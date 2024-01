Nba: ai Clippers il derby di Los Angeles coi Lakers, vince anche Denver

BASKET

© afp Nella notte Nba, i Clippers si prendono il derby di Los Angeles battendo 127-116 i Lakers privi di LeBron James: Kawhi Leonard mette a referto una tripla doppia da 25 punti, 11 rimbalzi e 10 assist. Vincono anche i campioni in carica: Denver si impone 114-109 in casa di Indiana, mentre Knicks e Pelicans battono rispettivamente Nets (108-103) e Utah (153-124, non bastano i 18 di Fontecchio). Okc sorride nel finale: 111-109 su Portland.

LOS ANGELES LAKERS-LOS ANGELES CLIPPERS 127-116

Senza LeBron James, il protagonista assoluto del Derby di Los Angeles è Kawhi Leonard, che guida i Clippers alla vittoria contro i Lakers. L'ex San Antonio e Toronto realizza 25 punti, 11 rimbalzi e 10 assist nel 127-116 in favore della formazione di Lue, che costruisce il successo nel primo tempo, che termina 77-64 in favore dei Clippers. Inutili i tentativi di rimonta dei Lakers guidati dall'altro leader dei gialloviola, Anthony Davis, che non riesce però con 26 punti e 12 rimbalzi ad evitare il ko. Nella Western Conference, i Clippers, che hanno il miglior record nelle ultime 24 partite (20-4), sono quarti con 28-14, mentre i Lakers restano noni insieme ai Jazz con 22-23.

INDIANA PACERS-DENVER NUGGETS 109-114

L'ennesima tripla doppia di Nikola Jokic vale il 114-109 di Denver in casa dei Pacers. A Indianapolis domina l'Mvp delle scorse Finals, che mette a referto 31 punti, 13 rimbalzi e 10 assist contribuendo a regalare ai campioni in carica il +12 (93-81) a 12 minuti dalla fine. Indiana prova a riaprire la partita con il 28-21 dell'ultimo parziale, guidata da Siakam (16 punti e 10 rimbalzi), senza tuttavia riuscire a salvare i suoi. Denver resta terza ad Ovest con 31-14, ma è ora molto più vicina al secondo posto di Minnesota. Nella Eastern Conference, invece, Indiana è al terzo ko di fila: 24-20 il record che vale il settimo posto e, ad oggi, la zona play-in.

OKLAHOMA CITY THUNDER-PORTLAND TRAIL BLAZERS 111-109

Vittoria e polemiche ad Oklahoma City, dove i Thunder vincono 111-109 contro Portland grazie al canestro a 2 secondi dalla fine di Jalen Williams. Protestano, però, i Blazers per un doppio tecnico con annessa espulsione quando in realtà stava chiamando un timeout. In campo, però, sorridono i Thunder, guidati soprattutto dai 33 punti con 10 assist (e 6 rimbalzi) di Shai Gilgeous-Alexander, mentre non bastano i 19 del rookie Henderson a Portland. Ad Ovest, Okc si conferma prima, mentre Portland è sempre penultima con 12-31 di record.

NEW ORLEANS PELICANS-UTAH JAZZ 153-124

Non bastano i 18 punti di Simone Fontecchio: Utah viene travolta dai Pelicans che vincono 153-124. Con un quintetto iniziale tutto in doppia cifra e due dalla panchina, New Orleans domina soprattutto nel primo tempo, chiuso 77-59. Il migliore è McCollum con 33 punti, seguito dai 22 di Jones e dai 17 di Zion Williamson e Valanciunas. Oltre ai 18 di Fontecchio, ci sono i 22 di Sexton e i 14 di George per i Jazz, che tuttavia non riescono nella ripresa a riavvicinarsi ai padroni di casa. Nella Western Conference, i Pelicans restano quinti con 26-28 di record, mentre Utah incassa il terzo ko di fila ma resta comunque al nono posto insieme ai Lakers con 22-23 di record.

BROOKLYN NETS-NEW YORK KNICKS 103-108

Vittoria in un Derby anche per i Knicks, che piegano 108-103 i Nets a Brooklyn. Decisivo un super ultimo quarto in favore degli ospiti, che espugnano il Barclays Center grazie al 32-18 dell'ultimo quarto. Non basta il contributo offensivo di Bridges, che mette a referto ben 36 punti. Risultano fondamentali, invece, i 30 con 9 rimbalzi e 7 assist di Julius Randle. Un risultato che permette ai Knicks, al quarto successo consecutivo, di staccare ulteriormente Miami e consolidare il quinto posto nella Eastern Conference con 27-17 di record. Quasi diametralmente opposto (17-26) il record di Brooklyn, al momento fuori dalla post Season.