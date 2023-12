Nba: a Est vincono Boston e Philadelphia, Lakers e Suns ko

NBA

I Celtics superano Orlando, i 76ers dominano contro Detroit. Gialloviola battuti a San Antonio, i Knicks piegano Phoenix

© Getty Images Nella notte Nba, Boston supera 128-111 Orlando e si conferma prima a Est. Resta seconda Philadelphia, che domina (124-92) contro Detroit. A sorpresa, i San Antonio Spurs piegano 129-115 i Lakers, mentre un super Brunson (50 punti) consente ai Knicks di imporsi a Phoenix contro i Suns (139-122). Pelicans e Wizards stendono Charlotte (112-107) e Indiana (137-123). Atlanta e Houston passano a Toronto (125-104) e Memphis (103-96).

BOSTON CELTICS-ORLANDO MAGIC 128-111

Prosegue la marcia dei Boston Celtics, che vincono lo scontro diretto al vertice dell'Eastern Conference e raggiungono la quarta vittoria consecutiva, mantenendosi imbattuti in casa (13-0) e sconfiggendo gli Orlando Magic col punteggio di 128-111. Decisivi i due quarti centrali dove i padroni di casa, pur senza lunghi di ruolo per le assenze di Porzingis e Horford, volano sul +23 (101-78) e si rendono imprendibili. Inutili i tentativi dei Magic nel finale, che ristabiliscono solo un minor passivo. Vincono i Celtics, che rafforzano il loro primato a Est (19-5) col solito sontuoso Jayson Tatum: 30 punti per lui, che precede Pritchard (21) e Derrick White (19), con Jaylen Brown fermo a quota 18. Ai Magic non basta mandare sei giocatori in doppia cifra, con Suggs (19) e Franz Wagner (17) a spiccare: sottotono Banchero con 14 punti e non brilla certamente la difesa di Orlando, che scivola così al quarto posto nella Conference (16-8) e non riesce a far male ad una delle favorite per vincere il titolo Nba.

PHILADELPHIA 76ERS-DETROIT PISTONS 124-92

La seconda sfida tra Philadelphia e i Pistons nel giro di due giorni si tramuta in un'altra agevole vittoria per Embiid e compagni, che decollano nel secondo quarto (35-17) e poi si limitano ad amministrare un vantaggio che finisce col superare ampiamente i trenta punti. Nell'ultimo quarto regna l'equilibrio solo perchè i 76ers danno spazio alla loro panchina e consentono ai Pistons di mostrare qualcosa di differente, dopo aver realizzato solo 62 punti nei precedenti tre periodi. Detroit si conferma il fanalino di coda dell'Nba, con 22 sconfitte consecutive e uno score disastroso (2-23), mentre Philadelphia mantiene il secondo posto a Est agganciando i Bucks (17-7) e conquistando la sua quinta vittoria di fila. Il trascinatore è un Joel Embiid da 35 punti e 13 rimbalzi, seguito da Maxey (19) e Morris (15). Per Detroit brilla a sorpresa Wiseman dalla panchina con 20 punti e 13 rimbalzi, ma affonda completamente la stella Cade Cunningham che ne mette a referto solo quattro. Poche luci e tante ombre per una delle peggiori formazioni dell'Nba.

SAN ANTONIO SPURS-LOS ANGELES LAKERS 129-115

Dopo 18 sconfitte consecutive si interrompe la serie negativa dei San Antonio Spurs, che sperano di dare una svolta alla loro stagione dopo aver compiuto una straordinaria impresa contro i Los Angeles Lakers: il 129-115 finale sarebbe infatti potuto essere più ampio, con gli uomini di Coach Pop che volano sul +20 nel primo quarto (42-22) e sembrano poter allungare, prima di far rientrare i Lakers sul -7 a metà gara. Da qui in poi regna l'equilibrio e la spunta San Antonio, che ha in Darius Vassell il trascinatore a sorpresa: l'ala mette a referto il suo career high Nba con 36 punti, 6 rimbalzi, 3 assist e un ragguardevole 12/19 dal campo che gli consente di guidare una squadra che porta la bellezza di sette giocatori in doppia cifra. Alle sue spalle brillano Keldon Johnson (17) e un effervescente Collins (16), ma il secondo violino è un Victor Wembanyama in doppia doppia: 13 punti, 15 rimbalzi e 5 assist. Non bastano ai Lakers, che non schierano Anthony Davis e D'Angelo Russell per infortunio, i 23 punti con 7 assist e 14 rimbalzi di LeBron James. Brillano anche Reaves (22) e Hachimura (20), ma la miglior prova di squadra è di San Antonio, che resta comunque ultima a Ovest (4-20). I Lakers scivolano in ottava posizione e vengono agganciati dai Pelicans (15-11).

PHOENIX SUNS-NEW YORK KNICKS 122-139

Prosegue la marcia altalenante dei Phoenix Suns, che subiscono la sesta sconfitta nelle ultime otto e non riescono proprio a schierare insieme i loro Big Three. Questa volta rientra Kevin Durant e s'infortuna Bradley Beal, che esce nel primo quarto per una distorsione alla caviuglia (con 6 punti in 5') e non rientra più, indirizzando la sfida. I Knicks accelerano infatti nella ripresa e distruggono le speranze nei rivali con un vulcanico ultimo quarto da 42-23, che risulterà decisivo nel 139-122 esterno della formazione newyorkese. Il trascinatore è un mostruoso Jalen Brunson, che ottiene una prestazione mai vista prima: 50 punti con 6 rimbalzi, 9 assist e 9/9 da tre, un numero quest'ultimo che era riuscito solo in tre occasioni (due da Ben Gordon, una da Sprewell) e mai con così tanti punti. Alla sua prova si sommano quelle di ottima fattura di Randle (23) e Barrett (21) e nasce così la vittoria dei Knicks, che scalano la classifica dell'Eastern Conference fino al quinto posto (14-10). Crolla in 10a posizione a Ovest (13-12), invece, Phoenix dopo l'ennesimo ko. Non bastano i 29 punti di Kevin Durant e i 28 punti di Devin Booker, molto impreciso al tiro, sommati ai 21 (con 12 rimbalzi) di Nurkic. Troppi errori difensivi e un Brunson sontuoso sconfiggono i Suns e fanno calare il buio su Phoenix.

CHARLOTTE HORNETS-NEW ORLEANS PELICANS 107-112

Charlotte ha un roster decimato dagli infortuni, con le pesantissime assenze di LaMelo Ball e PJ Washington che spiccano su tutte le altre, ma riesce a giocarsela fino all'ultimo quarto contro i Pelicans, che la spuntano solo nei minuti finali. Gli Hornets vendono infatti carissima la pelle, rientrando dal -11 di metà gara (39-50) con un terzo quarto sontuoso e pareggiando i conti. Nell'ultimo periodo fanno però la differenza i Pelicans, che risalgono così all'ottavo posto a Ovest (15-11) agganciando i Lakers col loro terzo successo consecutivo. Il trascinatore a sorpresa è Valanciunas, che vola in doppia doppia con 29 punti e 13 rimbalzi, precedendo Zion Williamson (21+11) e McCollum (19), decisivo con 13 punti nell'ultimo quarto. A un'ottima Charlotte, che resta terzultima a Est (7-16), non bastano i 30 punti di Rozier e i 27 di Miles Bridges per evitare un'altra sconfitta.

WASHINGTON WIZARDS-INDIANA PACERS 137-123

Si interrompe dopo sei sconfitte consecutive la serie negativa dei Washington Wizards, che regolano Indiana con un perentorio 137-123 e un successo che matura nel secondo quarto: qui Gallinari e compagni ribaltano il punteggio con un sontuoso 39-18, portandosi sul +14 e allungando progressivamente negli ultimi due periodi. Fioccano le note positive per i Wizards, che restano comunque penultimi a Est (4-20): Kyle Kuzma e Jordan Poole si ritrovano, segnando rispettivamente 31 e 30 punti, brillanti anche Kispert (23) e il rookie Bilal Coulibaly che chiude a quota 17. Chi non convince è Danilo Gallinari, fermo a quattro punti in dieci minuti ed a rischio-scambio, mentre Tyus Jones vola in tripla doppia: 13 punti, 10 rimbalzi e 11 assist. Ai Pacers, che scivolano al sesto posto a Est (13-10) col secondo ko di fila, non bastano sei giocatori in doppia cifra: i migliori sono Isaiah Jackson (20) e Tyrese Haliburton con 19 punti e 11 assist, ma arriva comunque una bruciante sconfitta.

TORONTO RAPTORS-ATLANTA HAWKS 104-125

Gli Hawks interrompono una serie di cinque sconfitte di fila e vanno a vincere sul campo di una diretta rivale per i play-in, i Toronto Raptors, col perentorio punteggio di 125-104. Il vantaggio si mantiene sempre intorno ai dieci punti, finchè Atlanta non dà il colpo decisivo con un ultimo quarto da 38-26, sigillando la sua difesa e sfoderando la miglior prestazione stagionale della sua retroguardia. Gli Hawks brillano in ogni settore, portando per la quarta volta negli ultimi vent'anni un quartetto in doppia doppia. Il trascinatore è Trae Young con 38 punti e 7/15 da tre, aggiungendo anche 11 assist e mandando cinque compagni in doppia cifra: lo seguono infatti Bogdan Bogdanovic (20), Dejounte Murray (17) e le triple doppie di Clint Capela (18+15), Onyeka Okongwu (14+11) e Saddiq Bey (10+10). Numeri impressionanti che descrivono la vittoria degli Hawks, ora decimi a Est (10-14) davanti ai Raptors (10-15), a cui non bastano i 23 punti di Scottie Barnes. Una prova sottotono, che vede Toronto dominata sia a rimbalzo (55-32) che nelle seconde opportunità e nelle percentuali al tiro, vale la sconfitta.

MEMPHIS GRIZZLIES-HOUSTON ROCKETS 96-103

La dura legge dell'ex colpisce i Memphis Grizzlies, affondati da quel Dillon Brooks che li aveva lasciati polemicamente al termine della stagione per firmare con gli Houston Rockets, e deve aver preso la cosa sul personale. Il canadese provoca gli ex compagni per larghi tratti della gara, sfiorando un paio di risse, e guida la rimonta ospite nella ripresa, dopo il -10 di metà gara. Houston ribalta tutto con un terzo quarto da 30-19 e poi rifinisce il successo con un ottimo ultimo periodo, che vale la vittoria per 103-96 e il quinto successo consecutivo. Il migliore è appunto Brooks, che chiude con 26 punti precedendo VanVleet (16) e Sengun (15) in una rosa con sei giocatori in doppia cifra. Nasce così la scalata al sesto posto dei Rockets nella Western Conference (13-9), dove i Grizzlies sono invece mestamente penultimi dopo aver perso le ultime quattro (6-18). Non bastano i 28 punti con 13 rimbalzi di Desmond Bane e i 22 punti di Jaren Jackson, a una squadra che senza Ja Morant non ha altri sbocchi offensivi al di fuori delle sue stelle. E ha perso la 10a gara su 11 in casa.