sconfitta con merito.

BROOKLYN NETS-OKLAHOMA CITY THUNDER 124-115

Cadono anche gli Oklahoma City Thunder, che subiscono il secondo ko consecutivo dall'avversaria più inattesa. I Brooklyn Nets avevano perso dieci delle ultime dodici gare, ma partono fortissimo e decollano con un vantaggio di trenta punti, che viene poi amministrato nel furibondo tentativo di rimonta finale di Okc. Questa volta non basta la sontuosa prova di Shai Gilgeous-Alexander, che è l'ultimo ad arrendersi e chiude con 34 punti e un totale di 9 rimbalzi e 6 assist. Alle sue spalle Jalen Williams (20) e Holmgren, ma questi ultimi non evitano la sconfitta di Oklahoma: i Thunder restano comunque secondi a Ovest (23-11). Nona posizione a Est, invece, per i Nets (16-20). I trascinatori sono Claxton e Dinwiddie, che chiudono con 23 punti ciascuno precedendo Cam Thomas (19) e Mikal Bridges (17). Nasce così una vittoria a sorpresa.

NEW ORLEANS PELICANS-LOS ANGELES CLIPPERS 95-111

La difesa dei Clippers si impone nella fase centrale del match e, dopo il 26-26 d'inizio gara, gli ospiti possono portarsi sul +24 e sigillare una sontuosa vittoria contro gli irriconoscibili Pelicans. New Orleans crolla in casa e tira al 35.9% dal campo, con una prova da dimenticare per tutto il suo pacchetto offensivo: Valanciunas chiude con 13 punti, ma Hawkins ottiene lo stesso bottino in soli sei minuti. Peggio fanno Zion Williamson, Ingram e McCollum che terminano a quota 12, in una squadra che viene agganciata dai Mavericks ed è sesta a Ovest (21-15). Quarto posto e mini-fuga sulle rivali, invece, per i Clippers (22-12): Paul George e Kawhi Leonard, rispettivamente con 24 e 19 punti, sono i volti del quinto successo consecutivo per la formazione losangelina. Brilla anche Harden, che chiude con 13 assist.

INDIANA PACERS-ATLANTA HAWKS 150-116

Gli Indiana Pacers si confermano il miglior attacco della Nba e segnando 78 punti nel solo primo tempo, indirizzando definitivamente la sfida contro gli inermi Atlanta Hawks. Non c'è storia in questo match, che vede i padroni di casa confezionare la bellezza di 50 assist e sfruttare l'ennesima ottima prova di Tyrese Haliburton: 10 punti e 18 assist per far girare l'attacco dei suoi, che ne portano otto in doppia cifra e hanno in Myles Turner (27) il loro assoluto top-scorer. Indiana sale così al quarto posto a Est (20-14), trovando il sesto successo consecutivo, mentre gli Hawks scivolano in 11a posizione (14-20). non bastano i 30 punti di Dejounte Murray e i 16 di Bogdan Bogdanovic contro un'Indiana da 150 punti: pesano una difesa "allegra" e la prova sottotono di Trae Young, che chiude con 13 punti e pochissimi assist.

PHOENIX SUNS-MIAMI HEAT 113-97

Successo importante per Phoenix, che questa volta non risente dell'assenza di Kevin Durant e sconfigge nettamente Miami. Il momento decisivo arriva nel terzo quarto, con un parziale di 32-20 che vale il +19 sugli Heat e chiude definitivamente la sfida. Brilla Grayson Allen, che tira a 9/14 da tre e chiude con 31 punti, precedendo nel tabellino Beal (25) e un Booker in doppia doppia: 20 punti e 10 asisst. Agli Heat, reduci dal successo sui Lakers, non bastano le buone prove di Adebayo (28 punti e 11 rimbalzi) e Love (20): pesa come un macigno l'assenza di Jimmy Butler, mentre deludono Herro (9) e il rookie Jaquez Jr (10). Miami viene così scavalcata dai Pacers e agganciata da un gruppetto al quinto posto dell'Eastern Conference (20-15), mentre i Suns sono ottavi a Ovest (19-16).

SACRAMENTO KINGS-TORONTO RAPTORS 135-130

Toronto chiude in svantaggio di venti punti a metà gara, recupera nella ripresa e sfiora il colpaccio a Sacramento, prima di crollare nel finale contro gli arrembanti Kings: sono Sabonis e compagni a trionfare col punteggio di 135-130 in un match dall'andamento folle ed entusiasmante. Non basta la grande prova di squadra dei Raptors, che portano otto giocatori in doppia cifra sui nove a referto: brillano in particolare Quickley e Barnes, con 20 punti a testa, nel tentativo di ribaltare le sorti della sfida. Non sfigurano neanche Siakam e Schroder (18), ma arriva il ko per i canadesi: Toronto resta così 12a a Est (14-21), mentre i Kings mantengono il quinto posto a Ovest (21-13) con un grande Sabonis. Il lituano centra la consueta tripla doppia: 24 punti, 15 rimbalzi e 11 assist. Con lui chiude a quota 24 Fox, in una formazione che ne porta sette sopra quota dieci punti: i migliori sono Keegan Murray (18) e Harrison Barnes (16), dopo le due All-Star. Esultano dunque i Kings tra le mura amiche.

DALLAS MAVERICKS-PORTLAND TRAIL BLAZERS 139-103

A quarantott'ore dalla sfida vinta 126-97 dai Dallas Mavericks, la formazione texana firma la sua personale doppietta contro i Portland Trail Blazers con un'altra prestazione dominante. Questa volta Luka Doncic non c'è, ma i suoi compagni bastano per sconfiggere l'avversaria, che viene travolta con un terzo quarto da 40-16 e termina lontanissima dai Mavs: 139-103 l'inappellabile punteggio finale. Il trascinatore è Kyrie Irving, che chiude con 24 punti e un totale di 9 rimbalzi e 5 assist, precedendo Hardy e Hardaway a quota 19. Dallas vola così al sesto posto a Ovest (21-15). dove i Blazers restano penultimi (9-25). Non bastano Jerami Grant (18) e i 17 punti di Scoot Henderson per evitare la terza sconfitta consecutiva, in una squadra che riesce comunque a portarne sei in doppia cifra.

LOS ANGELES LAKERS-MEMPHIS GRIZZLIES 113-127

Crisi nera per i Los Angeles Lakers, che affondano anche contro Memphis e infilano la quarta sconfitta consecutiva, cancellando di giornata di giornata quelle prestazioni d'autore che li avevano portati a trionfare nella Nba Cup. LeBron James e compagni affondano nell'ultimo quarto (33-19), crollando ancora dopo un match equilibrato contro quella che resta la terzultima forza della Western Conference (12-23). I Lakers scivolano così all'11° posto (17-19) e sprecano la prova d'altri tempi della loro stella. LeBron ritrova le vecchie accelerazioni e chiude con 32 punti, precedendo Davis (31) e Reaves, che chiude con 19 punti e 12 assist in una squadra che ne porta sei (su otto) in doppia cifra. Numeri che non bastano di fronte a una versione scintillante dei Grizzlies: Ja Morant chiude con 21 punti e un totale di 7 rimbalzi e 7 assist, orchestrando la manovra offensiva dei suoi: il top-scorer è Jaren Jackson (31), davanti a Smart (29) e Bane, che termina con 24 punti e 13 assist.

GOLDEN STATE WARRIORS-DETROIT PISTONS 113-109

Vittoria faticosa per Golden State, che la spunta all'ultimo possesso contro il fanalino di coda dell'Eastern Conference e dell'intera Nba (3-32): i Detroit Pistons subiscono la terza sconfitta consecutiva solo nei secondi finali, con uno Steph Curry decisivo. Ancora una volta non basta la grande prova di Cade Cunningham, che chiude con 30 punti e ispira Kevin Knox II (18), decisivo dalla panchina. I Pistons ne portano sei in doppia cifra, ma cadono sotto i colpi di Steph: Curry riporta i suoi in 10a posizione (17-18) a Ovest con 26 punti. Alle sue spalle Klay Thompson (19) e Dario Saric (17), che chiude con 6/10 dal campo e risulta tra i migliori in una versione tutt'altro che indimenticabile di Golden State.

CHICAGO BULLS-CHARLOTTE HORNETS 104-91

I Chicago Bulls ritrovano LaVine e Vucevic, dopo lo stop per i rispettivi problemi fisici, e ottiene una vittoria importante nella corsa ai play-in: gli Hornets non riescono mai a impensierire i Bulls, che chiudono col punteggio di 104-91 e consolidano il decimo posto a Est (16-21). Le assenze frenano Charlotte, che continua a non incidere: brilla il solo Miles Bridges con 28 punti, ma Rozier (15) e Martin (13) sono lontanissimi e tutta la squadra appare sottotono. La spunta così Chicago, trascinata da un Coby White sontuoso in cabina di regia: 22 punti, 10 rimbalzi e 6 assist per lui, che precede DeRozan (17) e LaVine (15), con Vucevic a quota 11. Numeri che bastano per far vincere i Bulls e condannano gli Hornets, sempre terzultimi a Est (8-25).

CLEVELAND CAVALIERS-WASHINGTON WIZARDS 114-90

Persiste invece il penultimo posto dei Washington Wizards, che affondano nuovamente con i Cleveland Cavaliers dopo il ko di giovedì (140-101). La formazione ospite, tuttora priva di Gallinari, viene travolta nella fase centrale del match e non riesce a risalire dal -25 accumulato nel terzo quarto, subendo l'ennesima sconfitta: sei vittorie e 28 ko per Washington, che ha in Jones (16) e Bilal Coulibaly (15) i migliori. Deludono ampiamente Kuzma (9) e Poole (2) in una squadra mal assortita, mentre girano alla perfezione i Cavs: Donovan Mitchell guida le operazioni e chiude con 26 punti, trascinando i suoi (che ne portano cinque in doppia cifra) al quinto posto a Est (20-15) con Miami, i Knicks e Orlando.