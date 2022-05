Nba: anche gara-2 va a Miami e Phoenix

Miami e Phoenix volano sul 2-0 nella serie playoff Nba rispettivamente contro Philadelphia e Dallas. In gara-2, è un parziale di 10-0 nel quarto periodo a consentire agli Heat di piegare la resistenza dei Sixers, a cui non bastano i 34 punti di Tyrese Maxey. Assenza pesante di Joel Embiid per gli ospiti. I Suns si aggiudicano il match nell’ultimo quarto con i 58 punti della coppia Paul-Booker, rendendo inutili i 35 di un Luka Doncic.

Getty Images