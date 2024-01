Nba: ai Lakers il derby di Los Angeles, vince Denver

BASKET NBA

I gialloviola battono 106-103 i Clippers, Nuggets ok contro Detroit. Perdono Minnesota e Golden State

Nella notte Nba, i Lakers si prendono il derby di Los Angeles battendo 106-103 i Clippers. Sempre ad Ovest, Denver supera 131-114 Detroit, mentre Minnesota perde 115-108 a Dallas. Cade Golden State, stesa 133-118 in casa da Toronto, sconfitte interne anche per Phoenix e Sacramento, beffate da Memphis (121-115) e New Orleans (133-100). Portland si impone all'overtime a Brooklyn (134-127), mentre Cleveland regola San Antonio (117-115).

LOS ANGELES LAKERS-LOS ANGELES CLIPPERS 106-103

I Lakers scelgono il momento perfetto per tornare a vincere e si prendono il Derby di Los Angeles battendo 106-103 i Clippers al termine di un match equilibrato, con i gialloviola che strappano grazie al 32-24 del terzo periodo. Nel finale, la formazione di Lue ha la tripla del potenziale overtime, ma Powell sbaglia il possibile 106-106. Inutili i 22 punti di Paul George e di Zubac che aggiunge anche 19 rimbalzi, così come i 15 di Leonard e i 15 di Harden. Tra i Lakers spiccano i 25 di LeBron James e la doppia doppia di Anthony Davis (22 con 10 rimbalzi). I Lakers si riprendono il decimo posto ad Ovest, Clippers sempre quarti.

DALLAS MAVERICKS-MINNESOTA TIMBERWOLVES 115-108

Crolla la capolista ad Ovest: Minnesota perde 115-108 contro Dallas trascinata dai soliti Kyrie Irving e Luka Doncic. I due mettono a referto ben 69 punti, di cui 35 dell'ex Cleveland e Brooklyn e 34 dello sloveno. Inutili, per i primi in classifica, i 36 di Edwards e i 24 di Towns, oltre ai 15 di Reid. I Mavericks accelerano nella parte centrale di gara con un +8 complessivo (61-53) considerando secondo e terzo periodo e centrano il terzo successo consecutivo, confermandosi sesti con 22-15 di record insieme a New Orleans. Terzo ko nelle ultime quattro per Minnesota, che resta comunque davanti ai Nuggets.

DENVER NUGGETS-DETROIT PISTONS 131-114

Proprio Denver batte 131-114 Detroit e approfitta al meglio della sconfitta della capolista ad Ovest. Fondamentale il 43-28 del terzo periodo, che vale il +23 (108-85) e un'ipoteca sul successo con un quarto d'anticipo. In una serata in cui Jokic realizza solo 4 punti con 2/3 dall'arco ma serve 16 assist, a trascinare con i suoi canestri è Jamal Murray, che ne realizza 37, mentre sono 18 di Porter Jr e 15 e 13 dalla panchina di Watson e Jackson. Non bastano, invece, i 20 di Duren ai Pistons, che restano comunque in fondo alla Eastern Conference con 3-33 di record: e la striscia negativa sale a quattro partite.

GOLDEN STATE WARRIORS-TORONTO RAPTORS 118-133

Golden State non riesce a trovare continuità e perde 133-118 in casa contro Toronto, scivolando fuori dalla zona play-in ad Ovest. I canadesi dominano il primo tempo chiudendo sul 76-49, così la formazione di Kerr non riesce a ridurre l'enorme distacco. A trascinare i canadesi è Barrett: l'ex Knicks ne realizza 37, aiutato dai 16 di Siakam e dai 14 di Poeltl, mentre dalla panchina arrivano i 17 di Boucher. Alla formazione di Kerr non bastano i 25 di Klay Thompson e i 21 di Moody, che non parte nel quintetto titolare. Serata da dimenticare per Steph Curry, che ne realizza solo 9 e con un deludente 0/9 dall'arco. Ad Est, Toronto resta alla minima distanza dalla zona play-in, quella che i Warriors abbandonano dopo l'ennesimo ko.

SACRAMENTO KINGS-NEW ORLEANS PELICANS 100-133

Il miglior colpo esterno di giornata lo firmano però i Pelicans, che dominano 133-100 in casa di Sacramento. Un match che New Orleans ipoteca nei primi 36 minuti, quando è addirittura sul +42 (103-61). McCollum trascina gli ospiti con 30 punti, mentre sono 15 per Ingram e Valanciunas che aggiunge 12 rimbalzi. I Kings, invece, cadono nonostante i 17 di Sabonis (e di Huerter dalla panchina), gli 11 di Vezenkov e i 10 di Barnes ed Edwards. Con questo successo, i Pelicans salgono a 22-15 di record, lo steso di Dallas, e mettono in dubbio il posto nei playoff dei Kings, che hanno invece due partite in meno con 21 vittorie e 14 sconfitte.

PHOENIX SUNS-MEMPHIS GRIZZLIES 115-121

Un colpo di scena arriva anche a Phoenix: a vincere 121-115 è infatti Memphis, che nel finale rimonta e batte i Suns. La franchigia dell'Arizona, a 12 minuti dalla fine, è avanti 97-86, poi si scatenano gli ospiti trascinati da tre giocatori con più di 20 punti: tra questi non c'è Morant, che non è neanche sceso in campo. Decisivi i 28 con 10 rimbalzi di Jaren Jackson Jr, mentre Smart ne realizza 25 e Bane ne mette a referto 23. Inutili i 24 di Booker e i 23 di Durant: Phoenix paga una panchina da appena 22 punti. Nella classifica della Western Conference, Memphis è terzultima con 13-23 di record, mentre i Suns sono al nono posto con 19-17.

ORLANDO MAGIC-ATLANTA HAWKS 117-110

Serve l'overtime ad Orlando per imporsi su Atlanta: finisce 117-110 dopo il 105-105 dei tempi regolamentari, nei quali gli Hawks devono rimontare il -7 (85-78) di fine terzo periodo grazie al canestro di Bey. Nel supplementare sale in cattedra Paolo Banchero, che realizza 8 dei suoi 35 punti (con 10 rimbalzi) nei 5 minuti decisivi. Bene anche Houstan a quota 25, mentre non bastano i 31 di Trae Young tra le fila di Atlanta. Nella Eastern Conference, Orlando è al secondo successo di fila, un 21-15 fondamentale per tenere il passo dei Knicks e di Cleveland, mentre Atlanta scivola al dodicesimo posto (14-21).

BROOKLYN NETS-PORTLAND TRAIL BLAZERS 127-134

L'altro match che si decide all'overtime è quello di Brooklyn: vince Portland, che si impone 134-127 dopo il 115-115 dei primi 48 minuti, al termine dei quali Mikal Bridges (42 punti in tutto il match) realizza la conclusione che vale il pareggio per i Nets. Poi, nel supplementare la spuntano i Blazers, trascinati da Simons che mette a referto 38 punti e 11 assist. Sono invece 27 per Grant e 21 e 18 dalla panchina per Sharpe e Brogdon. Oltre ai 42 di Bridges, ci sono da registrare i 17 e i 16 di Johnson e Claxton. Ad Ovest, Portland è penultima con 10-25 di record, mentre nella Eastern Conference i Nets scivolano al decimo posto, raggiunti da Chicago. Potenzialmente, possono fare lo stesso anche Toronto e Atlanta.

CLEVELAND CAVALIERS-SAN ANTONIO SPURS 117-115

Vittoria di misura e nel finale per Cleveland, che batte 117-115 San Antonio ma con un brivido: avanti 109-93 a 6:11 minuti dalla fine, i Cavs sembrano subire la rimonta degli Spurs trascinati anche da Victor Wembanyama (24 punti e 10 rimbalzi). Dal 117-104 si passa al 117-115 finale, con Sochan che sbaglia addirittura la tripla del possibile sorpasso. Inutili anche i 22 di Vassell, mentre tra le fila di Cleveland spiccano i 29 di Allen e i 17 di Mitchell, oltre ai 23 di LeVert e i 18 di Merrill dalla panchina. Ad Est, Cleveland resta così quarta insieme ai Knicks e ai Magic grazie al terzo successo di fila, mentre gli Spurs restano ultimi ad Ovest con 5-30 di record.